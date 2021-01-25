ПАЛАЧ. Реальная история Тоньки-пулеметчицы (Часть 1 Преступление)

На следующий день Макарова узнала, что она теперь официальное лицо — палач с окладом в 30 немецких марок и со своей койкой. Локотская республика безжалостно боролась с врагами нового порядка — партизанами, подпольщиками, коммунистами, евреями, цыганами и прочими неблагонадёжными элементами, а также членами их семей. Арестованных сгоняли в конюшню, в стойло, переоборудованное в камеру, вмещавшую 27 человек. Для ежедневно прибывающих арестантов приходилось освободить место, поэтому почти каждое утро 27 человек выводили на расстрел. Браться за эту работу не хотели ни немцы, ни даже полицаи из местных. И тут очень кстати пришлась появившаяся из ниоткуда Тонька с её способностями к стрельбе.

Кстати злобных и жестоких немцев заставивших девушку расстреливать не было. Были русские предатели и коллаборационисты. Пулемет ей выделил сам Бронислав Коминский, приказы о расстрелах отдавал он же, непосредственным начальником был полицай и любовник Николай Иванин. Зато немцы и венгры (в Локтском районе дислоцировалась 102-я венгерская пехотная дивизия) с удовольствием ходили смотреть на расстрелы Тоньки-пулеметчицы, как на некоторое представление. Тем более что немцев в Локоти было много. Если в других районах под оккупантами горела земля из-за партизан, то в Локотской республики, под защитой РОНА им было безопасно и комфортно. Здесь располагались тыловые учреждения и склады, сюда отправляли на отдых легкораненых и уставших после боев солдат и офицеров. Здесь работали рестораны, публичные дома, кинотеатры, музыкальный клуб и даже театр. И театрализованное представление Тонькиных расстрелов тоже входило в программу отдыха.

Распорядок дня Антонины Макаровой был таков: утром расстрел 27 человек из пулемёта, добивала выживших из пистолета, собирала с убитых понравившиеся вещи, после этого обязательно выпивала бутылку молока, затем чистила оружие, вечером шнапс и танцы в немецком клубе, а ночью любовь с каким-нибудь смазливым немчиком, венгром или, на худой конец, с полицаем. Никаких масок не было, и выстрелов в глаза тоже не было.

В качестве поощрения ей разрешали забирать вещи убитых. Так Тоня обзавелась кучей нарядов, которые, правда, приходилось чинить — носить сразу мешали следы крови и дырки от пуль. Очевидцы вспоминали, что по ночам Макарова часто приходила на конезавод, где была устроена тюрьма для приговорённых к смерти, и пристально рассматривала заключённых, заранее присматривая себе их вещи.

Впрочем, иногда Тоня допускала «брак» — нескольким детям удалось уцелеть, потому что из-за их маленького роста пули проходили поверх головы. Детей вывезли вместе с трупами местные жители, хоронившие убитых, и передали партизанам. Слухи о женщине-палаче, «Тоньке-пулемётчице», «Тоньке-москвичке» поползли по округе. Местные партизаны даже объявили охоту на палача, однако добраться до неё не смогли.