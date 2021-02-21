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Оклад шахтера выше, чем оклад Сталина! Т.Драйзер о жизни рабочих в СССР

Оклад шахтера выше, чем оклад Сталина! Т.Драйзер о жизни рабочих в СССР (2 фото)

Автор:
21 февраля 2021 22:53
Метки: Драйзер   СССР   интересно   
324
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В конце 1927 г. знаменитый американский писатель Теодор Драйзер посетил СССР. На протяжении двух с половиной месяцев он ездил по разным городам страны, причем маршруты своих поездок он строил сам. Захотел - в Ташкент, захотел - в Одессу, захотел - и изменил маршрут на полпути; полная импровизация с согласия принимающей стороны.

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Метки: Драйзер   СССР   интересно   
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39k
Александр 19 минут назад
Да, хорошо было, но при этом шахтеров 2 раза в день расстреливал Берия. Особеннь неприятным был утренний расстрел, вечерний так себе, можно было терпеть )
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900
Пока живу 42 минуты назад
Доброго дня
Оттепель или по другому - НЭП(новая экономическая политика), закончилась в 1928 году. На пике НЭПа, действительно, и расстрелов было меньше и довольных больше. К сожалению, эти несколько лет быстро закончились.
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1k
khvatich 6 часов назад
Димон, ваши посты таки настаивают на ссылки. Примерно: Теодор Драйзер, статья "Вашингтон пост" от 03.06.1927. Желательно скан ина языке оригинала. Спасибо.
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RoseM khvatich 50 минут назад
А зачем вам здесь скан? Заинтересовались - погуглите сами.
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7k
Чё 6 часов назад
В то время, как и сейчас, были свои плюсы и свои минусы. Однако, принято показывать всё однобоко: или жопа-жопой, или розовые сопли с сахаром. На кой?
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2k
RoseM Чё 46 минут назад
А где вы здесь увидели "розовые сопли с сахаром"?

Здесь описано общее направление в стране по обеспечению инфраструктуры для отдыха рабочих. Вы где неправду увидели?

Никто в приведенном отрывке не идеализирует СССР.
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8k
Sasa 7 часов назад
Сейчас налетят обиженные на Сталина и будут говорить - "а зато был ГУЛАГ, у крестьян не было паспортов и за анекдоты расстреливали..."
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Фobosgrunt Sasa Час назад
Если бы всех расстреляли то анекдоты бы до нас не дошли)
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RoseM Фobosgrunt 46 минут назад
Половина охраняла, половину - расстреляли.

Вот ВОХРа анекдоты и напридумывала ))))
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