Секреты индустрии быстрого питания

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Сети фастфудов стараются продать нам больше еды, за меньшие деньги. Мы думаем, что это хорошо и выгодно, но это не совсем так. Вот некоторые из секретов, которые индустрия быстрого питания не хочет, чтобы вы знали.
1. Фаст-фуд предназначен для быстрого съедания.
Сигналу «Я наелся» требуется 20 минут, чтобы добраться от вашего живота до мозга. Таким образом, чем быстрее вы едите, тем больше пищи вы съедите, пока не насытитесь.
Сигналу «Я наелся» требуется 20 минут, чтобы добраться от вашего живота до мозга. Таким образом, чем быстрее вы едите, тем больше пищи вы съедите, пока не насытитесь.
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2. Фаст-фуд не нуждается в долгом пережевывании.
Еще один трюк, который заставит вас съесть больше: полные люди пережевывают свою еду 11,9 раз перед тем как проглотить, а худые — 14,8 раз, согласно одному исследованию. Фастфуд, как правило, жуется очень быстро.
Еще один трюк, который заставит вас съесть больше: полные люди пережевывают свою еду 11,9 раз перед тем как проглотить, а худые — 14,8 раз, согласно одному исследованию. Фастфуд, как правило, жуется очень быстро.
3. Сегодняшняя еда содержит больше калорий, чем пища 1980-х годов.
Фактически, мы теперь потребляем в два раза больше калорий в кафе и ресторанах, чем 30 лет назад. Посмотрите, как сильно изменилась наша пища:
Пицца: на 70 процентов больше калорий.
Чизбургер: на 75 процентов больше калорий.
Картофель фри: на 190 процентов больше калорий.
Фактически, мы теперь потребляем в два раза больше калорий в кафе и ресторанах, чем 30 лет назад. Посмотрите, как сильно изменилась наша пища:
Пицца: на 70 процентов больше калорий.
Чизбургер: на 75 процентов больше калорий.
Картофель фри: на 190 процентов больше калорий.
4. Ваша газировка может быть грязнее, чем туалет.
Машины для льда и газировки, как известно, трудно чистить, что делает их настоящими чашками Петри.
Машины для льда и газировки, как известно, трудно чистить, что делает их настоящими чашками Петри.
5. Ваше мясо химически очищено.
Химические вещества, которые мы обычно связываем с очисткой, целенаправленно вводят в мясо быстрого питания. Зачем? Соединения, такие как гидроксид аммония, могут убить кишечные палочки и другие организмы. Они также снижают кислотность мяса и других продуктов, что затрудняет выживание патогенов. Безопасна ли такая практика? Министерство сельского хозяйства США говорит «да». Идея съесть химически промытый гамбургер звучит хорошо? Не особо.
Химические вещества, которые мы обычно связываем с очисткой, целенаправленно вводят в мясо быстрого питания. Зачем? Соединения, такие как гидроксид аммония, могут убить кишечные палочки и другие организмы. Они также снижают кислотность мяса и других продуктов, что затрудняет выживание патогенов. Безопасна ли такая практика? Министерство сельского хозяйства США говорит «да». Идея съесть химически промытый гамбургер звучит хорошо? Не особо.
6. Гриль – фальшивка.
Полоски гриля на фаст-фуд-гамбургерах и курице служат для того, чтобы заставить нас думать, что мясо было приготовлено на настоящем гриле. Эти маркировки, скорее всего, были уже нанесены на заводе с помощью красителей. Для завершения иллюзии добавляются ароматизаторы дыма и угля.
Полоски гриля на фаст-фуд-гамбургерах и курице служат для того, чтобы заставить нас думать, что мясо было приготовлено на настоящем гриле. Эти маркировки, скорее всего, были уже нанесены на заводе с помощью красителей. Для завершения иллюзии добавляются ароматизаторы дыма и угля.
7. Некоторый фаст-фуд выглядит слишком хорошо для своего возраста.
В 2010 году нью-йоркский фотограф Салли Дэвис поставил гамбургер из McDonald’s и картофель фри в банку. Пять месяцев спустя еда по-прежнему выглядела съедобной, без намека на плесень.
В 2010 году нью-йоркский фотограф Салли Дэвис поставил гамбургер из McDonald’s и картофель фри в банку. Пять месяцев спустя еда по-прежнему выглядела съедобной, без намека на плесень.
8. В салате больше ингредиентов, чем вам кажется.
В наши дни многие сети быстрого питания предлагают салаты. Но не все открывается вашим глазам при виде салата. Как насчет пропиленгликоля? Многие сети фастфудов очищают свои салаты этим химическим веществом, чтобы сохранить зелень хрустящей.
В наши дни многие сети быстрого питания предлагают салаты. Но не все открывается вашим глазам при виде салата. Как насчет пропиленгликоля? Многие сети фастфудов очищают свои салаты этим химическим веществом, чтобы сохранить зелень хрустящей.
9. Ваш кофе может испортить вам настроение.
Чашки из пенополистирола могут выделять стирол, нейротоксин, который может вызвать депрессию и потерю концентрации.
Чашки из пенополистирола могут выделять стирол, нейротоксин, который может вызвать депрессию и потерю концентрации.
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ЗЫ: Не любитель фастфуда, но раз в месяц желудок просит.
а если на всё так реагировать, то и дышать вредно
заворачиваться в простыню и ползти в сторону кладбища, чтоб не создавать паники ;)
Стоп! Речь идет о забегаловках фастфуда или таки о ресторанах? Если о ресторанах, то ошибка критическая: в 80-х годах в ресторан ходили поесть, а сейчас - выпендриться. Соответственно, современные порции в ресторане в 5 раз меньше, чем в 80-е.
3 - ну ладно, пиццу и бургер можно сделать калорийнее, а вот каким образом картоха стала калорийнее на 190%? Её что, мазиком накачивают?
4 - машины для льда - чашка Петри? Эм, я ни на что не намекаю, но температура внутри этих машин немножечко ниже нуля... Ну как немножечко... От -5 до -20 градусов... Бактерии, продукты, холодильник... Эти же слова как-то связаны, вам не кажется?
5 - Что ж вы, лять, так химии-то боитесь? А сами тоннами потребляете дигидрогена монооксид, этанол, натрия хлорид, а гидрокарбонаты и сульфаты калия, натрия, кальция и магния вообще полезными считаете... Учиться надо было в школе!
7 - а с хера ли должна заплесневеть еда в ЗАКРЫТОЙ банке, которая была приготовлена с соблюдением санитарных норма? Тем более картошка фри!
8 - пропиленгликоль... Смотри сначала пункт 5, а потом читай: пропиленгликоль один из основных компонентов электронных сигарет. В салатах его в разы меньше, так что без паники, если б он сильно опасен был бы, то потравилась бы куча людей. А чтобы добраться по количеству пропиленгликоля до одной затяжки электронной сигаретой, салатов сожрать надо очень много.
9 - В моём городе напитки в фастфудах (горячие в том числе) подяются в БУМАЖНЫХ стаканчиках... У вас не так?
В общем, всё здесь написанное не такая уж и страшная фигня... Самое страшное напасать-то забыли: от регулярного употребления фаст-фуда растёт жопа!
З.Ы. - ЗОЖники, видимо писали, да? Идите на куй, ЗОЖники! Бесите уже! Нравится жрать пресную траву - жрите её сами, а к людям не приставайте! Я, может быть, мечтаю сдохнуть от атеросклероза шампуром окуенного шашлыка и улыбкой на довольной роже...