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Секреты индустрии быстрого питания

Секреты индустрии быстрого питания (11 фото)

Автор:
18 февраля 2021 10:11
Сообщество : Факты
Метки: секреты   факты   фастфуд   
4214
11
Сети фастфудов стараются продать нам больше еды, за меньшие деньги. Мы думаем, что это хорошо и выгодно, но это не совсем так. Вот некоторые из секретов, которые индустрия быстрого питания не хочет, чтобы вы знали.
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Метки: секреты   факты   фастфуд   
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3k
Денис Колосов 7 часов назад
Да нифига это не выгодно, на семью, чтобы поесть нужно 1.5 тыс, за эти же деньги, я могу заказать кучу шашлыка и овощей гриль, которых на 2 приема еды хватит.. проверено неоднократно
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689
олег 8 минут назад
Пицца не является поделкой уровня бургеров известных сетей ,это просто калорийная еда.
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9k
jakushev Полчаса назад
Блин, через день, только в топе по посту про фастфуд. Вас что туда, палками загоняют? Нравится - ешь, нет - есть куча альтернатив, от мишленовских заведений до "доширак + сосиска". Достали уже навязывать свое личное мнение, как единственно верное.
ЗЫ: Не любитель фастфуда, но раз в месяц желудок просит.
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5k
Sergey 4 часа назад
ну раз в пол года можно заехать, пожрать вредной еды, организм то хочет )))
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2k
Yan Sergey 52 минуты назад
+100500 - полностью согласен
а если на всё так реагировать, то и дышать вредно
заворачиваться в простыню и ползти в сторону кладбища, чтоб не создавать паники ;)
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6k
Иркутск. Байкал. Сибирь 4 часа назад
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5k
z0_0b 4 часа назад
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13k
Пумба 5 часов назад
"Фактически, мы теперь потребляем в два раза больше калорий в кафе и ресторанах, чем 30 лет назад. Посмотрите, как сильно изменилась наша пища: Пицца: на 70 процентов больше калорий. Чизбургер: на 75 процентов больше калорий. Картофель фри: на 190 процентов больше калорий."
Стоп! Речь идет о забегаловках фастфуда или таки о ресторанах? Если о ресторанах, то ошибка критическая: в 80-х годах в ресторан ходили поесть, а сейчас - выпендриться. Соответственно, современные порции в ресторане в 5 раз меньше, чем в 80-е.
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3k
Бакар Пумба 3 часа назад
Ну...., насколько я помню в 80-е в рестораны ходили в основном побухать. Как говорил Михаил Кожухов - французы едят да запивают, а мы пьем да закусываем.
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13k
Пумба Бакар 3 часа назад
Ну так закусывали-то не таким как на фотке, правда? Посолиднее таки! Соляночка, жаркое, котлеты по-киевски...
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3k
Артур Гевондян 6 часов назад
Просто посмотрите фильм "Крылышко или ножка" с великим и неподражаемым Луи Дефюнесом
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2k
kirka72 Артур Гевондян 4 часа назад
Или посмотрите фильм "Kingsize me"
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2k
Альберт Шавлаков 7 часов назад
1 - в идеале фаст-фуд подразумевает то, что ты взял еду и свалил нафиг. Большая часть жратвы в фаст-фудах продаётся на вынос.
3 - ну ладно, пиццу и бургер можно сделать калорийнее, а вот каким образом картоха стала калорийнее на 190%? Её что, мазиком накачивают?
4 - машины для льда - чашка Петри? Эм, я ни на что не намекаю, но температура внутри этих машин немножечко ниже нуля... Ну как немножечко... От -5 до -20 градусов... Бактерии, продукты, холодильник... Эти же слова как-то связаны, вам не кажется?
5 - Что ж вы, лять, так химии-то боитесь? А сами тоннами потребляете дигидрогена монооксид, этанол, натрия хлорид, а гидрокарбонаты и сульфаты калия, натрия, кальция и магния вообще полезными считаете... Учиться надо было в школе!
7 - а с хера ли должна заплесневеть еда в ЗАКРЫТОЙ банке, которая была приготовлена с соблюдением санитарных норма? Тем более картошка фри!
8 - пропиленгликоль... Смотри сначала пункт 5, а потом читай: пропиленгликоль один из основных компонентов электронных сигарет. В салатах его в разы меньше, так что без паники, если б он сильно опасен был бы, то потравилась бы куча людей. А чтобы добраться по количеству пропиленгликоля до одной затяжки электронной сигаретой, салатов сожрать надо очень много.
9 - В моём городе напитки в фастфудах (горячие в том числе) подяются в БУМАЖНЫХ стаканчиках... У вас не так?

В общем, всё здесь написанное не такая уж и страшная фигня... Самое страшное напасать-то забыли: от регулярного употребления фаст-фуда растёт жопа!
З.Ы. - ЗОЖники, видимо писали, да? Идите на куй, ЗОЖники! Бесите уже! Нравится жрать пресную траву - жрите её сами, а к людям не приставайте! Я, может быть, мечтаю сдохнуть от атеросклероза шампуром окуенного шашлыка и улыбкой на довольной роже...
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19k
BillyBonzz 8 часов назад
Налюбилово везде и во всем, не только в фаст-фуде. Приобретая что-либо у кого-либо никогда не слушайте рекламные росказни и расхваливания товара продавцом, запомните, у вас с продавцом всегда диаметрально противоположные цели : у вас- купить качественное и недорогое, у продавца- продать вам дорого и с минимальными затратами на это. Поэтому продавец никогда не сможет стать для вас советчиком. Советчиком может быть только тот, кто ранее был в роли покупателя у этого продавца. Все. Этот постулат работает абсолютно везде.
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19k
BillyBonzz 8 часов назад
Звонят мне операторы сотовые операторы и распываются в благодарностях что я их клиент вот уже много лет и что они заботясь обо мне подобрали для меня шикарнейший тариф, на который предлагают перейти прямо сейчас. Говорю им: "Ну лжете же, прямо мне в ухо. На меня вам абсолютно насрать, будь я ваш клиент с самого вашего первого дня. У вас стоит задача заставить меня больше платить за услуги связи, а не мучиться заботой и переживаниями обо мне. Давайте разберемся с тем что вы мне сейчас предлагаете: ваши ништяки все действительны первые пару месяцев, как замануха, дальше вы включаете мне расценки совсем другие с теми что я имею сейчас. В этом ваша забота? " На том конце соглашаются и кладут трубку.
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4k
TirAn 8 часов назад
Жрать конечно можно, но редко, когда больше делать нечего
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4k
RomaXz 8 часов назад
Как раз планирую заказать что нибудь в Макдональдсе :)
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4k
CruelAsm RomaXz 5 часов назад
Свадьбу?
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RomaXz CruelAsm 4 часа назад
Скорее биг мак. Ты заказываешь свадьбу в Макдональдсе?
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4k
ваня панкин CruelAsm 3 часа назад
после посещения макдональдса там можно смело на месте заказать поминальный обед...
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1k
ALEX 8 часов назад
Ссылка youtu.be
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