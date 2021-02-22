Ретро фото о детстве

392
60
Вспомни, куда уходит детство. Вспомни как ты был молод и свободен от забот!
×
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Термиты лишили мужчину сбережений
- В США под домом нашли берлогу с медвежатами
- 1900-летняя статуя, которая уже тогда носила популярную причёску
- Кто и зачем придумал татуировки
- Три подружки переехали в глушь, чтобы жить независимой жизнью
30
Понравилось30
Новости партнёров
Загрузка...
На машинках, сзади, торчит штанга. На её верхнем конце свободновращающийся крюк, который касается подвешенной к потолку сетки (это хорошо видно на 20-й фотке). К сетке подводилась фаза. Ноль подводился к металлическому полу.