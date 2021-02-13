Голливуд снимет продолжение культового боевика "Без лица"

Спустя 24 года после выхода фильма "Без лица", в котором снялись Джон Траволта и Николас Кейдж, мы увидим развитие этой истории. Постановщиком картины станет режиссер Адам Вингард, известный по "Годзилле против Конга" и "Тетради смерти". Соавтором сценария назначен Саймон Баррет.
Фильм 1997 года "Без лица" с Джоном Траволтой и Николасом Кейджем в главных ролях был увлекательным и захватывающим боевиком о двух врагах (агенте ФБР и террористе), меняющихся лицами.
И вот сейчас, 24 года спустя, Голливуд планирует снять продолжение блокбастера. Издание Deadline сообщило о том, что режиссером будет Адам Вингард, но вот о том, поучаствуют ли Траволта и Кейдж в новом фильме - хоть в каком-то качестве - пока не раскрывается.
Напомним сюжет: Агенту ФБР Шону Арчеру, которого играл Траволта, предстояло выяснить, где террорист Кастор Трой в исполнении Кейджа спрятал бомбу, которая может убить миллионы людей.
Когда появилась информация о том, что будет сниматься новый "Без лица", поначалу ходили слухи о том, что это будет римейк. Чтобы их развеять, режиссер Адам Вингард написал отдельный пост в Инстаграме.
"Я бы НИКОГДА не стал переосмысливать или переделывать "Без лица". Это идеальный боевик, - написал он, добавив фотографию, на которой изображен кричащий Кейдж. - Мы с Саймоном Барреттом пишем прямое продолжение!".
Продюсировать фильм для Paramount будет Нил Мориц, а ветеран Голливуда Дэвид Пермут выступит в качестве исполнительного продюсера.
Продюсировать фильм для Paramount будет Нил Мориц, а ветеран Голливуда Дэвид Пермут выступит в качестве исполнительного продюсера.
Боевик 1997 года был настоящим хитом. Идея с подменой лиц в то время выглядела чем-то из области фантастики, а теперь мы знаем, что это вполне возможно.
Адам Вингард - человек, который покажет нам "Без лица-2"
Боевик "Без лица" заработал 245 миллионов долларов по всему миру, что сделало его 11-м самым кассовым фильмом 1997 года.
Увидим ли мы Траволту и Кейджа в сиквеле - тайна, покрытая мраком. Возможно, они сыграют второстепенные роли
Интересный факт: первыми актерами, выбранными на роль Шона Арчера и Кастора Троя, были Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер соответственно, но что-то не сработало. Также на одну из ролей претендовал Майкл Дуглас. И еще в числе претендентов были Жан-Клод Ван Дамм и Харрисон Форд.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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приятного просмотра ..!
Голливуд уже заснимался ..Такую чушь снимают политическую Противно даже