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Расширения для Google Chrome, делающие браузер удобнее

Расширения для Google Chrome, делающие браузер удобнее (11 фото)

Автор:
01 февраля 2021 11:04
Сообщество : Браузеры
Метки: google chrome   google chrome plugins   брауеры   браузер   полезные расширения   расширения google chrome   
1972
11

Вероятно, уже у каждого на браузере установлен встроенный переводчик. Но какими ещё полезными штуками можно облагородить свой браузер? Подборка из 10 полезных расширений для Google Chrome.

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Метки: google chrome   google chrome plugins   брауеры   браузер   полезные расширения   расширения google chrome   
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12  комментариев
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499
Nik-kolla Час назад
Adblock вот лучшее расширение для хрома. Без всего остального можно обойтись.
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1k
Basket 21 минуту назад
Browsec
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5k
evenSeven 47 минут назад
AdBlock и Hola Free VPN и не только под хром
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6k
Ivan 53 минуты назад

Расширения для Google Chrome, делающие браузер удобнее
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4k
Иван 56 минут назад
Это говно уже научили не закрываться полностью, когда закрываешь последнюю вкладку?
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24k
Владимир 58 минут назад
Расширения для Google Chrome, делающие браузер удобнее
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24k
Владимир Час назад
dark reader
Для тех у кого большой монитор и болят глаза.
Все сайты красит в темный цвет.
Очень полезная вещь когда 32 и более дюймов панель лупит сплошь белыми сайтами в глаза.
dark reader Для тех у кого большой монитор и болят глаза. Все сайты красит в темный цвет. Очень полезная вещь когда 32 и более дюймов панель лупит сплошь белыми сайтами в глаза.
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5k
Алексей Васильев Час назад
А где AdBlock? Очень удобным делает просмотр страниц.
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949k
Никифоридис Автор поста Алексей Васильев Час назад
Его и так все ставят по умолчанию
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9k
Алексей 2 часа назад
Сколько к расширениям оперативки дается бесплатно?
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2k
Voland 2 часа назад
Из перечисленных - ничем. Огнелис, имхо, намного удобнее и уже из коробки решает большинство задач на которые в Хроме нужно ставить расширения.
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Никифоридис

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