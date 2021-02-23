Срок жизни у людей разных эпох

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Конечно раньше жили лучше. Желательно 2 000 лет назад, а лучше 2 000 000 лет назад. Дольше, здоровее, позитивнее. Ага, ага. Все были здоровы, умны и летали на Марс, а потом рептилоиды напали! Но лучше я расскажу как реально обстоят дела с длительностью жизни. У некоторых людей есть не научная "память" о том что в Греции люди жили никак не меньше 80 лет. Но на деле философы любили приписывать себе возраст, для солидности.
А особенно ареология выдаёт нереальность среднего возраста за 60 - 70 лет 2 000 лет назад в Греции.
Ибо - «Когда твое чело избороздят глубокими следами сорок зим, кто будет помнить царственный наряд, гнушаясь жалким рубищем твоим? И на вопрос: “Где прячутся сейчас остатки красоты веселых лет?” Что скажешь ты? На дне угасших глаз? Но злой насмешкой будет твой ответ. Достойней прозвучали бы слова: “Вы посмотрите на моих детей. Моя былая свежесть в них жива, в них оправданье старости моей”.»
Конечно это Шекспир и говорит он за реалии 1500 - 1600 годов. В 40 лет человек тогда был стариком, с угасшими глазами, который только и находил утешение в детях. Как мы сейчас живём? Да в сорок лет многие только детей и стали заводить.
А теперь реальная история - Демография: Учебник / Под общ. ред. Н. А. Волгина. — М.: Изд-во РАГС, 2003. — Гл. 3. Эволюция продолжительности жизни https://textarchive.ru/c-2045107-p17.html
Неандертальцы жили в среднем 23 года. ( Бужилова А. П. Homo sapiens: История болезни / Институт археологии РАН. — М.: Языки славянской культуры, 2005. — С. 16 )
В целом по эпохам - сразу после окончания тундростепного периода 10 000 лет назад (вымерли крупные животные), люди жили по 30 лет в среднем. Причём к тридцатнику бабы уже становились бесплодными, мужики становились вот вот трупами, болезни костей и инвалидность были нормой. Все эпохи, вплоть до 21 века, умирало в среднем 30 - 60 % детей. Начиная от австралопитеков.
Ибо - «Когда твое чело избороздят глубокими следами сорок зим, кто будет помнить царственный наряд, гнушаясь жалким рубищем твоим? И на вопрос: “Где прячутся сейчас остатки красоты веселых лет?” Что скажешь ты? На дне угасших глаз? Но злой насмешкой будет твой ответ. Достойней прозвучали бы слова: “Вы посмотрите на моих детей. Моя былая свежесть в них жива, в них оправданье старости моей”.»
Конечно это Шекспир и говорит он за реалии 1500 - 1600 годов. В 40 лет человек тогда был стариком, с угасшими глазами, который только и находил утешение в детях. Как мы сейчас живём? Да в сорок лет многие только детей и стали заводить.
А теперь реальная история - Демография: Учебник / Под общ. ред. Н. А. Волгина. — М.: Изд-во РАГС, 2003. — Гл. 3. Эволюция продолжительности жизни https://textarchive.ru/c-2045107-p17.html
Неандертальцы жили в среднем 23 года. ( Бужилова А. П. Homo sapiens: История болезни / Институт археологии РАН. — М.: Языки славянской культуры, 2005. — С. 16 )
В целом по эпохам - сразу после окончания тундростепного периода 10 000 лет назад (вымерли крупные животные), люди жили по 30 лет в среднем. Причём к тридцатнику бабы уже становились бесплодными, мужики становились вот вот трупами, болезни костей и инвалидность были нормой. Все эпохи, вплоть до 21 века, умирало в среднем 30 - 60 % детей. Начиная от австралопитеков.
Если уйти дальше 10 000 лет назад, за мезолит в палеолит и ещё глубже, там всё становится ещё меньше, грустнее, тяжелее. https://antropogenez.ru/history-single/226/
Австралопитеки ( 4 000 000 лет назад ) наши прямые предки, от них и произошли все люди. Жили в среднем не более 20 лет. Детская смертность у них достигала 35 %, это ещё очень и очень хорошо. Затем сменился климат, он стал более сухим, лесов стало меньше и начались проблемы совсем ужасные.
Массивные австралопитеки - смертность детская уже 60 %.
Человек умелый - жил 2 500 000 лет назад и смертность детская у него была 73 %, пороговое значения для выживания. При сохранении среднего возраста в 20 лет, этот порог мы перешагнём не более 30 000 лет назад.
Неандертальцы жили не больше 25 лет в среднем. Куча травм, драк, ранений. Из 20 штук 8 умирало до 14 лет. 3 неандертала умирало в возрасте до 20 лет и остальные кончались к 40 годам максимум. Правда одного нашли, дожил почти до 50, но был уже форменной развалиной, которая валялась в углу под навесом у пещеры и рассуждала о том, что раньше было точно лучше. Мамонты добрее, носороги жирнее.
Но в целом, если свести все находки и возраста в единую таблицу от австралопитеков (4 млн лет назад) до неолита (10 тыс. лет назад), заметно очень медленное нарастание длительности жизни людей.
Австралопитеки ( 4 000 000 лет назад ) наши прямые предки, от них и произошли все люди. Жили в среднем не более 20 лет. Детская смертность у них достигала 35 %, это ещё очень и очень хорошо. Затем сменился климат, он стал более сухим, лесов стало меньше и начались проблемы совсем ужасные.
Массивные австралопитеки - смертность детская уже 60 %.
Человек умелый - жил 2 500 000 лет назад и смертность детская у него была 73 %, пороговое значения для выживания. При сохранении среднего возраста в 20 лет, этот порог мы перешагнём не более 30 000 лет назад.
Неандертальцы жили не больше 25 лет в среднем. Куча травм, драк, ранений. Из 20 штук 8 умирало до 14 лет. 3 неандертала умирало в возрасте до 20 лет и остальные кончались к 40 годам максимум. Правда одного нашли, дожил почти до 50, но был уже форменной развалиной, которая валялась в углу под навесом у пещеры и рассуждала о том, что раньше было точно лучше. Мамонты добрее, носороги жирнее.
Но в целом, если свести все находки и возраста в единую таблицу от австралопитеков (4 млн лет назад) до неолита (10 тыс. лет назад), заметно очень медленное нарастание длительности жизни людей.
Сотни тысяч лет люди дрались за право жить и если австралопитеки миллионы лет были в единой планке - 20 лет, то африканус австралопитек уже перевалил за 23 года. Дальше мы уже наращивали так сказать. Ну ладно, как минимум не опускались ниже 20 лет. Ранние формы мустьерской культуры (это предел развития неандертальцев, 30 - 40 тыс. лет назад) выдали на гора срок жизни аж в 26 лет - прогресс! За прошлые 4 000 000 лет люди почти не шевелились. А тут сразу 3 года в плюс.
Ну а именно предки людей, костёнковцы, сунгирьцы те же 30 000 лет назад жили 31 год.
_____________________________________________
В период австралопитеков людей убивали хищники, драки друг с другом и иными племенами, климат.
В период от 40 до 10 тысяч лет назад, людей убивал чаще холод, снова хищники. но главные причины это постоянный ветер, мороз, сырость, люди вышли из Африки и страдали жестоко от кучи болезней.
В неолите люди умирали от труда на полях, это был эволюционно новейший напряг, снова болезни, но уже больше на счёт давления, спины, ног. Зато нет голода как во все прошлые эпохи. Ну как, голод конечно был, но не такой, не постоянный, были запасы еды уже в хранилищах.
Бронзовый век это труд в шахтах, кузнецы, начало постоянных ремесленных людей. Снова свой набор болячек. В общем только к 20 веку мы и нюхнули реально удобной жизни. Радуемся реально, а в прошлом была тьма и боль.
Ну а именно предки людей, костёнковцы, сунгирьцы те же 30 000 лет назад жили 31 год.
_____________________________________________
В период австралопитеков людей убивали хищники, драки друг с другом и иными племенами, климат.
В период от 40 до 10 тысяч лет назад, людей убивал чаще холод, снова хищники. но главные причины это постоянный ветер, мороз, сырость, люди вышли из Африки и страдали жестоко от кучи болезней.
В неолите люди умирали от труда на полях, это был эволюционно новейший напряг, снова болезни, но уже больше на счёт давления, спины, ног. Зато нет голода как во все прошлые эпохи. Ну как, голод конечно был, но не такой, не постоянный, были запасы еды уже в хранилищах.
Бронзовый век это труд в шахтах, кузнецы, начало постоянных ремесленных людей. Снова свой набор болячек. В общем только к 20 веку мы и нюхнули реально удобной жизни. Радуемся реально, а в прошлом была тьма и боль.
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