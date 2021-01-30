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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (16 фото)

Автор:
30 января 2021 18:26
Метки: вопросы   нахоки   ответы   
1368
16

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   нахоки   ответы   
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8k
Фантом 3 часа назад
вы чо?! Это разметчик для работы по коже. у меня такой есть
вы чо?! Это разметчик для работы по коже. у меня такой есть
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4k
Petr Chernyshev Час назад
№10. Это не пантограф.
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12k
Yasen_Perec 2 часа назад
Не сурьмой, а Sb2S3. И не только глаза, а брови тоже.
Не сурьмой, а Sb2S3. И не только глаза, а брови тоже.
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11k
KOSTELLO 2 часа назад
Когда первый раз такую штуку увидел, как-то сам допетрил
Когда первый раз такую штуку увидел, как-то сам допетрил
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6k
Прохожий3 KOSTELLO Час назад
Использовать для планшетов можно, но мне кажется я встречал такие штуки самолетах и до 2010 года выпуска. А тогда с планшетами было никак)).
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Димон

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