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Эти пассажиры сделали полёт адским

Эти пассажиры сделали полёт адским

Автор:
22 сентября 2022 17:12
Сообщество : Путешествия
Метки: travel   Авиаперелеты   перелет   путешествия   смешное   туризм   фото   
1293
11
В самолётах случается всякое: и дети могут плакать весь полёт, и можно даже услышать взволнованный крик стюардесс: "В самолёте есть врач?!" Но вот некоторые пассажиры будто специально делают плохо всем.
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Источник:

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Метки: travel   Авиаперелеты   перелет   путешествия   смешное   туризм   фото   
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7  комментариев
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10k
Ivan 2 часа назад
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11k
a_komolow 22 минуты назад
Жаль что в самолёте нет шлюза!
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3k
Трям 43 минуты назад
"...смелые мазки в духи..."
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4k
bumtester 49 минут назад
Как могли допустить обезьяну в салон самолета. Без клетки, без всего?
Вы представляете что может сделать даже такая мелкая мартышка самолете! Особенно если впадет в панику от перепадов давления при взлете или посадке?
Около двух месяцев назад точно такая же мелкая обезьяна напала на двухлетнюю девочку в мытищах.
Несколько взрослых не могли оттащить маленькую обезьянку от ребенка.
Нападение длилось всего несколько секунд, однако девочка госпитализирована в тяжелом состоянии.
А теперь представьте такую же обезьяну в салоне самолета. И не в течение нескольких секунд. А Часов полета...
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Serg2001 2 часа назад
Есть подозрение, что он просто косит под спящего...))
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