ПАЛАЧ. Реальная история Тоньки-пулеметчицы (Часть 2. Возмездие)

Поиски растянулись на 30 лет. Следователи, занимающиеся розыском нацистских преступников, передавали это дело по наследству. Несколько раз оно попадало в архив, но вновь открывалось после поимки очередного коллаборациониста. С мертвой точки оно сдвинулось не в 1965 году, как в фильме, а в 1976-м. И никаких детективных преступлений не было.





Тогда в Брянске на городской площади один мужчина набросился с кулаками на некоего Николая Иванина, в котором узнал начальника локотской тюрьмы. Иванин, всё это время прятавшийся, не стал отпираться и подробно рассказал о своей тогдашней деятельности, заодно упомянув и женщину-палача, с которой у него был кратковременный роман. И хотя он по ошибке назвал следователям её имя как Антонина Анатольевна Макарова, эта информация позволила КГБ начать проверять гражданок СССР подходящего возраста с именем Антонина Макарова (всего около 250 человек). Проверка не дала результата поскольку следствием рассматривались только те женщины, которые были под этим именем зарегистрированы при рождении. Антонина Гинзбург же при рождении была записана под фамилией Панфилова.





Следователи ошибочно вышли на другую Антонину Макарову, которая жила в Серпухове. Иванина-Иванова привезли на опознание, но тот на следующий день повесился в гостиничном номере. Понимал что если Тоньку найдут, то и ему, после ее показаний, неминуемо светит смертная казнь. Сотрудники КГБ нашли других выживших свидетелей, которые знали палача в лицо, но все они не опознали в женщине Тоньку-пулеметчицу. Поиски зашли в тупик.





Но здесь всплыла еще одна зацепка. Полковника Панфилова из Тюмени, отправляли военным советником заграницу. По тогдашним правилам он должен был заполнить анкету с кучей вопросов, в том числе о родственниках, чуть ли не до седьмого колена. Полковник и указал, что у него шестеро братьев и сестёр, все носят фамилию Панфиловы, кроме одной сестры — Антонины Гинзбург, в девичестве Макаровой. Этот факт привлёк внимание органов безопасности. Вот и ругай после этого советскую бюрократию.