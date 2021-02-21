16.

Слева находилась часовня Великого Совета Откровение (Смоленская), справа — Великого Совета Ангел (Спасская). Часовни построили в камне в 1802 году.

Во время войны 1812 года они были разрушены, а затем восстановлены по новому проекту. Когда в 1868 году под руководством архитектора П.А. Герасимова проводились работы по реставрации Спасской башни, то часовни разобрали и перестроили.



Простояли эти часовни до 1925 года, а затем были снесены. Ежегодно берутся дискуссии о восстановлении исторического ансамбля, но пока безрезультатно.