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Турецкая блогерша на своём канале разместила крик о помощи

Турецкая блогерша на своём канале разместила крик о помощи (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 января 2021 13:42
Сообщество : Истории
Метки: Турция   блоге   блогер   видео   знак   крик о помощи   насилие   
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Канадский женский фонд в разгар пандемии приняли особый жест, чтобы жертвы насилия, запертые в одной квартире с истязателями, смогли попросить о помощи. Этот жест показала в прощальном видео геймерша Ом Саиф. Подписчики тут же забили тревогу.

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Метки: Турция   блоге   блогер   видео   знак   крик о помощи   насилие   
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33  комментария
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3k
Борис Карабанов 3 часа назад
Если бы у меня была жена "геймерша и блогерша", то ,пожалуй, я бы дошёл до домашнего насилия. Приходишь домой с работы, а вместо борща:
- Дорогой, посмотри, сколько я сегодня "лайков" набрала!
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8k
Максим Полчаса назад
Ща турок ей зубы выбьет, но феминистки будут долбить Акиньшину)
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390
Serg Dex Полчаса назад
Если она из Канады то её "Осману" непоздаровится))) Потом на нее наедут родственники и она скажет что это была шутка, эти мусульманские женщины не могут существовать вне своего социума а тем более заработать на жизнь, воспитаны в клетке, интернета насмотрелась.
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3k
Chev Chelios 57 минут назад
Жена геймерша и блогерша, врагу не пожелаешь
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5k
Дельфин Красивый Час назад
выслать всех муслимов из Канады
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443
Дмитрий Час назад
Насилие это отвратительно и недопустимо! А минус один "блогер" это хорошо.
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26k
Fat Lynx 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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27k
семён 2 часа назад
А можно также с нашими вдудями, бузовыми и всякими говноблогерами- чтобы потерялись и не выходили на связь?...
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Как же жалко турецкую зверушку. Аж плакать хочется.
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15k
Robin Hood 2 часа назад
Кто знает как по турецкий будет ТУПАЯ ПЁСДА?
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10k
Великий Кормчий Robin Hood 2 часа назад
- Наташа
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31k
Опаньки Великий Кормчий 2 часа назад
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18k
Abominog 2 часа назад
Вот вы просто посмотрите на обстановку вокруг и подумайте, ЧТО КОНКРЕТНО она должна делать? Бегать с тряпочкой и пыль протирать? Или может картошечку с салом жарить любимому? Предположу, что ТАМ для этих целей есть специально обученные люди. А пи_дит её муж просто потому, что сам животное.
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11k
Сергей Abominog 2 часа назад
Ну если она ему картошку с салом пожарила, тогда да, какое тогда это насилие в обычной мусульманской семье? Так непонятки....
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18k
Abominog Сергей Час назад
Вам знакомо слово САРКАЗМ?
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2k
Том Сойер 2 часа назад
Блогерши, геймерши - а по факту(см. картинку)
Блогерши, геймерши - а по факту(см. картинку)
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47
Племянник Путина 2 часа назад
истязали? эта кизда сидела дома отращивая задницу... на месте мужа, выгнать её нахрен и пусть на улице борется за свои толстожопые права.
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10k
Artem 2 часа назад
"Родители в компутир играть не дают"
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49k
stabskapitan 2 часа назад
Никого не смутило, что турецкая блогерша говорит по арабски?
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4k
Leo Sun stabskapitan 22 минуты назад
Нисколько! Потому что никто не знает ни турецкого, ни арабского языка.
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10k
Великий Кормчий 3 часа назад
Так должен закончить каждый блохгер!
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6k
BenderRodriguez 3 часа назад
Если ее истязали, как же она блоги свои вела? Хрен бы ей муж позволить в ютубе лазить. Хайпануть решила?
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6k
vitenok 3 часа назад
А ведь Сися таким жестом в последнем своём видео прощался...
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2k
Dmitrii Ivanov 3 часа назад
Отчего же все канадские феминаци не высадились десантом в Турции и на начали сиськами трясти в знак протеста?
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21
Артем Зверев 3 часа назад
так это в Турции, там у них тепло....
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13k
Hairy. 3 часа назад
Что-то умолчали, она таки замужем?
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