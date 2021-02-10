Женщины-богини: звезды, отфотошопленные ради Инстаграма

В Инстаграме есть популярный аккаунт под названием Goddess Women ("Женщины-богини"). Там публикуют фотографии красивых женщин - известных актрис и моделей. Но все снимки дополнительно отредактированы в графическом редакторе, как будто природной красоты тут недостаточно и надо довести ее до идеала. Таковы стандарты красоты в социальных сетях!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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