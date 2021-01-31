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Приколы нашего городка!

Приколы нашего городка! (18 фото)

Автор:
31 января 2021 15:06
Сообщество : Юмор
Метки: Россия   Юмор   фото   
765
18
Смешные фотографии отечественного производства
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Метки: Россия   Юмор   фото   
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8  комментариев
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1k
Bumis Plum 51 минуту назад
Этож с каких пор киевский Владимирский спуск в Москве?
Этож с каких пор киевский Владимирский спуск в Москве?
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45k
Albert GER Bumis Plum 48 минут назад
Вы просто недооцениваете размеры Москвы.

пс: я попытался быть предельно политкорректным))))))
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6k
vitenok 48 минут назад
Муха сисяна?
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98
Обратная сторона Луны Час назад
Первая - Краснодар. После каждого дождя так

Первая - Краснодар. После каждого дождя так
Первая - Краснодар. После каждого дождя так
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5k
Дельфин Красивый 2 часа назад
девка норм, пиво все любят, пустые бутылки на аквасе - ну на любителя, но замок внутри банки - это за граню добра и зла!
девка норм, пиво все любят, пустые бутылки на аквасе - ну на любителя, но замок внутри банки - это за граню добра и зла!
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245k
Booharik 2 часа назад
Она по своему поняла распоряжение "в общественных местах носит маску".
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