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Впечатляющая тасовка карт

Впечатляющая тасовка карт (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 февраля 2021 08:35
Метки: Тасовка   видео   интересно   кардистри   карты   навыки   трюк   
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Даже из перемешивания карт можно устроить впечатляющее шоу. Автор этого видео продемонстрировал артистичное манипулирование колодой карт, наработанное годами упорных тренировок.

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Метки: Тасовка   видео   интересно   кардистри   карты   навыки   трюк   
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