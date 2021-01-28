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Я знал, я знал, что c коронавирусом всё не просто так!

Я знал, я знал, что c коронавирусом всё не просто так! (2 фото)

Автор:
28 января 2021 16:35
Метки: коронавирус   масоны   тайна   
3297
2
Всё, тайна раскрыта... XD XD

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Метки: коронавирус   масоны   тайна   
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20  комментариев
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561
_Kura_ 7 часов назад
Хахаха.. норм.
масоны среди нас, давно не секрет!
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Ну, вот и попались рептилоиды. Как говорится в Библии: все тайное рано или поздно становится явным.
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2k
Варг 3 часа назад
ваще жизнь-зло... live наооборот evil
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7k
Курык Марий™ 4 часа назад
Понимаю, что баян, но оно сюда само напрашивается...

Понимаю, что баян, но оно сюда само напрашивается...
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9k
Бабудай-Ага 5 часов назад
Я тоже охренел
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9k
jakushev 5 часов назад
А еще советую прочитать задом на перед псевдоним некогда известной телеведущей Тутта Ларсен.
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11k
KOSTELLO 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Fishki_surfer 5 часов назад
А если прочитать Sputnik-v задом наперед, то "vkin tups" на хинди будет значить "советы по коже".
На что намекает институт Гамалея?
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30k
Азат Баширов 6 часов назад
Я знал, я знал, что c коронавирусом всё не просто так!
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15k
Ego sum qui sum 6 часов назад
а теперь читаем это слово черз букву, по касательной, немножко по диагонали и находим еще много всякой херни
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9k
Bill 6 часов назад
А из букв "Sputnik-V" можно составить "Putin-V"
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39k
Raush 7 часов назад
Ну я попробовал... действительно все так, как он говорит...
Ну я попробовал... действительно все так, как он говорит...
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11k
Юрий Николаевич 7 часов назад
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3k
кто? кусто! ;-) 7 часов назад
Автор, а авор! Указывайте источники"вдохновения"
Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов сделал публикацию в Instagram по поводу того, что китайский коронавирус якобы имеет масонский след. По словам комика, эту «штуку в стиле Дэна Брауна», автора книги «Код Да Винчи», не стоит воспринимать всерьез.

В обнаруженном им посте говорится о том, что слово coronavirus при прочтении наоборот звучит как «заклинание в манускриптах на языке хинди». Также там показан символ масонов треугольник, внутри которого изображается открытый глаз. «Перевод непреклонен. Surivan or oc восход и глаз», заметил Батрутдинов.


Знал он...
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267
mister_excuse_me Автор поста кто? кусто! ;-) 7 часов назад
если мне в личку картинку скинули, мне что указывать?
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3k
кто? кусто! ;-) mister_excuse_me 6 часов назад
вот и Путин так же... дворец друганы построили, а ему что указывать?
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1k
Nemolchanoff 7 часов назад
Ничто не истина - всё дозволено !
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