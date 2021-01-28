Я знал, я знал, что c коронавирусом всё не просто так!

Авторский пост
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Метки: коронавирус масоны тайна
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масоны среди нас, давно не секрет!
На что намекает институт Гамалея?
Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов сделал публикацию в Instagram по поводу того, что китайский коронавирус якобы имеет масонский след. По словам комика, эту «штуку в стиле Дэна Брауна», автора книги «Код Да Винчи», не стоит воспринимать всерьез.
В обнаруженном им посте говорится о том, что слово coronavirus при прочтении наоборот звучит как «заклинание в манускриптах на языке хинди». Также там показан символ масонов треугольник, внутри которого изображается открытый глаз. «Перевод непреклонен. Surivan or oc восход и глаз», заметил Батрутдинов.
Знал он...