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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
21 февраля 2021 22:24
Метки: история   ретро   фото   
677
40
Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого.
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Метки: история   ретро   фото   
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Игорь 2 часа назад
Шашлычная называлась - Ингури, а на первом этаже были классные чебуреки и портвейн в розлив
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