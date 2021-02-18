Секреты индустрии быстрого питания

3. Сегодняшняя еда содержит больше калорий, чем пища 1980-х годов.



Фактически, мы теперь потребляем в два раза больше калорий в кафе и ресторанах, чем 30 лет назад. Посмотрите, как сильно изменилась наша пища:



Пицца: на 70 процентов больше калорий.

Чизбургер: на 75 процентов больше калорий.

Картофель фри: на 190 процентов больше калорий.