ПАЛАЧ. Реальная история Тоньки-пулеметчицы (Часть 1 Преступление)

Первый раз спокойно и без отрывов посмотрел кинокартину «Палач» из серии фильмов про мудрого майора Черкасова, расследующего сложнейшие преступления. Фильм классный, ничего не скажешь, постановка и игра актеров просто великолепная. Но все-таки это художественный фильм. С различными домыслами и фантазиями авторов, с красивыми эффектами, с хитроумно закрученным детективным сюжетом. А в реальности все было попроще и может быть, поэтому страшнее.
Настоящая Тонька-пулеметчица родилась то ли в 1920 году, то ли в 22-23. в деревне Малая Волковка Смоленской области. Ее фамилия Панфилова. Но когда Антонина в 7 лет пошла в первый класс, сильно стеснялась, и поэтому на вопрос учительницы как твоя фамилия, долго не отвечала. И тогда, бойкий одноклассник крикнул «Макарова она», имея ввиду, что Тоня дочь Макара. А учительница не поняла и записала девочку под именем «Антонины Макаровой». Почему-то ошибку никто не исправил, и с тех пор в семье Панфиловых появился ребенок с другой фамилией. Затем во всех документах, в паспорте, в комсомольском билете, в школьном аттестате она фигурировала как Антонина Макаровна Макарова. Потом этот документальный казус сильно повлияет на следствие.
Когда девочке было 15 лет, семья переехала в Москву, где Антонина закончила школу. Собиралась поступать в медицинский техникум, а затем институт, чтобы стать врачом. Ее кумиром была Анка-пулеметчица из фильма «Чапаев», Антонина даже пошла на курсы ОСАВИАХИМа, где изучила пулемет «Максим». А также история героической девушки-красноармейца вдохновила Антонину пойти добровольцем на фронт.
Но реальная война это не кино. Суровая и жестокая действительность быстро охладила Тонькин боевой пыл. Хотя, позже, на допросах она говорила, что была санитаркой, но это не совсем так. Она смогла устроится на теплое место буфетчицы при армейском штабе. Но, то ли проворовалась, то ли начала интимны шашни с командирами и ее перевели в санинструкторы.
А потом был страшный Вяземский котел, когда в плен к немцам попали сотни тысяч красноармейцев. После тяжелейших боёв в полном окружении из всей части рядом с молодой санитаркой Тоней оказался лишь солдат Николай Федчук. С ним она и бродила по местным лесам, просто пытаясь выжить. Партизан они не искали, к своим пробиться не пытались — кормились, чем придётся, порой воровали. Солдат с Тоней не церемонился, сделав её своей «походной женой». Девушка и не сопротивлялась — она просто хотела жить. И вообще это в фильме изнасилование солдатом Федором, послужило отправной точкой к нравственному падению Антонины. Что поделать сценарист Зоя Кудря, как всякая женщина считает что виноваты во всем подлецы-мужики.
В реальности никакого изнасилования, скорее всего и не было. Да и вообще была ли она девственницей? Как-то сложно представить прожженную буфетчицу наивной девочкой. Настоящая Антонина Макарова никогда не считала зазорным рассчитываться телом за услуги, за еду, а тем паче за деньги. Для нее это было нормально и естественно. Если отбросить толерантность и феминистические бредни по сути обычная проститутка и бл..ь.
В январе 1942 года пара добралась до села Красный Колодец, где у Федчука жила жена и дети. Несмотря на просьбы Макаровой, он расстался с ней. В Красном Колодце ей сначала помогали местные женщины, но вскоре к ней стали относиться очень плохо - девушка не стремилась уйти к партизанам, не рвалась пробиваться к нашим, а норовила закрутить любовь с кем-то из оставшихся в селе мужиков. Настроив местных против себя, Тоня вынуждена была уйти.
Блуждания Тони Макаровой завершились в районе посёлка Локоть на Брянщине. Здесь действовала печально известная «Локотская республика» — административно-территориальное образование русских коллаборационистов. Немцы дали некоторую автономию и самостоятельность русским националистам возглавляемым Константином Воскобойниковым, а затем Брониславом Каминским. А те в восьми районах Брянщины и Орловщины создали подконтрольную гитлеровцами автономию с населением в 600 тысяч человек. Исправно кормили немцев и венгров, создали свою армию РОНА (10-20 тысяч человек), которая жестоко боролась с партизанами и осуществляла карательные акции. По сути на территории Локотской республики шла гражданская война между РОНА и партизанами.
Тоньке понравилось как привольно, и сытно живут полицаи Локотской республики. За кормежку, выпивку и кров она стала трахаться с ними. Просто хотела жить. Впрочем, полицаевской подстилкой она пробыла недолго, вскоре последовало повышение. Однажды напоив девку самогонкой, гогочущие полицаи вывели ее во двор и положили за станковый пулемёт «максим». Перед пулемётом стояли люди — мужчины, женщины, старики, дети. Ей приказали стрелять. И она расстреляла всех. Потому что сама хотела жить.
На следующий день Макарова узнала, что она теперь официальное лицо — палач с окладом в 30 немецких марок и со своей койкой. Локотская республика безжалостно боролась с врагами нового порядка — партизанами, подпольщиками, коммунистами, евреями, цыганами и прочими неблагонадёжными элементами, а также членами их семей. Арестованных сгоняли в конюшню, в стойло, переоборудованное в камеру, вмещавшую 27 человек. Для ежедневно прибывающих арестантов приходилось освободить место, поэтому почти каждое утро 27 человек выводили на расстрел. Браться за эту работу не хотели ни немцы, ни даже полицаи из местных. И тут очень кстати пришлась появившаяся из ниоткуда Тонька с её способностями к стрельбе.
Кстати злобных и жестоких немцев заставивших девушку расстреливать не было. Были русские предатели и коллаборационисты. Пулемет ей выделил сам Бронислав Коминский, приказы о расстрелах отдавал он же, непосредственным начальником был полицай и любовник Николай Иванин. Зато немцы и венгры (в Локтском районе дислоцировалась 102-я венгерская пехотная дивизия) с удовольствием ходили смотреть на расстрелы Тоньки-пулеметчицы, как на некоторое представление. Тем более что немцев в Локоти было много. Если в других районах под оккупантами горела земля из-за партизан, то в Локотской республики, под защитой РОНА им было безопасно и комфортно. Здесь располагались тыловые учреждения и склады, сюда отправляли на отдых легкораненых и уставших после боев солдат и офицеров. Здесь работали рестораны, публичные дома, кинотеатры, музыкальный клуб и даже театр. И театрализованное представление Тонькиных расстрелов тоже входило в программу отдыха.
Распорядок дня Антонины Макаровой был таков: утром расстрел 27 человек из пулемёта, добивала выживших из пистолета, собирала с убитых понравившиеся вещи, после этого обязательно выпивала бутылку молока, затем чистила оружие, вечером шнапс и танцы в немецком клубе, а ночью любовь с каким-нибудь смазливым немчиком, венгром или, на худой конец, с полицаем. Никаких масок не было, и выстрелов в глаза тоже не было.
В качестве поощрения ей разрешали забирать вещи убитых. Так Тоня обзавелась кучей нарядов, которые, правда, приходилось чинить — носить сразу мешали следы крови и дырки от пуль. Очевидцы вспоминали, что по ночам Макарова часто приходила на конезавод, где была устроена тюрьма для приговорённых к смерти, и пристально рассматривала заключённых, заранее присматривая себе их вещи.
Впрочем, иногда Тоня допускала «брак» — нескольким детям удалось уцелеть, потому что из-за их маленького роста пули проходили поверх головы. Детей вывезли вместе с трупами местные жители, хоронившие убитых, и передали партизанам. Слухи о женщине-палаче, «Тоньке-пулемётчице», «Тоньке-москвичке» поползли по округе. Местные партизаны даже объявили охоту на палача, однако добраться до неё не смогли.
По сути, она не была маньяком или садистом. Она просто хотела жить и поэтому убивала других людей. В отличии от Раисы Виктории Толстогановой из фильма «Палач» которая ненавидела немцев, полицаев, партизан и вообще людей, и любила свою семью, свою первую любовь, реальная Тонька Макарова никого не любила и в то же время никого не ненавидела. Антонина не воспринимала убийства как преступления. Она считала это обычной работой: если не я, то другой бы делал то же самое: «Все приговоренные к смерти были для меня одинаковые. Менялось только их количество», — говорила она потом на следствии, - «Мне казалось, что война спишет всё. Я просто выполняла свою работу, за которую мне платили. Приходилось расстреливать не только партизан, но и членов их семей, женщин, подростков».
Ей везло. Летом 1943 году у нее обнаружили сифилис, полученный во время разгульной жизни, и отправили в госпиталь в тылу, а уже через пару месяцев советские войска освободили Локоть. В тылу Макарова завела роман с немецким поваром-ефрейтором, который тайно вывез её в своём обозе на Украину, а оттуда — в Польшу. Там ефрейтор был убит, а Макарову немцы отправили в концлагерь в Кёнигсберге. Когда в 1945 году Красная армия захватила город, Макарова выдала себя за советскую медсестру благодаря украденному военному билету, в котором указала, что с 1941 по 1944 год работала в 422-м санитарном батальоне, и устроилась работать медсестрой в советский передвижной госпиталь. Здесь же она познакомилась с раненным в ходе штурма города молодым сержантом Виктором Гинзбургом. Уже через несколько дней они поженились, Антонина взяла фамилию мужа. Так исчезла женщина-палач Антонина Макарова, а её место заняла заслуженный ветеран Антонина Гинзбург.
О том как нашли женщину-палача и ее дальнейшей судьбе читайте во второй части.
Источник:
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Методы Гебельса устарели? начинают новые разрабатывать с.уки!!!!
А ведь читает то молодежь, которые с ветеранами не общались, зато коленьку извиняющегося перед потомками этих-же фашистов им постоянно впаривают... куда мир катиться....
Я помню!!!
Кстати он выжил! Ему в госпитале пришлось удалить ножки и одну ручку, и он почти ослеп.
По моим последним данным ему сделали протезы и он ходит в школу. Где-то в Москве. Вроде.
Об этом тоже писали.