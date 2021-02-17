Умер кот-песец Кеша, необычный житель Шпицбергена

Рыжий Кеша был талисманом Шпицбергена и одним из самых популярных котов на земле.

Туристы, приезжающие на архипелаг, выстраивались в очередь, чтобы погладить Кешу. Они верили, что если встретить Кешу и подержать его на руках - будешь счастлив весь год.

Никто не помнит, когда именно и кто привез рыжика на Шпицберген. Вроде бы, это сделали рабочие шахты, а родиной красавца был Луганск. Кеша прибыл нелегально: вообще-то с 1990 года Норвегия запрещает содержание кошачьих на территории архипелага, чтобы защитить местный экологический баланс. Считается, что кошки представляют угрозу для здоровья людей, поскольку их могут заразить дикие животные. Но несмотря на то, что новость о нелегале Кеше быстро распространилась по архипелагу, норвеги делали вид, что ничего не замечают. А наши скоро выправили коту документы о том, что он песец.

- А разве он похож на кота? Настоящий полярный песец, - ласково говорил про Кешу его последний хозяин, молодой человек, очень похожий на кота: с бородой рыжего, кешиного цвета и сережкой в ухе.

Сережки, правда, Кеши не было, но кончики ушей были зазубрены, как пила, и носили следы сражений с морозами и арктической фауной.