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Свежая порция фейлов онлайн-шоперов из серии "ожидание и реальность"

Свежая порция фейлов онлайн-шоперов из серии "ожидание и реальность" (17 фото)

Автор:
08 февраля 2021 08:25
Сообщество : Юмор
Метки: Ожидание Vs Реальность   заказы   истории   онлайн-шопинг   покупки в интернете   фото   человек   шоппинг   
455
17
Эти люди больше не доверяют онлайн-магазинам.
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Метки: Ожидание Vs Реальность   заказы   истории   онлайн-шопинг   покупки в интернете   фото   человек   шоппинг   
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Нагайна 59 секунд назад
Их подло обманули! Прислали маску гораздо круче.
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Serbento

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