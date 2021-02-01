Расширения для Google Chrome, делающие браузер удобнее

Вероятно, уже у каждого на браузере установлен встроенный переводчик. Но какими ещё полезными штуками можно облагородить свой браузер? Подборка из 10 полезных расширений для Google Chrome.
Enhancer for YouTube™
Расширение позволяет просматривать видео с Ютуба в небольшом вынесенном и регулируемом окошке поверх других окон.
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Корректор грамматики и орфографии — LanguageTool
Проверка орфографии прямо в браузере. С синтаксисом справляется плохо, зато с грамматикой на твёрдую четвёрку. Можно сформировать свой собственный словарь.
Screencastify
Расширение позволяет захватывать видео с экрана, камеры. Также записывает звук.
Fireshot
Сделать снимок части экрана или интернет-страницы целиком можно буквально в два клика. Позволяет экспортировать страницу в png или pdf.
FastSave для Instagram
Одно из расширений, которое позволяет с лёгкостью сохранять изображения из Instagram.
Главред
Помощник тех, кому нужно писать осмысленные тексты.
Найти картинку в Яндексе
Иногда удобнее искать изображения в Яндексе, а не Google.
Convertio
Универсальный комбайн, позволяющий конвертировать уйму всего во всё подряд.
Print Friendly & PDF
Расширение позволяет любую интернет-страничку превратить в PDF-файл и распечатать. Примечательно, что перед экспортом в PDF вы можете легко удалить любой фрагмент текста или целый блок, который не нужен. На картинке жёлтым цветом отмечено удаление лишнего блока.
OneTab
Расширение позволяет сделать список открытых вкладок. Списком можно поделиться.
Какими расширениями пользуетесь вы?
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Метки: google chrome google chrome plugins брауеры браузер полезные расширения расширения google chrome
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