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Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого.
2.
Так выглядела Статуя свободы в Париже в 1886 г. до ее перевоза в США и покрытия зеленой патиной от окисления
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5.
Актрисы Ольга Остроумова, Ирина Шевчук и Екатерина Маркова на премьере фильма «А зори здесь тихие…». 1972 год
7.
Хунвэйбины и их жертвы, не принявшие революционные идеи Мао. Китай. 1966 г. «Культурная революция» в Китае
8.
Певица и актриса Крис Ноэль совершила 4 турне по Вьетнаму, и ее вертолет дважды сбивали, 1966 год
15.
Полицейский Далласа держит винтовку, из которой, по версии следствия, был убит Джон Кеннеди. 1963 год
16.
Не все знают, но с 1802 по 1925 год у Спасской башни Кремля стояли две каменные часовни
Слева находилась часовня Великого Совета Откровение (Смоленская), справа — Великого Совета Ангел (Спасская). Часовни построили в камне в 1802 году.
Во время войны 1812 года они были разрушены, а затем восстановлены по новому проекту. Когда в 1868 году под руководством архитектора П.А. Герасимова проводились работы по реставрации Спасской башни, то часовни разобрали и перестроили.
Простояли эти часовни до 1925 года, а затем были снесены. Ежегодно берутся дискуссии о восстановлении исторического ансамбля, но пока безрезультатно.
Во время войны 1812 года они были разрушены, а затем восстановлены по новому проекту. Когда в 1868 году под руководством архитектора П.А. Герасимова проводились работы по реставрации Спасской башни, то часовни разобрали и перестроили.
Простояли эти часовни до 1925 года, а затем были снесены. Ежегодно берутся дискуссии о восстановлении исторического ансамбля, но пока безрезультатно.
18.
27 января 1928 года в ходе эксперимента жесткий дирижабль «Лос-Анджелес» (ZR-3) сел на палубу авианосца США «Саратога», доставил пассажиров, топливо и запасы
19.
Поезд Красного Креста, везущей сирот из Будапешта на усыновление и удочерение в Швейцарию. 1947 год
23.
США. Дети средней школы Вэйл в Сан Франциско произносят клятву верности американскому флагу перед интернированием, апрель 1942 года
«Я за незамедлительное удаление всех японцев с восточного побережья вглубь страны. И я не имею ввиду какую-нибудь хорошую часть страны. Сгоните их, выпроводите и отведите им место на бесплодной земле. Лично я ненавижу японцев. Всех их.»
Обозреватель Генри МакЛемор.
Обозреватель Генри МакЛемор.
26.
Рельсовый цеппелин и поезд на паровой тяге возле железнодорожной платформы. Берлин, Германия, 1931 год
Шиненцеппелин (Schienenzeppelin — рельсовый цеппелин) — экспериментальный вагон-автомотриса с приводом от воздушного винта (аэровагон). Разработан и создан немецким инженером-самолётостроителем Францем Крукенбергом в 1929 году. Движение автомотрисы осуществлялось с помощью деревянного воздушного винта, расположенного сзади. Был построен только один экземпляр.
Вагон мог перевозить до 40 пассажиров. Конструкция корпуса заимствована у дирижаблей (алюминиевый набор, обтянутый парусиной). 21 июня 1931 года он установил новый мировой рекорд скорости на железной дороге — 230,2 км/ч по маршруту Гамбург — Берлин, который не был превзойдён никаким другим поездом до 1954 года. В 1939 году шиненцеппелин был разобран, материалы использованы в военных целях.
Вагон мог перевозить до 40 пассажиров. Конструкция корпуса заимствована у дирижаблей (алюминиевый набор, обтянутый парусиной). 21 июня 1931 года он установил новый мировой рекорд скорости на железной дороге — 230,2 км/ч по маршруту Гамбург — Берлин, который не был превзойдён никаким другим поездом до 1954 года. В 1939 году шиненцеппелин был разобран, материалы использованы в военных целях.
27.
Татьяна Фёдоровна Есенина - мать Сергея Есенина, образ которой прошёл через всё его творчество. (1865-1955)
28.
Мясницкая, 1912 год
Это конец Мясницкой,слева дома №20,18. Справа где церковь Св.Евпла сейчас здания ВШЭ. Впереди дом 7с1
30.
Празднику конец
Городские службы снимают рождественские украшения, 1952 Ford F-1 Pickup, Уэйнсборо, округ Франклин, штат Пенсильвания, 1954 год
31.
Зима 1978/79: забастовка мусорщиков куда страшнее прихода Антихриста
Забавное фото, сделанное в Британии зимой 1978/79: улицы завалены мусором из-за бесконечных забастовок мусорщиков. А на ЗАДНЕМ плане видна реклама известного фильма ужасов "Омен II"; он о приходе Антихриста. Но Антихрист - он когда ещё придёт; а вот невывезенный мусор - это "апокалипсис районного масштаба, здесь и сейчас"
39.
Стив Джобс и Билл Гейтс, 1991 год. Два гения - тогда еще дружили, потом – стали заклятыми врагами
Авторский пост
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