10 портативных радиоприемников СССР 1980-х

6.

Электроника 26-01

Оригинальный радиоприемник с часами и будильником, производившийся с 1984 года Московским НИИ Микроэлектроники и Нанотехнологии «Дельта».

Устройство включало в себя приемник с микропроцессорным управлением и синтезатором частоты, а также часы-будильник, в которых была функция включения вещания в заданное время и автоматического его выключения через полчаса. Работала модель в диапазонах СВ и УКВ, на средних волнах прием шел на магнитную антенну, а в УКВ - на электрическую в виде металлического шнура. Возможен автоматический и ручной поиск станций, которые можно записать в память – по 7 для каждого диапазона.

Прослушивание велось через громкоговоритель или наушники.

Для питания приемника были нужны 3 элемента А-316, плюс еще один элемент РЦ-32 для часов. Максимальная выходная мощность была 100 мВт, габариты 142 х 72 х 22 мм, весила модель 230 граммов. Стоила она чуть больше 90 рублей.