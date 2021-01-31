Как работает естественный отбор. Эксперимент с рыбками

Что же сделал исследователь, чтобы доказать большое влияние естественного отбора на популяции?



Он смоделировал два вида водоёмов с разным фоном: с каменистым дном и с песчаным (по пять с каждым видом дна).



Перемешал все найденные популяции рыбок между собой. Затем случайным образом эту исходную популяцию гуппи разделил на десять групп, запустил в водоёмы. Некоторое время экспериментатор позволил гуппи размножаться свободно (соответственно, на них действовал только половой отбор). А потом, когда популяции рыбок достаточно разрослись - в водоёмы были запущены хищники.



В двух водоёмах (по одному с каждым типом дна) хищников не помещали вообще - это контрольная группа.

В четыре (по два с каждым типом дна) - поместили "сильного"хищника. Который жрал гуппи только в путь. Им стала рыбка из рода креницихл.

А ещё в четыре - поместили "слабого" хищника (рыбку другого вида). Который питался гуппи от случая к случаю.

И стали ждать.



Эксперимент после запуска хищников продолжался около 9 месяцев. За это время исследователь несколько раз проводил "перепись населения" с указанием, что изменилось во внешнем виде самцов.



Что же мы получили по результатам данного моделирования?



За тот промежуток времени, что рыбки размножались без давления хищников, во всех водоёмах, вне зависимости от фона, количество пятен увеличилось.

Причём, в водоемах с песком пятна стали БОЛЬШЕ. А в водоёмах с каменистым дном - МЕНЬШЕ.

Давление полового отбора делало всё, чтобы самцы были как можно более заметными.



А, вот, когда в водоёмы запустили хищников, ситуация поменялась.



Через некоторое время в водоёмах с "сильным" хищником количество пятен у самцов резко упало.

А, вот там, где были "слабые" хищники или хищников не было вообще - количество пятен продолжало расти.

Радикальные изменения происходили и с размером пятен. Вне зависимости от того, были ли хищники сильными или слабыми - размеры пятен изменялись под рельеф дна. Только - теперь наоборот. В водоёмах с песком пятна становились МЕНЬШЕ, а в водоёмах с каменистым дном - БОЛЬШЕ. Рыбки стали сливаться с дном.

В контрольных же водоёмах без хищников рыбки продолжали становиться как можно более заметными.



Вывод здесь простой: естественный отбор действует в лабораторных условиях. И - это именно естественный, а не искусственный отбор! Рыбок "отбирала" сама природа, а не человек.