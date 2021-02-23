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Срок жизни у людей разных эпох

Срок жизни у людей разных эпох (4 фото)

Автор:
23 февраля 2021 07:28
Метки: Длительность жизни   Эпоха Просвещения   естественный отбор   раньше было лучше   
686
4
Конечно раньше жили лучше. Желательно 2 000 лет назад, а лучше 2 000 000 лет назад. Дольше, здоровее, позитивнее. Ага, ага. Все были здоровы, умны и летали на Марс, а потом рептилоиды напали! Но лучше я расскажу как реально обстоят дела с длительностью жизни. У некоторых людей есть не научная "память" о том что в Греции люди жили никак не меньше 80 лет. Но на деле философы любили приписывать себе возраст, для солидности.

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Метки: Длительность жизни   Эпоха Просвещения   естественный отбор   раньше было лучше   
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15k
анатолий 2 часа назад
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fire fly 4 минуты назад
Спасибо!
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42k
zloykoyot 8 минут назад
Тут ещё вопрос что больше влияет на цифру средней продолжительности жизни - болячки с периодическими эпидемиями или постоянные войны. Раньше ведь воевали просто - в побеждённом племени всех мужиков резали под корень (ну или в рабство, но это по обстоятельствам), баб помоложе на потеху, остальных тоже в расход. Детей, если в рабство гнать недалеко, то оставляли, если далеко - то резали, лишние рты не нужны. И так продолжалось до средневековья. Даже сейчас на планете постоянно где-нибудь война идёт. Последняя крупная кончилась по исторически меркам 10 минут назад.
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5
KB 9 минут назад
Мне вот интересно: автор троллит жертв ЕГЭ или сам является жертвой ЕГЭ? До скольки лет должен прожить один выживший из четырех младенцев, чтобы их СРЕДНИЙ возраст составил 30 лет? У меня получается - до 120...
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9k
fire fly KB 5 минут назад
Детская смертность идет отдельной темой исследований всегда и в подсчет среднего возраста не включается чтобы не понижать и без того низкий средний возраст.
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30k
Азат Баширов 41 минуту назад
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15k
анатолий 2 часа назад
ЭТО КТО МИНУСОВ УЖЕ НАСТАВИЛ
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53k
Андрей анатолий 17 минут назад
Австралопитеки...
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