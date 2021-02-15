Американцу с ожирением по ошибке сделали кесарево сечение

Тучного американца более всего возмутило, что врачи не заметили его гениталии, хотя, если быть совсем честными, то, учитывая огромный висящий живот, он и сам вряд ли помнит, как выглядит его мужская гордость. Что, впрочем, не снимает ответственности с клиники. И хотя доктор Джошуа Вайзенберг из Медицинского центра Сент-Мэтьюз, где пытались родоразрешить мужчину, пояснил, что такие медицинские неудачи случаются время от времени, эта конкретная операция никоим образом не подвергает опасности жизнь пациента, и шов должег быстро зажить, Уайт этими заверениями не удовлетворен. Он говорит, что плакал и был растерян.

Кстати, в данной клинике это не первый случай такой идиотской ошибки. СМИ сообщают, что в 2017 году врачи медицинского центра St-Mathews провели липосакцию беременной женщины, прежде чем заметили, что она действительно рожает, а не мучается от жировых отложений в области живота. Иск этой дамы все еще находится в рассмотрении и ожидает судебного разбирательства.