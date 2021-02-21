Оклад шахтера выше, чем оклад Сталина! Т.Драйзер о жизни рабочих в СССР

Кроме того шахтеры, как почти все категории промышленных рабочих шахты, живут в новых трех- и четырехкомнатных домах, с ванной, верандой, и небольшим садиком. В качестве развлечений и отдыха для них существуют прекрасные дома-клубы с бассейном, с площадкой для игры в городки, актовым залом, читальней, библиотекой, спортивным залом и столовой. Клубы не только для мужчин, но и для женщин! Неподалеку от шахты, от завода, от управления почти всегда расположены больница, профилакторий, библиотека, детский сад и ясли - иными словами, культурно-оздоровительные учреждения для рабочих, для их жен и детей. Летом все трудящиеся имеют месячный оплачиваемый отпуск, который могут провести у Черного или Каспийского моря, на Волге, в любом курортном месте страны.

Я ничего не выдумываю, я видел это своими глазами. И в целом, как бы ни относиться к коммунистическому учению, это заслуживает одобрения.

«В это трудно поверить... я ничего не выдумываю....» - обратите внимание, Драйзер как будто оправдывается. Впрочем, это не удивительно, потому что в США (как и во всех остальных капиталистических государствах) рабочие жили гораздо хуже, и то, что для советского шахтера было нормой в 1927г, американскому читателю могло показаться либо недостижимыми фантазиями, либо, еще хуже, «лживой» советской пропагандой.

Вообще-то, даже для нас сегодня многое из описанного кажется недостижимым. Когда ты, читатель (или кто-то из твоих знакомых), последний раз ездил по бесплатной путевке на море? А давно ли тебе государство выдавало трех-четырех комнатный дом? А часто ли ты получаешь оклад, сопоставимый с окладом главы государства? Я уж не говорю об элементарном - о больницах, школах, садах...

Но самое нелепое во всем этом то, что мы сегодняшние (в большинстве своем) искренне сочувствуем нашим отцам и дедам, жившим в «кровавое» сталинское время. Если сравнивать наше и то время с учетом исторического контекста (а это значит не по количеству айфонов или личных авто), то у них будет куда больше поводов нас жалеть.