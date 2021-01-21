Турецкая блогерша на своём канале разместила крик о помощи

Канадский женский фонд в разгар пандемии приняли особый жест, чтобы жертвы насилия, запертые в одной квартире с истязателями, смогли попросить о помощи. Этот жест показала в прощальном видео геймерша Ом Саиф. Подписчики тут же забили тревогу.
Блогерша и геймерша Ом Саиф 10 января опубликовала на своём YouTube-канале видео, в котором она рассказала о том, что больше не будет снимать видео и стримы.
"Я провела с вами лучшие два года на "Ютубе", я не буду загружать никакие видео на свой канал, однако хочу вам кое-что сказать", — заявила блогерша.
Это видео стало последним в блоге.
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Подписчики обратили внимание не на слова блогера, а на одежду и жесты. Ом Саиф была одета в кофту с надписью "свобода". Во время своих слов Ом Саиф подняла вверх ладонь, прижала к ней большой палец и накрыла его остальными, сжав руку в кулак. Этот жест говорит о том, что она подвергается домашнему насилию.
Видео набрало более 20 миллионов просмотров. Подписчики девушки тут же обратились к властям и в полицию, сообщив о произошедшем. Активисты запустили в соцсетях хештег #СпасениеОмСаиф, с целью обратить внимание на происходящее. После этого жеста девушка не выкладывала посты в социальные сети и не выходила на связь.
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