Польская модель покончила с собой

Интерес к персоне Каси подогрел скандал с ее партнером, защитником "Баварии" Жеромом Боатенгом. В интервью, данном за неделю до разрыва, Боатенг рассказал, что начал встречаться с Касей еще до расставания со своей тогдашней подругой Ребеккой. Но, признался футболист, Кася была абьюзером и шантажисткой. "Я стал встречаться с Касей после того, как она разрушила мои отношения с бывшей подругой ребеккой и семьей, после того, как она меня шантажирвала. Я все равно решил попробовать и посмотреть, что из этого выйдет, - говорит Боатенг. - Но даже решение сделать отношения публичными было не мое, а касино.Я не хотел это делать".