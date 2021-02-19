Двое суток пропавший житель Сахалина находился в плену белого безмолвия, однако российским грейдеристам даже пекло нипочём: видео

На Сахалине в Смирныховском районе найден живым, здоровым, но сильно проголодавшимся дорожный рабочий, который утром 16 февраля завёл свой грейдер и исчез из вида в белом мареве бурана, отважно отправившись на перевал между Первомайском и месторождением Окружным, чтобы пробить дорогу автотранспорту. Уехал и не вернулся...
Так получилось, что после схода лавины водитель автогрейдера оказался в снежном плену, где и прибывал два дня. Сначала мужчина сидел в кабине заваленного "рабочего коня", а когда кончилось топливо выбрался наружу, под снегом было не так холодно, как на поверхности, плюс, согревал небольшой костёр из ельника. Спустя два дня водитель грейдера понял, что подмога запаздывает и решил пробиваться навстречу, которая вскоре и состоялась.
Вырученный из снежного плена грейдерист, чувствовал себя хорошо, от медпомощи отказался, только просил покушать.
Местные жители, узнав об исчезновении грейдериста, хотели было организовать поисковую партию на снегоходах, однако глядя на усиливающийся буран, справедливо решили, что следующая поисковая партия будет уже по ихние души и отказались от затеи.
На Сахалине уже несколько дней бушует пришедший с материка циклон. Из-за метели были перекрыты автомобильные дороги, ограничена работа аэропорта Южно-Сахалинска, закрыта паромная переправа Ванино — Холмск. На севере острова одноэтажные дома практически полностью замело снегом.
Весть о вызволении из "царства Снежной Королевы" грейдериста Сергея Парфёнова, была размещена на местном ресурсе sakhalin.info, этот же источник, ранее сообщал о его исчезновении.
Источник:
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талантливый журналист!!!
Уместны были бы еще вопросы:
- Как ты мог, Сергей?
- О чем ты думал вообще?
- Да что ты себе вообще позволяешь!!!
А вот горе-блогеров "на кол" за такие заголовки. Первый абзац тоже "не подкачал".
Вишенка на торте - "по ихние души".