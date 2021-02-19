Двое суток пропавший житель Сахалина находился в плену белого безмолвия, однако российским грейдеристам даже пекло нипочём: видео

На Сахалине уже несколько дней бушует пришедший с материка циклон. Из-за метели были перекрыты автомобильные дороги, ограничена работа аэропорта Южно-Сахалинска, закрыта паромная переправа Ванино — Холмск. На севере острова одноэтажные дома практически полностью замело снегом.

Весть о вызволении из "царства Снежной Королевы" грейдериста Сергея Парфёнова, была размещена на местном ресурсе sakhalin.info, этот же источник, ранее сообщал о его исчезновении.