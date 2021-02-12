Польская модель покончила с собой

Модель польского происхождения Кася Ленхардт покончила с собой после скандального расставания со своим экс-бойфрендом Жеромом Боатенгом. Перед разрывом он публично обвинил ее в том, что она обманом заставила его жить с ней, а также о ее проблемах с алкоголем.
25-летняя модель польского происхождения Катя Ленхардт была найдена мертвой в своей квартире в Берлине в день 6-летия своего сына. Ее смерть случилась через неделю после скандального расставания с бывшим бойфрендом, футболистом Жеромом Боатенгом.
Расставание модели с Боатенгом произошло после того, как футболист через германскую прессу обвинил свою подружку в том, что она обманом заставила его быть с ней, и что она серьезно злоупотребляет алкоголем.
По словам подруги Ленхардт, модель в последнюю неделю очень переживала из-за откровений футболиста и испытывала все признаки депрессии.
По официальному заявлению Каси, их разрыв с Боатенгой случился из-за его "лжи и измен". После расставания Кася Ленхардт именовала бывшего мужа не иначе как "дьяволом".
Полицейские, которые были вызваны на место происшествия после того, как было обнаружено тело модели, заявили, что причин для подозрений в криминальном характере смерти нет, и они не сомневаются в том, что речь идет о самоубийстве.
О смерти Каси в интернете сообщила ее подруга, модель Сара Кулка. "Покойся с миром, ты замечательный человечек, и мне будет тебя не хватать, - написала она. - Я знаю, как ты мечтала, чтобы правда восторжествовала. Возможно, теперь это произойдет".
Кася приобрела популярность после популярного в Германии телешоу Next Top Model, в последнее время ее карьера стремительно шла вверх, девушка стала регулярной гостьей ток-шоу.
Интерес к персоне Каси подогрел скандал с ее партнером, защитником "Баварии" Жеромом Боатенгом. В интервью, данном за неделю до разрыва, Боатенг рассказал, что начал встречаться с Касей еще до расставания со своей тогдашней подругой Ребеккой. Но, признался футболист, Кася была абьюзером и шантажисткой. "Я стал встречаться с Касей после того, как она разрушила мои отношения с бывшей подругой ребеккой и семьей, после того, как она меня шантажирвала. Я все равно решил попробовать и посмотреть, что из этого выйдет, - говорит Боатенг. - Но даже решение сделать отношения публичными было не мое, а касино.Я не хотел это делать".
Ребекка Сильвера, бывшая подруга Боатенга, утверждает, что Кася отняла у нее футболиста, поскольку копировала ее во всем.
Но Касе мало было увести ее возлюбленного, жалуется Ребекка, - модель еще и постоянно задевала ее в соцсетях, даже когда уже была рядом с футболистом, а Ребекка осталась ни с чем.
Кася (вторая слева) обрела известность после участия в немецкой версии шоу "Next Super Model".
У Жерома Боатенга - непростая история взаимоотношений с женщинами. Больше десяти лет он встречался с моделью Шерил Сенлер, которая родила ему двоих дочерей. Пара то сходилась, то со скандалами расходилась, в основном, из-за измен футболиста. Сейчас Сенлер судится с экс-возлюбленным, обвиняя его в домашнем насилии: по ее утверждению, он бросил ей в голову стеклянный подсвечник. Сейчас Жером и Шерил общаются олько через адвокатов.
Тело Каси Ленхардт было обнаружено полицейскими в ее квартине (на фото). По словам полиции, на месте не было обнаружено никаких признаков участия третьих лиц в трагедии.
Боатенг узнал о смерти бывшей подруги, находясь вместе с командой в Катаре, где принимал участие в подготовке "аварии" к финальному матчу клубного чемпионата мира ФИФА.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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