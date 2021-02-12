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Польская модель покончила с собой

Польская модель покончила с собой (17 фото)

Автор:
12 февраля 2021 08:30
Сообщество : Криминал
Метки: Жером Боатенг   Кася Ленхардт   кризис   криминал   модель   разрыв   самоубийство   суицид   
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Модель польского происхождения Кася Ленхардт покончила с собой после скандального расставания со своим экс-бойфрендом Жеромом Боатенгом. Перед разрывом он публично обвинил ее в том, что она обманом заставила его жить с ней, а также о ее проблемах с алкоголем.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жером Боатенг   Кася Ленхардт   кризис   криминал   модель   разрыв   самоубийство   суицид   
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4  комментария
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2k
Spanki 3 часа назад
Ну и дура...Вот оно, современное поколение, шик-блеск, а внутри тупость и пустота. Думала бы больше о сыне, а не о этом черте, и этого бы не случилось!
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Derzkiy_xAxAlb Полчаса назад
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4k
ваня панкин Час назад
ну и все... очень важная новость...
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15k
Егор 3 часа назад
Надо же, страсти какие шекспировские...
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