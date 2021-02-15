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Американцу с ожирением по ошибке сделали кесарево сечение

Американцу с ожирением по ошибке сделали кесарево сечение (4 фото)

Автор:
15 февраля 2021 10:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: врачебная ошибка   идиотизм   кесарево сечение   медицина   невероятно но факт   смешно   
803
4
Врачи в клинике обознались и срочно прооперировали тучного мужчину, заподозрив в нем беременную даму. Экстренно спасали ребенка, которого нет.

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Метки: врачебная ошибка   идиотизм   кесарево сечение   медицина   невероятно но факт   смешно   
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14  комментариев
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3k
ride Час назад
Нормально так ) хоть деньжатами разжился. Сможет сделать операцию, выкачать жирок, уменьшить желудок и может поживет еще. Если, конечно, доживет до решения суда
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19k
pssst ride 58 минут назад
он купит гамбургеры на все
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10k
Великий Кормчий 3 минуты назад
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1k
Vitamin 13 минут назад
А наличие хоть какой пиписьки, перед тем, как резать, никого не смутило из врачей, что перед ними не дама?....)))
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2k
Ivan Vitamin 10 минут назад
Складкой прикрыло, и не определили сходу...
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1k
Vitamin Ivan Минуту назад
Ну тож вариант))
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312
Nane First NameLast 18 минут назад
Всё. В госпиталь Святого Матвея ни ногой!
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2k
KL11 24 минуты назад
Про какую мужскую гордость тут пишут? У него одна гордость- это хорошие зубы.
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1k
ALEX 38 минут назад
Они пытались достать из него врача, которого он сожрал.
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26k
Fat Lynx 39 минут назад
Узи, наверное, делали...
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4k
Дарвин и аморальная премия 45 минут назад
Пусть скажет спасибо,что не попал в отделение по смене пола,а то б без яиц проснулся бы
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134
Вадим 46 минут назад
Так ребёнка спасли?
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21k
Мойша 53 минуты назад
С той гендерной вакханалией по изменению пола и не мудрено заподозрить у мужика (по внешнему виду) беременность.
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26k
Acu900 Час назад
Анекдот:
У мужика, что-то вздулся живот неимоверных размеров. Приходит он к доктору и говорит:

-Доктор, сделайте что-нибудь, что это такое со мной случилось.

Ну а доктор был такой юморист и решил приколоть мужика.
И говорит:

-Мужчина, да вы беременный.

Тот:

-Да не может быть! С какого перепугу! Что теперь делать?

Доктор говорит:

-Я вам дам пару таблеток, хороших, проверенных чтобы у вас выкидыш случился.

Мужик выпивает и едет домой. Вышел на улицу и чувствует, прихватило. Думает, ну всё рожает, а куда деваться, кругом люди ходят, машины. Смотрит, канализация открыта. Он сел над колодцем, штаны снял и как "дал". А там сантехник лазил в теплотрассе.
Вылазит весь обделанный и кричит:

-Ой мама!

Мужик кричит:

-Не мама я тебе! Сирота, ты! Сирота!
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