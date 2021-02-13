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Голливуд снимет продолжение культового боевика "Без лица"

Голливуд снимет продолжение культового боевика "Без лица" (8 фото + 1 видео)

Автор:
13 февраля 2021 16:20
Сообщество : Кино
Метки: Кейдж   Траволта   без лица   боевик   голливуд   продолжение   продолжение фильма   сиквел   
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Спустя 24 года после выхода фильма "Без лица", в котором снялись Джон Траволта и Николас Кейдж, мы увидим развитие этой истории. Постановщиком картины станет режиссер Адам Вингард, известный по "Годзилле против Конга" и "Тетради смерти". Соавтором сценария назначен Саймон Баррет.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кейдж   Траволта   без лица   боевик   голливуд   продолжение   продолжение фильма   сиквел   
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9  комментариев
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7k
serega57_ Час назад
Безруков и Петров в главных ролях? Очень надеюсь :-)
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1k
Ян Баян 8 минут назад
Помню эту, весьма пафосную тему. Оба играли весьма неплохо, хоть местами и перегибали палку в плане психозов.
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7k
Караганда 11 минут назад
наверное через пару лет-героя будет навальный играть-ему даж в роль проникаться не надо-там лица давно нет.
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30k
Сергей Дёмин 19 минут назад
если учесть современные требования голливуда то главный герой будет негр пид..рас и белый трансвестит или лесбиянка...
приятного просмотра ..!
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2k
* You All 20 минут назад
в топку,хватит насиловать нас своими убогим ремейками,гавнапродолжениями и т.д. хватит всё ломать и окатывать дерьмом ради навара!
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157
Алексей Полчаса назад
Пожалуйста не надо
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−119
МИХАН Час назад
Опять все тоже самое ..террорист ясень перец кто хе хе
Голливуд уже заснимался ..Такую чушь снимают политическую Противно даже
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2k
ых Час назад
Боюсь будет гуано.
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4k
Алексей Час назад
И снимут по последней моде - сильная и независимая против злобного угнетателя. Будут пересаживать не лица, а яйца. Типа крутой блокбастер "Без яйца".
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