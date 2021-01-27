По свидетельствам некоторых очевидцев, в Apple использовали сотрудничество с Motorola для выхода на рынок мобильных устройств, поскольку сами никаких контактов с американскими операторами не имели. Уже после запуска линейки ROKR инженеры Motorola говорили, что сотрудники Apple получили слишком большой доступ к планам компании, а главное — получили представление о том, как и куда развивается индустрия и какие направления выглядят перспективными. В момент запуска iPhone один из инженеров сказал буквально следующее: «Нам не дали выпустить этот продукт, хотя многие идеи явно заимствованы из наших разработок. Молодцы, что не стали ждать и смогли сделать то, что у нас не получилось».

Motorola успела выпустить еще несколько интересных смартфонов на заре развития Android, которые до российского рынка так и не дошли, да и в целом не произвели на покупателей особого впечатления. В 2011 году глобальная Motorola разделилась на два подразделения: Mobility и Solutions. Motorola Mobility была приобретена Google за 12,5 миллиарда долларов, а три года спустя ее выкупила Lenovo в четыре раза дешевле — за 2,9 миллиарда долларов. Вторая часть — Motorola Solutions — занимается телекоммуникациями и время от времени продает свои подразделения другим компаниям. В 2019 году ее прибыль составила 268 миллионов долларов, что в четыре с половиной раза меньше, чем в 2014 году.

Вам капут

На заре XXI века проблемы на рынке мобильных устройств настигли даже педантичных немцев: в октябре 2005 года руководство концерна Siemens AG решило покончить с производством телефонов и выставило мобильное подразделение на продажу. С тех пор телефоны Siemens прекратили свое существование, а активы компании приобрела тайваньская компания BenQ. Однако новый владелец оказался не готов к разрухе, которую оставило после себя предыдущее руководство. Спустя буквально год после поглощения активов Siemens в BenQ заявили, что производство сотовых с немецкой родословной обернулось для компании серьезными убытками. Результатом этого стал скорый отказ от марки BenQ-Siemens и производства телефонов вообще.

Тем не менее в конце 1990-х — начале 2000-х мобильники Siemens были в числе самых популярных кнопочных GSM-телефонов. Тогда техногигант не боялся экспериментировать с дизайном и придумывал безумные слайдеры, раскладушки и телефоны-брелоки. Более классические модели Siemens — такие как C45, A50, MC60 — также заслужили признание пользователей и стали народными хитами. Хотя считается, что начиная именно с 60-й серии Siemens стали разочаровывать поклонников. По сравнению с конкурентами эти аппараты обладали посредственными цветными экранами, невнятной полифонией и устаревшим дизайном.