Свежая порция фейлов онлайн-шоперов из серии "ожидание и реальность"

В интернете можно найти всё, вот только то, что вы там увидели, совсем не обязательно перенесётся к вам в том же виде, как на экране. Гарантировать это не могут даже интернет-магазины. Что уж там, даже приличные интернет-магазины с хорошей репутацией!



У всех был такой случай, когда заказываешь одно, а приходит чудо-чудное, диво-дивное. Ну так вот мы собрали для вас 16 пунктов такого добра, наслаждайтесь!