Горбатый из "Место встречи изменить нельзя"

Интересно, что в фильм Армен Джигарханян попал чуть ли не случайно. Говорухин и Вайнеры в роли главаря банды видели Ролана Быкова. Но тот отнёсся к предложению снять в этой роли без энтузиазма. "Пойми, - признался он Аркадию Вайнеру, которого Говорухин направил к нему в качестве парламентера. - Я только что разошелся с женой и оттого безмерно страдаю. А ты предлагаешь мне выйти на экран в образе карлика, да еще горбатого! Побойся бога!"



Все-таки Вайнер Быкова зазвал к себе домой и во время застолья сумел уговорить. Он приехал на пробы в Одессу, но там, на беду, угодил в больницу с инфарктом!