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Элитный компьютерный мастер

Элитный компьютерный мастер (2 фото)

Автор:
12 февраля 2021 14:02
Метки: егор   мастер   мошенник   
2360
2
Знакомьтесь, это 30-летний Егор - элитный компьютерный мастер. Недавно он починил ноутбук бедной питерской старушки за 30 тысяч рублей. Молодой человек около 2 часов изображал бурную ремонтную деятельность, а затем выставил счет. У 82-летней бабушки оказалась лишь 21 тысяча наличными, но любезный Егор подвез ее до банкомата, в котором женщина сняла оставшиеся 9000 рублей.

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Метки: егор   мастер   мошенник   
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15k
Dr.CrAzY 2 часа назад
Мудаков надо знать в лицо!
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566
Дмитрий 3 минуты назад
Разменять всю сумму купюрами по 50 рублей и пихать ему во все щели организма. Сколько в тысячах останется, настолько лет и осудить..
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974
3,14здун-фантаст 6 минут назад
столько гневных комментов адрес этого Оси. Только я не очень понял состав преступления. Не, то, что он мразь и ему надо разбить лицо и сломать ноги - это факт. Но с юридической точки зрения - не вижу состава. Женщина обратилась, цену, я так понял, озвучили сразу и что ему будут "шить"? Грамотный юрист -выпустит его через пару дней. Я даже знаю на чем будет стоять защита - за сутки бабуля могла удалить все, что сделал этот мудень. Всем спасибо, до свидания. И даже деньги никто не обяжет вернуть.
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3k
Свирепый Бамбр 11 минут назад
Зато похудеет.
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1k
Скальпы Гуронов 11 минут назад
Ну, хоть одного карающая длань достала... Одним демонстратуном меньше теперь будет.
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5k
klop 12 минут назад
По любому навальненок, они только на это способны
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9k
quam mordet 13 минут назад
исключительно ради юридического интереса - в чем состоял обман пострадавшей в контексте состава мошенничества?
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3k
ron 14 минут назад
Совсем недавно был случай - попросили зайти к одному знакомому, пенсионеру, наладить интернет. Я зашел и, как говорится, всё починил, не раздеваясь - просто убрал галочку "Использовать настройки прокси" в браузере, и интернет пошёл. Пенсионер доволен, протягивает мне 5000 руб. Я, конечно, в афуе, вообзе брать не собирался, да еще и такие деньги. А он мне - я знаю, сколько эта работа стОит, мне недавно мастер антивирус устанавливал, взял 14.000 руб.
Оказывается, он и с интернетом хотел обратиться к мастеру, но тот попросил 20.000 руб, а у пенсионера в этом месяце больше не было денег на цифровизацию, поэтому попросил найти кого-то подешевле.
В итоге - денег я с него, разумеется, не взял. Зато пристроил к нему одного своего ученика из 7-го класса. Тот обожает копаться в компах, ходит к нему с удовольствем, настраивает, за что иногда получает по 200-300 руб (больше я строго-настрого запретил давать, чтобы не развращать ни того, ни другого).
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−23
ЦисовскиЪй 19 минут назад
типичный путененок
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2k
Rodaslav ЦисовскиЪй 14 минут назад
Больше на ваших хомячков походит - нифуя не умеет, а деньги любит, мошенник одним словом, как и гульфикфюрер ваш.
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1k
Скальпы Гуронов ЦисовскиЪй 12 минут назад
Типичный будущий гражданин светлой России будущего - гнида и вырожденец
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2k
OLDer 19 минут назад
мудак
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591
drgebbels 24 минуты назад
шнурочки то забрали, ценный экспонат - берегут ублюдка)))
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783
Карл Такойто Полчаса назад
Человек безусловно мерзотный наживающийся на стариках. Но если он в бумажке по ремонту с оказанием услуг прописал именно то что сделал,установку бесплатных программ ну и допустим Виндоус переустановил или почистил,то это никакое не мошенничество. Да понятно что дико дорого,но много где на товары и услуги цены могут быть в десятки раз завышены, начиная от ресторанов и заканчивая чем угодно,в некоторых ресторанах можно бутылочку воды за 1000 заказать,да всем понятно что это ,,другое,, но с точки зрения закона одно и тоже,поэтому проводите профилактические беседы со своими стариками чтобы прежде чем что то вот так чинить или покупать сначала посоветовались.
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8k
Сергей Попов Карл Такойто 5 минут назад
Насчет "Виндоус переустановил" - не факт, что это безопасно для него и вообще компьютерных "мастеров". Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев носителей с Windows у пользователя не имеется, а сама Windows была предустановлена, либо установлена пиратская. Если Windows предустановлена, то тогда обычно делается сброс к заводским установкам, но это нельзя называть переустановкой Windows, так как в этом случае вообще никаких телодвижений делать не нужно. Таким образом под услугу это не может подпадать. Ну а, если была "переустановлена" пиратская Windows, то это уже статья за пиратство со всеми вытекающими. Причем еще и усугубляется это тем, что, устанавливая пиратскую Windows за деньги, по факту это можно признать продажей и распространением. Ну а, если будет установлено, что какая-нибудь Windows Professional была установлена раз 10, то это набежит уже на сумму более 100 тысяч рублей. Такое нарушение уже является уголовным со всеми вытекающими.
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5k
SR 41 минуту назад
Обычный ублюдок. Через одного сейчас такие "мастера".
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5k
Александр 51 минуту назад
Теперь переквалифицируется из компьютерного мастера в специалиста колл центра Сбербанка... В нашей стране никто без работы не останется=)
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6k
dikijjim Александр 18 минут назад
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6k
dikijjim Александр 18 минут назад
или продавцом снегоходов с 500процентной скидкой)лох не мамонт
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974
3,14здун-фантаст Александр 5 минут назад
ничего ему не будет - нет состава преступления.
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5k
Александр 3,14здун-фантаст Минуту назад
Найдут. Думаешь он добросовестно налоги платил? Или он зарегистрировал ИП? Или проходил как зарегистрированый самозанятый? Ты "лицо" его, с позволения сказать, видел? Скорее всего давал подмахивать филькины грамоты, если хоть так заморочался. Состав найдется.
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2k
ых 54 минуты назад
Те, кто наживается на стариках и детях, не являются людьми и человеческие законы к ним неприменимы. Сжечь кусок говна.
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54k
Racer777 Час назад
Ему бы, конечно, лицо бы побить, но теперь этим другие товарищи займутся.
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15k
Ego sum qui sum Час назад
по роже видно ж,- профи
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19k
BillyBonzz Час назад
Вот упырь. У себя возле подъезда регулярно срываю объявления от таких вот Егорок, и объясняю всем жильцам что это мошенники.
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1k
Гарри Слепнер Час назад
Хоть так...
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11k
gavrosh Час назад
Обдирать стариков это последней гнидой надо быть
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974
3,14здун-фантаст gavrosh 2 минуты назад
ты смотри, в нашей стране твои слова могу пройти по статье 280 УК РФ))))) Наши правители не любят "клеветы" в свой адрес)))
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2k
Александр Час назад
Животное. Ублюдочный скот.
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