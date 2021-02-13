Епифанцев заступился за бывшую жену и избил ее подругу в баре...

В Подмосковье водители грузовиков решили наказать "учителя" на...

США укрепили флот Украины надувными лодками

Смешные и познавательные картинки

Как и говорили на фишках, так и случилось

Девушка в мини юбке дала отпор хулигану

Это вам не Голливуд: интересные факты про фильм «Пятый элемент»

Умер легендарный советский тяжелоатлет Юрий Власов

История про жену, которой запретили брать мужа в супермаркет

Как отапливались церкви в старину? Дымохода не видел ни у одной

Колоритные кадры с просторов России

Правило “трех минут”

Знать цену

15 невезучих c отличным чувством юмора

Рыба-камень: Кошмар геолога или курортная мина. Вроде обычный...

Алкопост на вечер этой пятницы

30 лучших фотографий заброшенных мест из онлайн-сообщества...

20+ животных-путешественников, которые очаровали всех пассажиров