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Умер кот-песец Кеша, необычный житель Шпицбергена

Умер кот-песец Кеша, необычный житель Шпицбергена (2 фото)

Автор:
17 февраля 2021 18:22
Метки: kesha   коты   факты   
135
2

Еще 20 января улетел на радугу рыжий красавец Кеша, единственный кот Шпицбергена, зарегистрированный как песец.

"К сожалению, Кеши больше нет. Он ушел от старости на руках любящей семьи", - рассказали Комсомолке во ФГУП "Артикуголь".

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Метки: kesha   коты   факты   
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8  комментариев
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10k
кира Час назад
Жалко котейку, суровая жизнь ему досталась...
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866
Сергей Полчаса назад
Шляпы долой в честь героя. Думаю Кеша достоин памятника на Шпицбергене, он подарил много радости всем там.
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1
𝕮𝖔𝖓𝖔𝖗 𝕸𝖈𝕲𝖗𝖊𝖌𝖔𝖗 Полчаса назад
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7k
Mauritanien Полчаса назад
А ведь и не похоронить, земля промерзлая. А сейчас особенно. Печаль...
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6k
uutb 43 минуты назад
Ушел в страну сметанных рек....
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19k
Слепой Пью 53 минуты назад
Пусть ему будет хорошо за радугой...
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2k
Vladimir Taranovich 59 минут назад
Хоронить, как викинга!
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5k
Сергей Vladimir Taranovich 57 минут назад
Ссылка youtu.be
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