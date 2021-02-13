Голливуд снимет продолжение культового боевика "Без лица"

И вот сейчас, 24 года спустя, Голливуд планирует снять продолжение блокбастера. Издание Deadline сообщило о том, что режиссером будет Адам Вингард, но вот о том, поучаствуют ли Траволта и Кейдж в новом фильме - хоть в каком-то качестве - пока не раскрывается.