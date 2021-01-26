ПАЛАЧ. Реальная история Тоньки-пулеметчицы (Часть 2. Возмездие)

О чудовищных деяниях «Тоньки-пулемётчицы» советские следователи узнали сразу после освобождения Брянщины. В братских могилах нашли останки около полутора тысяч человек, но личности удалось установить лишь у двухсот. Допрашивали свидетелей, проверяли, уточняли — но на след женщины-карателя напасть не могли. Немногие уцелевшие свидетели могли сообщить немного – фамилии ее никто не знал, знали все как «Тоньку-пулеметчицу».
Часть первая здесь
. Из других примет назвали «тяжёлый и пронзительный взгляд», возраст примерно 21 год, вероятно, москвичка, темноволосая, со складкой на лбу. Её искали среди пленных и раненых, выдвигалась версия, что её убили или же вывезли за рубеж немецкие спецслужбы.
Поиски растянулись на 30 лет. Следователи, занимающиеся розыском нацистских преступников, передавали это дело по наследству. Несколько раз оно попадало в архив, но вновь открывалось после поимки очередного коллаборациониста. С мертвой точки оно сдвинулось не в 1965 году, как в фильме, а в 1976-м. И никаких детективных преступлений не было.
Тогда в Брянске на городской площади один мужчина набросился с кулаками на некоего Николая Иванина, в котором узнал начальника локотской тюрьмы. Иванин, всё это время прятавшийся, не стал отпираться и подробно рассказал о своей тогдашней деятельности, заодно упомянув и женщину-палача, с которой у него был кратковременный роман. И хотя он по ошибке назвал следователям её имя как Антонина Анатольевна Макарова, эта информация позволила КГБ начать проверять гражданок СССР подходящего возраста с именем Антонина Макарова (всего около 250 человек). Проверка не дала результата поскольку следствием рассматривались только те женщины, которые были под этим именем зарегистрированы при рождении. Антонина Гинзбург же при рождении была записана под фамилией Панфилова.
Следователи ошибочно вышли на другую Антонину Макарову, которая жила в Серпухове. Иванина-Иванова привезли на опознание, но тот на следующий день повесился в гостиничном номере. Понимал что если Тоньку найдут, то и ему, после ее показаний, неминуемо светит смертная казнь. Сотрудники КГБ нашли других выживших свидетелей, которые знали палача в лицо, но все они не опознали в женщине Тоньку-пулеметчицу. Поиски зашли в тупик.
Но здесь всплыла еще одна зацепка. Полковника Панфилова из Тюмени, отправляли военным советником заграницу. По тогдашним правилам он должен был заполнить анкету с кучей вопросов, в том числе о родственниках, чуть ли не до седьмого колена. Полковник и указал, что у него шестеро братьев и сестёр, все носят фамилию Панфиловы, кроме одной сестры — Антонины Гинзбург, в девичестве Макаровой. Этот факт привлёк внимание органов безопасности. Вот и ругай после этого советскую бюрократию.
Так следаки вышли на Антонину Гинзбург. Правда сначала сомневались –заслуженная женщина, ветеран, передовик производства, контролер ОТК в швейном цех. Муж еврей и ветеран войны, двое дочерей, непьющая, правда замкнутая и малоразговорчивая. Кроме того Гинзбурги проживали в городке Лепель, Витебской области. А именно туда после освобождения Брянщины переместилась РОНА Бронислава Каминского (позже они вошли в состав власовской армии). Проживать там Тоньке-пулеметчице было слишком рискованно.
Но, тем не менее за женщиной установили наблюдение, правда через неделю сняли – она что-то заподозрила. Внешнее наблюдение убрали, но материалы и улики продолжали собирать. К Дню Победы вместе с несколькими ветеранами вызвали в военкомат и она не смогла ответить на вопросы о местах дислокации воинских частей, где она служила, и об именах её командиров. Сослалась на плохую и давность событий.
В Лепель привезли свидетельницу. Та, увидев Антонину Гинзбург из окна буквально оцепенела от ужаса – Тонька-пулеметчица. Доставили двух других свидетельниц, одна из которых сыграла работницу местного собеса, куда Гинзбург вызвали якобы для перерасчёта её пенсии. Обе узнали в ней женщину-палача. Немудрено ведь она 35 лет снилась им в кошмарах.
В сентябре 1978 года Антонина была арестована по пути с места работы к начальнику отдела кадров. Она вела себя спокойно, сразу все поняла. В Брянске куда ее доставили, опасаясь что она покончит с собой, подсадили в камеру к ней женщину-«наседку». Та вспоминала, что Макарова вела себя очень хладнокровно и была уверена, что ей дадут максимум три года заключения как из-за её возраста, так и из-за давности тех событий, и даже строила планы относительно дальнейшей жизни после отбывания наказания. Она жалела, что придётся менять работу и место проживания.
На допрос она вызвалась сама, демонстрировала всё то же хладнокровие и прямо отвечала на вопросы. Не менее спокойно она вела себя и на следственных экспериментах, когда её привезли в Локоть, и не понимала, почему местные жители плевали в неё. Палач причисляла себя к солдатам, считала, что просто выполняла приказы, как и все другие. Была бы в Красной Армии, так же хладнокровно убивала бы и немцев.
В отличии от киношной Раисы, Антонина ни разу не вспомнила о своей семье и не захотела общаться с ними. Виктор Гинзбург, не зная причин ареста жены, всё время пытался добиться её освобождения, в том числе угрожая жалобой Брежневу и в ООН. Он дошёл до того, что подключил к делу русскую диаспору Израиля, из-за чего в прокуратуру Лепеля стали приходить письма от иностранных правовых организаций. В итоге следователям пришлось рассказать Виктору правду и показать ему письменные признания жены. После этого мужчина поседел и постарел за одну ночь – ведь у него каратели убили всю семью. А он 35 лет жил с чудовищем.
20 ноября 1978 года суд признал её виновной в убийстве 168 человек, только их личности удалось достоверно установить, остальные 1300 остались безымянными. Тоньку приговорили к смертной казни. Женщина восприняла приговор спокойно, ни один мускул не дрогнул на ее лице (присутствовавший в зале Виктор Гинзбург, услышав приговор, напротив, разрыдался) но с того же дня стала подавать прошения о помиловании (конкретно, она просила заменить расстрел тюремным сроком) в ЦК КПСС и другие инстанции. Апеллировала на примерное поведение после войны, на то что 1979 год был объявлен в СССР годом Женщины. Все прошения были отклонены. В 6 часов утра 11 августа 1979 года приговор был приведён в исполнение.
Хотя многочисленные источники сообщали, что Виктор Гинзбург вместе с дочерьми уехал в неизвестном направлении из Лепеля и их дальнейшая судьба неизвестна, на самом же деле они остались в Лепеле. Они не подверглись никакой общественной и социальной дискриминации и никакие обвинения и претензии им предъявлены не были. Виктор и младшая дочь Антонины умерли, но даты их смертей не известны.
В фильме «Палач» Виктория Толстоганова изобразила Тоньку опасной, умной и ядовитой гадиной, готовой убивать ради спасения свой семьи. Настоящая Тонька-пулеметчица была абсолютно аморальной и тупой скотиной, которая убивала людей ради своей никчёмной жизни, ради куска колбасы, ради платья содранного с убитой жертвы. Просто потому, что хотела сама жить. Жить за счет жизни других людей.
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1. эту тоньку.
2. Мадам которая яд подспыпала в хавчик (Тамара вроде имя).
3, Бела кака то... хз кто такая, лень гугли княпать
"Г.Д.Р" — именно так, через точку.
Чтобы не путать с ГДР.
Потому что эта аббревиатура в данной теме означает не Германскую Демократическую Республику, а фамилии трёх режиссёров — Гайдая, Данелия и...
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Первый раз спокойно и без отрывов посмотрел кинокартину «Палач» из серии фильмов про мудрого майора Черкасова, расследующего сложнейшие преступления. Фильм классный, ничего не скажешь, постановка...