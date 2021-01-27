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Последний звонок (8 фото)

Автор:
27 января 2021 13:44
Метки: бизнес   интересно   факты   экономика   
2739
8

Они были на вершине мобильного рынка. Кто потопил производителей культовых телефонов?

Еще в середине прошлого века крупнейшие мировые компании жили в среднем 60 лет. Сегодня эта величина сократилась втрое. Отличительные черты эпохи Четвертой промышленной революции — жесткая конкуренция и динамичная изменчивость за счет бурного развития технологий.

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Метки: бизнес   интересно   факты   экономика   
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1k
O.Bender1 7 часов назад
Именно Элоп уничтожил нокиа в угоду майкрософт и их winmobile. Он вообще был засланный казачок.
Плюс тормознутый бюрократический консерватизм нокиа, как помню говорили в Electronic Arts "проще добиться аудиенции папы Римского, чем подписать игру у нокиа".
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4k
Ya Час назад
"Кто потопил производителей культовых телефонов?"-зачем задавать глупый вопрос? И так всем ясно кто уничтожает конкурентов или подминает по себя.
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14k
Killgrave 2 часа назад
В 2011 году Nokia выпустила перспективный N9 на системе MeeGo. Именно он должен был спасти концерн. У Nokia уже был и магазин приложений Ovi, и лучшие на рынке навигационные карты. Но в итоге ставка была сделана на windows phone.
В 2011 году Nokia выпустила перспективный N9 на системе MeeGo. Именно он должен был спасти концерн. У Nokia уже был и магазин приложений Ovi, и лучшие на рынке навигационные карты. Но в итоге ставка была сделана на windows phone.
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33k
Кролик 3 часа назад
Хочу чтобы Айфон обанкротился, а то они афуели с ценами.
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13k
Ligov Кролик 47 минут назад
Хотеть мало, нужно просто не покупать. Так я и сделал, перейдя с Нокии на Самсунг, а когда второй стал наглеть с ценами, перешел на Сяоми...)
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9k
Kostick 6 часов назад
нокла? подпиши сертификат!
чота напомнило сразу.

Ссылка youtu.be
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3k
kappaneed 7 часов назад
Моя первая мобила, 1998 год, радости и гордости были полные штаны)))
Моя первая мобила, 1998 год, радости и гордости были полные штаны)))
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1k
Виталий Касандров 8 часов назад
О том что Symbian говно в начале 2000х не говорил только ленивый. Если бы сразу перешли на WM или на основе Linux сделали какую нибудь NOC и создали свой плей маркет до сих пор треть рынка имели бы . А в 2010 уже поздно было пить боржоми .
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1k
Nikolay Виталий Касандров 7 часов назад
s60 был очень даже хорош. Нокия профукали экосистему. Яблочники сделали магазин и дали разработчикам инструменты, в результате чего появилось просто море приложений. А для Нокии в это время пользователю надо было самому подписывать программы на китайском сервере сертификации, потому как родной Нокиевский уже полгода как лежал и это никого там не парило.
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3k
Алексей Куликов Виталий Касандров 6 часов назад
Они и пилили на Linux. Даже выпкустили одну модель. Для этого они купили Qt. Но не успели.
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1k
Владимир 8 часов назад
Моим первым телефоном был Sony Ericsson J300i. В то время как у моих друзей на цветных Нокиях звучала полифония, этот телефон поддерживал MP3 и даже тянул 3Д игры со своим маленьким экраном 128х128. Джойстик это вообще был тогда космос. И конечно же "вечные" кнопки. Долго он меня радовал.
Моим первым телефоном был Sony Ericsson J300i. В то время как у моих друзей на цветных Нокиях звучала полифония, этот телефон поддерживал MP3 и даже тянул 3Д игры со своим маленьким экраном 128х128. Джойстик это вообще был тогда космос. И конечно же "вечные" кнопки. Долго он меня радовал.
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