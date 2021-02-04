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Культурный синтез или экспансия творчества: 20 креативных примеров

Культурный синтез или экспансия творчества: 20 креативных примеров (20 фото)

Автор:
04 февраля 2021 14:34
Сообщество : Искусство
Метки: искусство   креатив   народное творчество   персонажи   синтез.   чужие   
752
20

Нашлись вот такие картинки, где творчество, фантазия и народная культура смешались в единое, на мой взгляд, новое направление в искусстве - современность и прошлое. И по-моему это очень креативно. А как вам?

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Метки: искусство   креатив   народное творчество   персонажи   синтез.   чужие   
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Егор 53 минуты назад
Культурный синтез или экспансия творчества: 20 креативных примеров
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Alexander 19 минут назад
Пиндосия добралась и до нашей культуры. Жрите, хомячьё подпиндосное и радуйтесь...
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7k
Alexander 21 минуту назад
И из говна можно сделать конфетку.
Но это будет конфетка из говна...
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14k
Егор 51 минуту назад
Культурный синтез или экспансия творчества: 20 креативных примеров
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