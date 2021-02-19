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Двое суток пропавший житель Сахалина находился в плену белого безмолвия, однако российским грейдеристам даже пекло нипочём: видео

Двое суток пропавший житель Сахалина находился в плену белого безмолвия, однако российским грейдеристам даже пекло нипочём: видео (1 фото)

Автор:
19 февраля 2021 10:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Грейдер   Россия   буран   водитель   лпвина   пропал   сахалин   спасение   
1858
1

На Сахалине в Смирныховском районе найден живым, здоровым, но сильно проголодавшимся дорожный рабочий, который утром 16 февраля завёл свой грейдер и исчез из вида в белом мареве бурана, отважно отправившись на перевал между Первомайском и месторождением Окружным, чтобы пробить дорогу автотранспорту. Уехал и не вернулся...

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Метки: Грейдер   Россия   буран   водитель   лпвина   пропал   сахалин   спасение   
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9  комментариев
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1k
Титус 2 часа назад
Помню случай несколько лет назад... У нас под Саулкрастами пропал ребёнок. По радио и телевидению попросили добровольцев приехать в этот район и помочь в поисках. Я с женой тоже участвовал. Поскольку это рижский район, то и доля русскоязычных очень большая и в основном участвовали именно они. Нашёл ребёнка какой-то русскоязычный работяга. Но во всех СМИ демонстрировали фото и видео латышского земессарга (местное националистическое военизированное формирование), который держит на руках малыша. Как это.., "русский маргинал" и спас латышского ребёнка? Непорядок! Жизнь вообще презабавная штука...
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17k
kamanch 22 минуты назад
"Как получилось так, что ты выжил в такой ситуации?"

талантливый журналист!!!
Уместны были бы еще вопросы:
- Как ты мог, Сергей?
- О чем ты думал вообще?
- Да что ты себе вообще позволяешь!!!
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9k
Karelian Полчаса назад
Ну и слава богу.
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7k
Bubba_Wash 2 часа назад
Русский человек он таков, не многословен...Выбрался из плена (снежного) со словами - Ну а чё там!
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291
Nane First NameLast 2 часа назад
Не завидую, но у чувака теперь в году 2(!) дня варенья.
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13k
seller-k 2 часа назад
Будь здоров, мужик. Грейдеристы стране нужны!

А вот горе-блогеров "на кол" за такие заголовки. Первый абзац тоже "не подкачал".

Вишенка на торте - "по ихние души".


Ссылка www.youtube.com
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