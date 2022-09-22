Эти пассажиры сделали полёт адским

Все родители прекрасно знают, что в полёт лучше взять с собой побольше книжек, раскрасок и всего, что сможет занять малыша. Но что ж поделать, если дитя живет по заветам Энди Уорхола: "Художник - это тот, кто создает вещи, которые людям не нужны".

Подумаешь, что скорее всего именно членам экипажа придётся оттирать эти смелые мазки в духи Джексона Поллока, со стены.