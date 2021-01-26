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ПАЛАЧ. Реальная история Тоньки-пулеметчицы (Часть 2. Возмездие)

ПАЛАЧ. Реальная история Тоньки-пулеметчицы (Часть 2. Возмездие)

Автор:
26 января 2021 21:32
Метки: война   история   криминал   
959
5

О чудовищных деяниях «Тоньки-пулемётчицы» советские следователи узнали сразу после освобождения Брянщины. В братских могилах нашли останки около полутора тысяч человек, но личности удалось установить лишь у двухсот. Допрашивали свидетелей, проверяли, уточняли — но на след женщины-карателя напасть не могли. Немногие уцелевшие свидетели могли сообщить немного – фамилии ее никто не знал, знали все как «Тоньку-пулеметчицу».

Часть первая здесь

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Метки: война   история   криминал   
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295
DjonDalton 3 часа назад
из месяца в месяц одно и тоже....
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56k
Александр Ломовицкий DjonDalton 3 часа назад
а чтоб не забывали
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2k
Мистер Фикс 2 часа назад
Вероятно, в фильме (не смотрел) пытались придать персонажу хоть какой-то характер, ведь судя по всему, в жизни у тоньки характера вовсе не было
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793
Stranger2018 2 часа назад
Так при СССР всего трёх женщин приговорили к расстрелу (после 1945 так точно):
1. эту тоньку.
2. Мадам которая яд подспыпала в хавчик (Тамара вроде имя).
3, Бела кака то... хз кто такая, лень гугли княпать
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6k
uutb 3 часа назад
Ссылка ведет не на первую часть, вот сюда
Актёры "Г.Д.Р.". Нонна Мордюкова
Актёры "Г.Д.Р.". Нонна Мордюкова

"Г.Д.Р" — именно так, через точку.
Чтобы не путать с ГДР.
Потому что эта аббревиатура в данной теме означает не Германскую Демократическую Республику, а фамилии трёх режиссёров — Гайдая, Данелия и...

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1k
Михалыч uutb 2 часа назад
а дожна вести сюда
https://old.fishki.net/3572501-palach-realynaja-istorija-tonyki-pulemetchicy-chasty-1-prestuplenie.htmlhttps://old.fishki.net/3572501-palach-realynaja-istorija-tonyki-pulemetchicy-chasty-1-prestuplenie.html
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2k
Voldometr Noname uutb 2 часа назад
Вот тут
ПАЛАЧ. Реальная история Тоньки-пулеметчицы (Часть 1 Преступление)
ПАЛАЧ. Реальная история Тоньки-пулеметчицы (Часть 1 Преступление)

Первый раз спокойно и без отрывов посмотрел кинокартину «Палач» из серии фильмов про мудрого майора Черкасова, расследующего сложнейшие преступления. Фильм классный, ничего не скажешь, постановка...

первая часть
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6k
uutb Voldometr Noname 2 часа назад
Спасибо!
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