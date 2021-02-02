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Как автобус наказал второрядника

Как автобус наказал второрядника

Автор:
02 февраля 2021 16:31
Метки: авария   второрядник   питер   
973

Сегодня, 02.02.2021 автобус наказал второрядника. Красиво залетело

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Метки: авария   второрядник   питер   
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17  комментариев
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295
vmsoroka 2 часа назад
Там мозги напрочь отсутствуют - поворачивал с третьего ряда поперек двух.
Водителю диагноз нужен - и пожизненно в тюрьму, или психушку, за такие повороты...
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 3 минуты назад
Да это, похоже, не второрядник....
Он из третьего пытался повернуть. Или я что-то напутал?
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178
vipilshik Час назад
Изумительнейшее видео! Плакал от наслаждения.
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10k
Андрей Ватрушкин Час назад
Преступление и тут же, не отходя от кассы, наказание.
Автобус - санитар дорожного движения.
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195
Hryundel Час назад
Поделом досталось!!!!!! Нехрен поворачивать с рядов не предназначиных для поворота.
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23k
turyst Час назад
Какой прочный столб!
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7k
Саша Смирнов 2 часа назад
Водила не в курсе, что направо поворачивают с крайнего правого ряда.
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12k
Konstantin 2 часа назад
Всадника без головы в студию, хочется посмотреть на этого человека.
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29k
семён 2 часа назад
"МАМА! МЕНЯ АВТОБУС УБИЛ!!!"
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14k
Lynx 2 часа назад
Это закономерность - в таком потоке такие манёвры. Наказание - нечто другое.
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13k
Ligov 2 часа назад
Прям распяли...
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10k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
Автобуснику премию надо выписать.
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26k
Acu900 3 часа назад
А в чем столб провинился? Он то тут причем?
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2k
Максим 3 часа назад
Автобус и столб красавчики
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246k
Booharik 3 часа назад
Вот это?
Ссылка vk.com
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4k
Серега Автор поста Booharik 3 часа назад
поправил.
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195
Hryundel Серега Час назад
Хорошо он его повесил.
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