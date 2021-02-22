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Ретро фото о детстве

Ретро фото о детстве (60 фото)

Автор:
22 февраля 2021 23:12
Метки: история   ретро   фото   
392
60
Вспомни, куда уходит детство. Вспомни как ты был молод и свободен от забот!
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Метки: история   ретро   фото   
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6  комментариев
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1k
Никита 6 часов назад
Автор,благодарю за пост.Вспомнил счастливое беззаботное детство,мне 53 года и я катался практически на всех изображенных аттракционах.Раньше в Город Герой Одессу в парк Шевченко приезжал чехословацкий Луна-парк,где были электрические машинки как на фото №19,20.Напомнили, ностальгия и по прекрасному тогда городу и немного жаль так быстро прошедшего детства.
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5k
Игорь Мочалов 4 часа назад
Ссылка youtu.be
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8k
Васильевна 4 часа назад
А мне интересно, за счет чего приводились в движение те машинки в аттракционе?
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2k
Алексей Васильевна Час назад
Искричеством.


На машинках, сзади, торчит штанга. На её верхнем конце свободновращающийся крюк, который касается подвешенной к потолку сетки (это хорошо видно на 20-й фотке). К сетке подводилась фаза. Ноль подводился к металлическому полу.
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−2
Егор 6 часов назад
СССР развалился 30 лет назад , а его все вспоминают, Вову пупкина вспомнят или это эпоха ворья
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45k
noName 6 часов назад
Комментарий к фото
Очень похоже на "Парк культуры и отдыха имени 500-летия г. Чебоксары"
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