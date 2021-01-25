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ПАЛАЧ. Реальная история Тоньки-пулеметчицы (Часть 1 Преступление)

ПАЛАЧ. Реальная история Тоньки-пулеметчицы (Часть 1 Преступление)

Автор:
25 января 2021 20:25
Метки: война   история   криминал   
1730
6

Первый раз спокойно и без отрывов посмотрел кинокартину «Палач» из серии фильмов про мудрого майора Черкасова, расследующего сложнейшие преступления. Фильм классный, ничего не скажешь, постановка и игра актеров просто великолепная. Но все-таки это художественный фильм. С различными домыслами и фантазиями авторов, с красивыми эффектами, с хитроумно закрученным детективным сюжетом. А в реальности все было попроще и может быть, поэтому страшнее.

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Метки: война   история   криминал   
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9  комментариев
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1k
Никита 6 часов назад
По моему очень и очень тяжело делать выбор между жизнью и смертью, тем более когда тебе около двадцати,но её практически одногодка Зоя Космодемьянская сделала свой выбор,приняв смерть лютую не предав никого,не выдав товарищей, вот она Герой для меня.
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−32
Васек повесил трубача 58 минут назад
Если ее кумиром была подстилка жидо-коммуняцких оккупантов Анка-пулеметчица, то дальнейшее вполне закономерно.
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2k
Мистер Фикс 3 часа назад
Статья хорошая, но попахивает дзеном. Там тоже рассказ на три абзаца и - продолжение следует, подписывайтесь, не пропустите... Ждите вторую часть... на дзене еще не вышла?
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886
anton 5 часов назад
Кино хорошее, говорите? Подождёмс разбора от Клим Саныча и Дим Юрьича...
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234
Станислав 6 часов назад
Ух ты, новьё!
https://old.fishki.net/2161233-zhenwiny-prigovorennye-k-smertnoj-kazni-v-sssr.htmlhttps://old.fishki.net/2161233-zhenwiny-prigovorennye-k-smertnoj-kazni-v-sssr.html
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6k
AlexAndEr 6 часов назад
Какой-то хреновый хохло-пиндосский вброс! Очень сильно бросается в глаза то что автор текста очень часто использует фразу "она просто хотела жить" - звучит как оправдание расстрела детей и невинных людей(Ах.еть мораль).

Методы Гебельса устарели? начинают новые разрабатывать с.уки!!!!
А ведь читает то молодежь, которые с ветеранами не общались, зато коленьку извиняющегося перед потомками этих-же фашистов им постоянно впаривают... куда мир катиться....
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45k
Albert GER AlexAndEr 5 часов назад
Ну почему же, есть ещё расстрелянный хунтой вШахтёрске (Донецк) мальчик Ваня Воронов.
Я помню!!!
Кстати он выжил! Ему в госпитале пришлось удалить ножки и одну ручку, и он почти ослеп.
По моим последним данным ему сделали протезы и он ходит в школу. Где-то в Москве. Вроде.
Об этом тоже писали.
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23k
Павел Плеханов AlexAndEr 5 часов назад
"А в реальности все было попроще и может быть, поэтому страшнее." - собственно, реальность войны она всегда простая и страшная.
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62k
Максим AlexAndEr 4 часа назад
В тексте это сарказм.. Она так оправдывалась перед следствием.. зачем вы убивали? да жить хотела.. железная отмазка.
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