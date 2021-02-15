Американцу с ожирением по ошибке сделали кесарево сечение

Врачи в клинике обознались и срочно прооперировали тучного мужчину, заподозрив в нем беременную даму. Экстренно спасали ребенка, которого нет.
Лесли Морган Уайт - крайне тучный мужчина, вес которого перевалил за 200 килограммов. Разумеется, при такой конституции, американец имеет кучу проблем со здоровьем.
Однажды он себя почувствовал очень плохо из-за болей в груди и нехватки воздуха. Мужчина позвонил 911 и с трудом вызвал неотложку.
34-летнего пациента с трудом погрузили на носилки и привезли в клинику штата Кентукки. Когда через время мужчина очнулся, выяснилось, что ему была сделана срочная операция экстренного родовспоможения. Оказалось, что врачи в приемном покое что-то напутали и передали беднягу не в то отделение. Так вместо кардиологии толстяк оказался в хирургии родильного зала. Очнувшись после операции, Уайт был сильно возмущен, обнаружив располосованный живот. Пациент, которому пострадал от врачебной ошибки, а точнее идиотизма, намерен подать на клинику в суд. Он растерян, у него все болит, но свои 1,2 миллиона долларов морального ущерба несостоявшийся "мать" твердо решил у клиники отобрать.
Тучного американца более всего возмутило, что врачи не заметили его гениталии, хотя, если быть совсем честными, то, учитывая огромный висящий живот, он и сам вряд ли помнит, как выглядит его мужская гордость. Что, впрочем, не снимает ответственности с клиники. И хотя доктор Джошуа Вайзенберг из Медицинского центра Сент-Мэтьюз, где пытались родоразрешить мужчину, пояснил, что такие медицинские неудачи случаются время от времени, эта конкретная операция никоим образом не подвергает опасности жизнь пациента, и шов должег быстро зажить, Уайт этими заверениями не удовлетворен. Он говорит, что плакал и был растерян.
Кстати, в данной клинике это не первый случай такой идиотской ошибки. СМИ сообщают, что в 2017 году врачи медицинского центра St-Mathews провели липосакцию беременной женщины, прежде чем заметили, что она действительно рожает, а не мучается от жировых отложений в области живота. Иск этой дамы все еще находится в рассмотрении и ожидает судебного разбирательства.
Кстати, в данной клинике это не первый случай такой идиотской ошибки. СМИ сообщают, что в 2017 году врачи медицинского центра St-Mathews провели липосакцию беременной женщины, прежде чем заметили, что она действительно рожает, а не мучается от жировых отложений в области живота. Иск этой дамы все еще находится в рассмотрении и ожидает судебного разбирательства.
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У мужика, что-то вздулся живот неимоверных размеров. Приходит он к доктору и говорит:
-Доктор, сделайте что-нибудь, что это такое со мной случилось.
Ну а доктор был такой юморист и решил приколоть мужика.
И говорит:
-Мужчина, да вы беременный.
Тот:
-Да не может быть! С какого перепугу! Что теперь делать?
Доктор говорит:
-Я вам дам пару таблеток, хороших, проверенных чтобы у вас выкидыш случился.
Мужик выпивает и едет домой. Вышел на улицу и чувствует, прихватило. Думает, ну всё рожает, а куда деваться, кругом люди ходят, машины. Смотрит, канализация открыта. Он сел над колодцем, штаны снял и как "дал". А там сантехник лазил в теплотрассе.
Вылазит весь обделанный и кричит:
-Ой мама!
Мужик кричит:
-Не мама я тебе! Сирота, ты! Сирота!