Горбатый из "Место встречи изменить нельзя"

У большинства актёров есть знаковые роли - те, которые сразу приходят на ум при упоминании актёра. Боярский - д'Артаньян, Тихонов - Штирлиц. А вот Армен Джигарханян у меня ассоциируется с штабс-капитаном Овечкиным из "Неуловимых" и Горбатым из "Место встречи изменить нельзя"
Когда Армена Борисовича однажды спросили зачем он сыграл такую сволочь, актёр так охарактеризовал своего героя: "А меня так воспитала мама, что не бывает негодяев, есть дети, которых недолюбили. И с этим им потом приходится жить.
Вот это я играл. Если посмотреть повнимательнее крупные планы с Горбатым, там такая боль в глазах от нехватки любви".
Интересно, что в фильм Армен Джигарханян попал чуть ли не случайно. Говорухин и Вайнеры в роли главаря банды видели Ролана Быкова. Но тот отнёсся к предложению снять в этой роли без энтузиазма. "Пойми, - признался он Аркадию Вайнеру, которого Говорухин направил к нему в качестве парламентера. - Я только что разошелся с женой и оттого безмерно страдаю. А ты предлагаешь мне выйти на экран в образе карлика, да еще горбатого! Побойся бога!"
Все-таки Вайнер Быкова зазвал к себе домой и во время застолья сумел уговорить. Он приехал на пробы в Одессу, но там, на беду, угодил в больницу с инфарктом!
Что делать?! Съемки уже в разгаре - нужен срочный ввод нового артиста. Второй режиссер Надежда Попова предложила на роль Горбатого Джигарханяна. Дозвонились до него, однако Джигарханян, как выяснилось, роман не читал.
С оказией, через знакомых, переслали в Москву сценарий, и уже на следующий день Джигарханян дал свое "добро" на участие в съемках
"Я люблю своего героя, потому что я сам его придумал! - вспоминает Армен Борисович. - Этот герой - моя жизнь. А мне уже 80. Ну, и "дитя" подрастает. Почему-то режиссер предложил сделать мне парик, с которым я намучился.
Приходилось много раз переснимать дубли: парик съезжал, получался брак. Горб мне приделали из ваты, и он был мне вполне комфортен"
И всё же, по собственному признанию актера, его в этом образе интриговала, в первую очередь, жестокость, бессмысленная кровожадность, нужная лишь чтобы доказать право пахана командовать остальными.
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- Я тебя поцелую. Потом. Если захочешь. (с)
А бригадир в "Раз на раз не приходится"?
А Джон Сильвер?
А...?
И многие другие роли и "озвучки".