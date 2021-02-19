Впечатляющая тасовка карт

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Даже из перемешивания карт можно устроить впечатляющее шоу. Автор этого видео продемонстрировал артистичное манипулирование колодой карт, наработанное годами упорных тренировок.
Красивое и эффектное искусство манипулирования картами
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