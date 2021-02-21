Оклад шахтера выше, чем оклад Сталина! Т.Драйзер о жизни рабочих в СССР

В конце 1927 г. знаменитый американский писатель Теодор Драйзер посетил СССР. На протяжении двух с половиной месяцев он ездил по разным городам страны, причем маршруты своих поездок он строил сам. Захотел - в Ташкент, захотел - в Одессу, захотел - и изменил маршрут на полпути; полная импровизация с согласия принимающей стороны.
Кроме того, гостю была предоставлена возможность встречаться и беседовать с любыми лицами, которые представляли для него интерес - с руководителями предприятий, рабочими, учителями, и т.п.
Что-то понравилось Драйзеру в Советской России, что-то не понравилось, но знаете что его действительно удивило? То, как хорошо и обеспеченно жили советские рабочие. Нет, читатель, ты не ослышался. Драйзер, прекрасно знавший условия жизни простых американцев и неоднократно писавший об этом в своих статьях, был крайне удивлен тем, какие беспрецедентные условия для рабочих создала советская власть. Привожу выдержку из его книги:
...Поскольку работа в любой ее форме является составной частью общей программы, условия труда рабочих [СССР] должны быть максимально благоприятными. А для этого необходимо строить удобные для работы и красивые здания заводов, учреждений, общежитий, жилых домов.
...Сейчас в это даже трудно поверить, так как речь идет о стране с неблагоприятными климатическими условиями, с почти безграмотным населением. Но куда бы вы ни поехали - в Донецкий бассейн, на юг России, где находятся месторождения угля, калийной соли, или в Сибирь с ее буровыми, с ее открытыми ветрам просторами, или в Кузбасс с его угольными шахтами, сталеплавильными и газовыми заводами, электростанциями, или в Одессу, Ленинград, Киев, Нижний Новгород, наконец, Ташкент - в самый центр Азии, - повсюду вы почувствуете заботу о трудящихся, которая сказывается и в строительстве каждого нового здания и в его оснащении.
Например, на шахтах Сибири и Донбасса (до чего суров климат в тех местах, я там побывал!) я увидел все необходимое для обеспечения техники безопасности и условий труда: невоспламеняющиеся лампы, система усиленной подземной вентиляции, электрическое освещение, современные электрические отбойные молотки, противогазы и так далее. Специальное обмундирование шахтера выдается за казенный счет. А когда шахтер поднимается наверх после шестичасовой рабочей смены, его ждет не только комната отдыха, но и горячий душ. Забойщик, работающий в шахте, трудится всего шесть часов в сутки, потому что правительство расценивает этот труд как наиболее опасный для жизни. Шахтеры, которые не спускаются в забой, работают пока по восемь часов в сутки - их работа менее опасна. Забойщик получает двести пятьдесят рублей в месяц (это больше, чем оклад Сталина или Луначарского), шахтеры, занятые на более простой работе, - по сто-сто пятьдесят. Добавлю, что жизнь шахтера застрахована на значительную сумму.
Кроме того шахтеры, как почти все категории промышленных рабочих шахты, живут в новых трех- и четырехкомнатных домах, с ванной, верандой, и небольшим садиком. В качестве развлечений и отдыха для них существуют прекрасные дома-клубы с бассейном, с площадкой для игры в городки, актовым залом, читальней, библиотекой, спортивным залом и столовой. Клубы не только для мужчин, но и для женщин! Неподалеку от шахты, от завода, от управления почти всегда расположены больница, профилакторий, библиотека, детский сад и ясли - иными словами, культурно-оздоровительные учреждения для рабочих, для их жен и детей. Летом все трудящиеся имеют месячный оплачиваемый отпуск, который могут провести у Черного или Каспийского моря, на Волге, в любом курортном месте страны.
Я ничего не выдумываю, я видел это своими глазами. И в целом, как бы ни относиться к коммунистическому учению, это заслуживает одобрения.
«В это трудно поверить... я ничего не выдумываю....» - обратите внимание, Драйзер как будто оправдывается. Впрочем, это не удивительно, потому что в США (как и во всех остальных капиталистических государствах) рабочие жили гораздо хуже, и то, что для советского шахтера было нормой в 1927г, американскому читателю могло показаться либо недостижимыми фантазиями, либо, еще хуже, «лживой» советской пропагандой.
Вообще-то, даже для нас сегодня многое из описанного кажется недостижимым. Когда ты, читатель (или кто-то из твоих знакомых), последний раз ездил по бесплатной путевке на море? А давно ли тебе государство выдавало трех-четырех комнатный дом? А часто ли ты получаешь оклад, сопоставимый с окладом главы государства? Я уж не говорю об элементарном - о больницах, школах, садах...
Но самое нелепое во всем этом то, что мы сегодняшние (в большинстве своем) искренне сочувствуем нашим отцам и дедам, жившим в «кровавое» сталинское время. Если сравнивать наше и то время с учетом исторического контекста (а это значит не по количеству айфонов или личных авто), то у них будет куда больше поводов нас жалеть.
Источник:
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Оттепель или по другому - НЭП(новая экономическая политика), закончилась в 1928 году. На пике НЭПа, действительно, и расстрелов было меньше и довольных больше. К сожалению, эти несколько лет быстро закончились.
Здесь описано общее направление в стране по обеспечению инфраструктуры для отдыха рабочих. Вы где неправду увидели?
Никто в приведенном отрывке не идеализирует СССР.
Вот ВОХРа анекдоты и напридумывала ))))