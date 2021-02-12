Знакомьтесь, это 30-летний Егор - элитный компьютерный мастер. Недавно он починил ноутбук бедной питерской старушки за 30 тысяч рублей. Молодой человек около 2 часов изображал бурную ремонтную деятельность, а затем выставил счет. У 82-летней бабушки оказалась лишь 21 тысяча наличными, но любезный Егор подвез ее до банкомата, в котором женщина сняла оставшиеся 9000 рублей.
На следующий день потерпевшая попросила у соседки посмотреть, что же такого сделал с ее компьютером мастер. Помимо установки 2 бесплатных программ - ничего. Пенсионерка написала заявление в полицию и вскоре мошенника задержали, он расклеивал объявления с номером телефона на двери подъездов.. Против Егора заведено уголовное дело.
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Оказывается, он и с интернетом хотел обратиться к мастеру, но тот попросил 20.000 руб, а у пенсионера в этом месяце больше не было денег на цифровизацию, поэтому попросил найти кого-то подешевле.
В итоге - денег я с него, разумеется, не взял. Зато пристроил к нему одного своего ученика из 7-го класса. Тот обожает копаться в компах, ходит к нему с удовольствем, настраивает, за что иногда получает по 200-300 руб (больше я строго-настрого запретил давать, чтобы не развращать ни того, ни другого).