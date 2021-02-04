Культурный синтез или экспансия творчества: 20 креативных примеров

Нашлись вот такие картинки, где творчество, фантазия и народная культура смешались в единое, на мой взгляд, новое направление в искусстве - современность и прошлое. И по-моему это очень креативно. А как вам?
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Вязаный лицехват есть, но почему еще нет ксеноморфов из вологодского кружева, или Хищника палехской росписью?
Авторский пост
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