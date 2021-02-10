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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (30 фото)

Автор:
10 февраля 2021 08:45
Метки: Юмор   картинки   приколы   
4628
30
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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52  комментария
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Скальпы Гуронов 3 часа назад
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Это бандеровская тварь Вита Завируха.
Надпись на выстреле от гранатомета - Смерть православным
Нравится, борцуны с Православием?!

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4k
Mike Snow Скальпы Гуронов 43 минуты назад
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Я бандеровец? Да ты совсем, псина, берега попутал. Ты даже не понял смысл написанного, что собственно подтверждает справедливость мною написанного.
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4k
Alex 4 минуты назад
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Лица такие, как будто тренер стоит перед ними.
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21
Вано Вано 6 минут назад
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и че то после этих фраз выросло не одно поколение НОРМАЛЬНЫХ людей. а сейчас, так не говори - обидишь, он будет комплексовать, так не делай - плохой пример, и растет поколение дегенератов.
хорошо что не все такие, есть шанс
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Alex 8 минут назад
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В подземную армию?
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Alex 10 минут назад
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Если бы у нас водилось такое, у каждого пацана бардачок на велике был бы из крокодиловой кожи.
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Alex 14 минут назад
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Стартап менеджер, начало.
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Имбецыл 21 минуту назад
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А то! Макияж любую страшную бабу превратит в накрашенную страшную бабу!
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веселый просто 22 минуты назад
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Замерзла красатуля
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веселый просто Полчаса назад
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24. Помой за собой посуду
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umorist Полчаса назад
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Хоть в чём-то британские учёные соображают.
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691
Hornet 41 минуту назад
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А если резко тронуться...
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280
Igor Hornet 19 минут назад
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полюбит вдвойне
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5k
Majul 41 минуту назад
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Аэропорт Воронежа называется Чертовицкое.
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5k
Majul 43 минуты назад
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Корма за 3000 рублей коту хватает на месяц минимум, наполнителя за 2000 почти на два месяца.
А макрошки за 22 рублей ты точишь каждый день как минимум пару раз в день. Итого в месяц минимум только на макарошки уходит 6500 (эи то при условии то 22 это пачка в день). А про туалетную бумагу для толчка вообще молчу ))
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веселый просто Majul Полчаса назад
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Иди учи математеку - 22рубля х 30 дней = 660 рублей.
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5k
Majul веселый просто 23 минуты назад
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математЕку? ))) Я то опечатался, а вот кто-то и не умел писать правильно.
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18k
Nik 45 минут назад
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На замечание мамы сыну, что много сладкого кушать вредно и "попа слипнется" - бабушка говорила "Что слипнется, то не треснет".
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25k
Aqueronte Nik 39 минут назад
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Не слипнется,но разнесет конкретно.
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2k
Красаучег) 59 минут назад
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Что, отца позвать?!
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639
ProFanas Час назад
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23 утверждение можно игнорить. ибо в дворники без высшего сейчас не берут.. И кандидатская была бы защищена...
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4k
Евгений Час назад
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4k
Mike Snow 2 часа назад
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Я бы сказал, что это больше похоже на тюнинговое ателье из южных областей...
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Parabellum 2 часа назад
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Эх сейчас эксперты, у который первый автомобиль с кондиционером и на ходу не разваливается шпал накидают
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1k
Parabellum 2 часа назад
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Норм. Там девки красивые
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3k
Roninsamuray Parabellum Полчаса назад
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И это точно. Проверено.
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