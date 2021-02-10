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Женщины-богини: звезды, отфотошопленные ради Инстаграма

Женщины-богини: звезды, отфотошопленные ради Инстаграма (30 фото)

Автор:
10 февраля 2021 13:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актрисы   звезды   знаменитости   инстаграм-аккаунт   красивые женщины   модели   фотошоп   шоу бизнес   
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В Инстаграме есть популярный аккаунт под названием Goddess Women ("Женщины-богини"). Там публикуют фотографии красивых женщин - известных актрис и моделей. Но все снимки дополнительно отредактированы в графическом редакторе, как будто природной красоты тут недостаточно и надо довести ее до идеала. Таковы стандарты красоты в социальных сетях!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актрисы   звезды   знаменитости   инстаграм-аккаунт   красивые женщины   модели   фотошоп   шоу бизнес   
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11  комментариев
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Ego sum qui sum Час назад
У матери драконов фотошопом убили всю хоризму и лукавый прищур
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pilgrimnl Полчаса назад
как то они на одно лицо осле фотожопа, как китайские телефоны.
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2k
Max Lu 43 минуты назад
я фотожопер - я вижу так
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*опа 46 минут назад
Как-то криворуко отфотошоплены...
Оригинал лучше.
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8k
Мафусаил 59 минут назад
С Моникой не получилось, только испортили, имхо.
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