Срок жизни у людей разных эпох

Сотни тысяч лет люди дрались за право жить и если австралопитеки миллионы лет были в единой планке - 20 лет, то африканус австралопитек уже перевалил за 23 года. Дальше мы уже наращивали так сказать. Ну ладно, как минимум не опускались ниже 20 лет. Ранние формы мустьерской культуры (это предел развития неандертальцев, 30 - 40 тыс. лет назад) выдали на гора срок жизни аж в 26 лет - прогресс! За прошлые 4 000 000 лет люди почти не шевелились. А тут сразу 3 года в плюс.



Ну а именно предки людей, костёнковцы, сунгирьцы те же 30 000 лет назад жили 31 год.



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В период австралопитеков людей убивали хищники, драки друг с другом и иными племенами, климат.

В период от 40 до 10 тысяч лет назад, людей убивал чаще холод, снова хищники. но главные причины это постоянный ветер, мороз, сырость, люди вышли из Африки и страдали жестоко от кучи болезней.



В неолите люди умирали от труда на полях, это был эволюционно новейший напряг, снова болезни, но уже больше на счёт давления, спины, ног. Зато нет голода как во все прошлые эпохи. Ну как, голод конечно был, но не такой, не постоянный, были запасы еды уже в хранилищах.



Бронзовый век это труд в шахтах, кузнецы, начало постоянных ремесленных людей. Снова свой набор болячек. В общем только к 20 веку мы и нюхнули реально удобной жизни. Радуемся реально, а в прошлом была тьма и боль.