Турецкая блогерша на своём канале разместила крик о помощи

Подписчики обратили внимание не на слова блогера, а на одежду и жесты. Ом Саиф была одета в кофту с надписью "свобода". Во время своих слов Ом Саиф подняла вверх ладонь, прижала к ней большой палец и накрыла его остальными, сжав руку в кулак. Этот жест говорит о том, что она подвергается домашнему насилию.