Эти пассажиры сделали полёт адским

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В самолётах случается всякое: и дети могут плакать весь полёт, и можно даже услышать взволнованный крик стюардесс: "В самолёте есть врач?!" Но вот некоторые пассажиры будто специально делают плохо всем.
Мы все знакомы с простыми правилами этикета и правилом, что личный комфорт заканчивается там, где начинается дискомфорт остальных. Все? Вряд ли. Эти пассажиры отожгли так, что полёт запомнится надолго.
Непрошеный стриптиз
Тело человеческое это, конечно, нормально, но не до такой же степени. Человек на борту явно перепутал, где ему можно снимать штаны, а где не стоит.
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Индюшка
Мужчина решил посмотреть, что же это такое булькает квохчет позади него в самолёте. Милая индюшачья мордочка смотрела прямо на него. В кои-то веки индюшка сможет пролететь больше чем 10-15 метров.
Обезьянка видит - обезьянка делает
Они очень любопытны и жаждут исследовать всё. Вообще всё. В том числе и вентиляцию - ведь так интересно, откуда дует этот воздух. И неважно, что для этого нужно встать пассажирам на плечи и головы.
Любимый питомец
Есть в мире такая категория, как животное для эмоциональной поддержки. В их роли обычно выступают собаки или лошади. Но вот у этого мужчины им был паук... Который сбежал... Во время полёта.
10 часов полёта
Долгий, очень долгий полёт. Приятно, что сейчас можно смотреть в кино прямо в самолёте, особенно когда лететь долго. Но не тогда, когда дама просто не придумала куда приспособить своё пальто.
Тарантино бы их не одобрил
Для справки: учёные нашли в ногах человека около 200 видов грибка. 80 типов в пятке, 40 между пальцами ног и 60 под ногтями. Это реально общежитие для всякой дряни и такое соседство вряд ли можно назвать приятным. Мягко говоря.
Прямо вот так, да?
Быть родителем - это нелёгкий труд. Дети хотят в туалет чаще взрослых и при этом не могут терпеть. Но что же делать, если перелёт длинный? Радовать пассажиров видами и запахами...
Современное искусство
Все родители прекрасно знают, что в полёт лучше взять с собой побольше книжек, раскрасок и всего, что сможет занять малыша. Но что ж поделать, если дитя живет по заветам Энди Уорхола: "Художник - это тот, кто создает вещи, которые людям не нужны".
Подумаешь, что скорее всего именно членам экипажа придётся оттирать эти смелые мазки в духи Джексона Поллока, со стены.
Подумаешь, что скорее всего именно членам экипажа придётся оттирать эти смелые мазки в духи Джексона Поллока, со стены.
Ботиночки тоже должны отдыхать
Он наверное много гулял и решил проветрить свои туфли, пока летит. Приятно снять обувь после целого тяжёлого дня, но это совершенно не означает, что всем остальным пассажирам тоже будет комфортно рядом с мужчиной и его туфлями.
Источник:
АНТИФИШКИ
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