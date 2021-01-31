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Ах , это старенькое ретро

Ах , это старенькое ретро (30 фото + 2 видео)

Автор:
31 января 2021 06:32
Метки: Россия   ретро .   телевидение   
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2
Какие передачи мы смотрели или телевизионные дети перестройки .

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Метки: Россия   ретро .   телевидение   
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1k
ah3007 57 минут назад
В "Империи страсти" девушкам задавали более сложные вопросы. На голых мужиков никто не хотел смотреть..
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16k
Anna 4 минуты назад
"ах это старенькое ретро" - ах это масляное масло
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2k
Outcast 19 минут назад
«Розыгрыш» развлекательное юмористическое шоу, выходившее в эфире на «Первом канале» с 20 сентября 2003 по 29 апреля 2012
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1k
ah3007 55 минут назад
Ах , это старенькое ретро
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