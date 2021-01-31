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Как работает естественный отбор. Эксперимент с рыбками

Как работает естественный отбор. Эксперимент с рыбками (10 фото)

Автор:
31 января 2021 02:42
Сообщество : Эксперименты
Метки: Докинз   дарвин   естественный отбор   природа   эволюция   
313
10
Все мы восхищаемся чудесами природы. Листики, похожие на насекомых и птиц, насекомые, похожие на листики или палочки - у многих людей вызывают вопросы: как всё это создано?
Противники эволюции сразу радостно кричат: смотрите, ЭТО слишком рационально. Он не могло быть создано естественным путём - значит, это создал кто-то. Бог (боги) есть?
Я попытаюсь объяснить, как же работает естественный отбор. На конкретном примере (эксперименте).
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Метки: Докинз   дарвин   естественный отбор   природа   эволюция   
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70k
Каждый человек. 6 часов назад
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Kартошки автору!
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Ahtaron 9 минут назад
Главная проблема выявленная экспериментом, которая является вообще исходником всех проблем, тупые самки :)
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Александр 10 минут назад
Хорошо написано, доступно и интересно. Видно старался.
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