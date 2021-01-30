Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Это осталось в моем столе на работе от предыдущего работника. Что это такое?"
Ответ: "Это скребок для чистки нагара. Один из инструментов, с помощью которого следят за состоянием курительной трубки"
2. "Что за браслет? Мне подарили его в качестве сувенира"
Ответ: "Это комболои - греческие четки"
3. "Мы с семьей переехали в новый дом и я обнаружил это у входной двери. Что это такое?"
Ответ: "Это датчик освещенности. С наступлением темноты, он включает свет"
4. "Что это за штуковина? Мой дедушка работал доктором в молодости и мама говорит, что это его вещь"
Ответ: "Это колесо Вартенберга - медицинский прибор, с помощью которого проверяют чувствительность к боли"
5. "Какой-то непонятный инструмент с острыми зубцами. Для чего такой нужен?"
Ответ: "Это приспособление для очистки рыбы от чешуи"
6. "Что за странный антикварный павлин? Отдельные его детали откручиваются"
Ответ: "Голова павлина откручивается и с помощью палочки, прикрепленной к ней изнутри, удобно наносить сурьму на глаза. До 1960-х годов подобные наборы были важнейшими предметами макияжа для мусульманских женщин"
7. "Что это за штуковину я нашел среди старых вещей у себя в гараже?"
Ответ: "Это двухсторонняя чертилка по металлу"
8. "Что это за штуковина? Никак не пойму"
Ответ: "'Это старый вариант винного аэратора"
9. "Я нашел это среди вещей своего дедушки. Что это такое?"
Ответ: "Это держатель флага. Сам желоб крепится через петли к поясу, а конец флага вставляется в его отверстие и фиксируется. Таким образом на парадах или других торжественных мероприятиях, получается без лишних усилий держать поднятым флаг длительное время"
10. "Что это за инструмент я никак не пойму, для чего он нужен?"
Ответ: "Это пантограф. С его помощью перечерчивают планы и карты"
11. "Что это за штуковина, никак не пойму"
Ответ: "Это поднос иранского происхождения. Не хватает только стеклянных тарелочек, которые размещаются между стальными бугорками"
12. "Что это за необычный брелок попал ко мне в руки? Он ценный?"
Ответ: "Это значок американского студенческого объединения Phi Delta Theta (ΦΔΘ)"
13. "На борту самолета обнаружил, что к каждому пассажирскому креслу приделана такая штуковина на пружине. Зачем она?"
Ответ: "С ее помощью можно зафиксировать планшет, чтобы не держать его в руках"
14. "Увидел эту штуковину в автомастерской. Выглядит интересно. Что это такое?"
Ответ: "Эта деталь отвечает за втягивание поршня с суппорт тормозов автомобиля"
15. "Небольшой столб с отверстиями. Он стоит один-одинешенек на окраине леса. Для чего он здесь?"
Ответ: "Вероятнее всего, это вентиляционное отверстие канализации или акведука"
Источник:
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