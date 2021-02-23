FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Как находят футбольные таланты в деревнях? Удивительная история Криштиану Роналду Как находят футбольные таланты в деревнях? Удивительная история... Новый тренд пластической хирургии: уменьшение Новый тренд пластической хирургии: уменьшение 10 импровизаций, которые вошли в историю мирового кинематографа 10 импровизаций, которые вошли в историю мирового кинематографа Атмосфера деревень России Атмосфера деревень России Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки "Белые призраки": как воевал секретный спецназ НКВД "Ходоки" "Белые призраки": как воевал секретный спецназ НКВД "Ходоки" Быт на войне, вторая чеченская кампания Быт на войне, вторая чеченская кампания Работа автомеханика полна неожиданностей Работа автомеханика полна неожиданностей Рентгеновские снимки, которые открывают мир с неожиданной стороны Рентгеновские снимки, которые открывают мир с неожиданной стороны Известные российские мужчины, которые в юности успели отдать долг Родине Известные российские мужчины, которые в юности успели отдать долг... Стилист и ведущий Сергей Зверев опубликовал фотку из дембельского альбома Стилист и ведущий Сергей Зверев опубликовал фотку из дембельского... "Вы все мне должны!": я же матери, которые окончательно обнаглели "Вы все мне должны!": я же матери, которые окончательно обнаглели Жизнь девочки с "суперпротезами" за 8 млн рублей Жизнь девочки с "суперпротезами" за 8 млн рублей Ученые нашли объяснение появлению загадочных кратеров в Сибири Ученые нашли объяснение появлению загадочных кратеров в Сибири 5 фраз, вырванных из контекста, которые на самом деле звучат иначе 5 фраз, вырванных из контекста, которые на самом деле звучат иначе Пророчества ближнего прицела Пророчества ближнего прицела Мисс село 2021. Офигенные девчонки! Мисс село 2021. Офигенные девчонки! Счастливая советская жизнь Счастливая советская жизнь Исторический винегрет прошлого Исторический винегрет прошлого
Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
23 февраля 2021 22:18
Метки: история   ретро   фото   
748
40
Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: история   ретро   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Никита 5 часов назад
Благодарю за пост лично для меня примечательно фото № 34,спуск на воду рыбопромысловой базы "Восток"-,самая большая рыбообрабатывающая база в мире,на её бору размещалось 14 рыбодобывающих судов и два вертолёта для поиска рыбных косяков. После постройки указанное судно-база было приписано к Антарктике /Одесса/За сутки там перерабатывалось около 300 тон рыбы и морепродуктов.Я помню как встреча этого огромного судна -города превращалось в праздник для жителей Одессы и Ильичёвска.К сожалению в 1997 году полностью рабочая плавбаза была продана Турции на металлолом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21
Сергей 6 часов назад
В якудзе женщины моются вместе с мужчинами?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 7 часов назад
8. Новость о смерти Гитлера. Голландия, 1945 год

Члены голландского Сопротивления узнают, что их борьба закончилась успехом - Гитлер покончил с собой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16
Ford 7 часов назад
Да. Были времена. Старость не радость.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы «Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы Термиты лишили мужчину сбережений Термиты лишили мужчину сбережений Мужчина потратил 30 лет, чтобы превратить свой сад в невероятные джунгли Мужчина потратил 30 лет, чтобы превратить свой сад в невероятные джунгли Немцы на Первой мировой: уникальные цветные фото Немцы на Первой мировой: уникальные цветные фото В США под домом нашли берлогу с медвежатами В США под домом нашли берлогу с медвежатами Кто и зачем придумал татуировки Кто и зачем придумал татуировки
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3543860



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
40 карт, которые откроют перед вами мир с неожиданной стороны
9
101
40 карт, которые откроют перед вами мир с неожиданной стороны
Смешной пост о тупости, который точно не оценят глупые люди
2
58
Смешной пост о тупости, который точно не оценят глупые люди
﻿
Набирающие популярность
Почему пилотам самолётов запрещено отращивать усы и бороды
0
19
Почему пилотам самолётов запрещено отращивать усы и бороды
Ледоход на Волге
0
8
Ледоход на Волге
«Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы
«Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Россия#картинки#армия#сатира#сарказм#прикольные#жизнь#страна
#Юмор#факты#животные#кино#новости#настроение#смешно#прикол#в мире#комментарии
#люди#история#природа#Украина#приколы#ретро#ситуации#подборка#интересное#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться