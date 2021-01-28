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Горбатый из "Место встречи изменить нельзя"

Горбатый из "Место встречи изменить нельзя" (6 фото)

Автор:
28 января 2021 22:15
Метки: актер   кино   роль   
601
6

У большинства актёров есть знаковые роли - те, которые сразу приходят на ум при упоминании актёра. Боярский - д'Артаньян, Тихонов - Штирлиц. А вот Армен Джигарханян у меня ассоциируется с штабс-капитаном Овечкиным из "Неуловимых" и Горбатым из "Место встречи изменить нельзя"

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Метки: актер   кино   роль   
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37k
Прораб 5 часов назад
Джигарханян во всех ролях великолепен.
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2k
Мистер Фикс 3 часа назад
У меня ассоцииуется с судьей Кригсом

- Я тебя поцелую. Потом. Если захочешь. (с)
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7k
Cornho Мистер Фикс 2 часа назад
Это слова донны Розы, Калягина.
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150k
Alf 4 часа назад
Хм, у меня почему-то ассоциируется сразу с Кацом :)
Хм, у меня почему-то ассоциируется сразу с Кацом :)
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5k
workmen77 4 часа назад
Джигарханян конечно мастер. Любую свою роль играл так, что лучше уже не сыграешь.
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10k
поручик Ржевский 5 часов назад
Ну, "Горбатый" - это классика...
А бригадир в "Раз на раз не приходится"?
А Джон Сильвер?
А...?
И многие другие роли и "озвучки".
Ну, "Горбатый" - это классика... А бригадир в "Раз на раз не приходится"? А Джон Сильвер? А...? И многие другие роли и "озвучки".
Ну, "Горбатый" - это классика... А бригадир в "Раз на раз не приходится"? А Джон Сильвер? А...? И многие другие роли и "озвучки".
Ну, "Горбатый" - это классика... А бригадир в "Раз на раз не приходится"? А Джон Сильвер? А...? И многие другие роли и "озвучки".
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3k
x3matic 5 часов назад
Офицер Овечкин мне больше нравиться.
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7k
Andrei x3matic 5 часов назад
Офицер Овечкин, скорее всего, знал когда пишется - тся, а когда -ться.
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18k
Nik Andrei 5 часов назад
Ссылка coub.com
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241
Обратная сторона Луны Nik 4 часа назад
Мы нина икзамини!
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7k
Cornho Andrei 2 часа назад
Отлично!
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