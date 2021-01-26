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10 портативных радиоприемников СССР 1980-х

10 портативных радиоприемников СССР 1980-х (10 фото)

Автор:
26 января 2021 20:39
Метки: Радиприёмники   СССР   Фотографии.   интересно   
778
10
В восьмидесятых годах прошлого века радиозаводы в Советском Союзе, можно сказать, старались быть на острие технического прогресса.
В силу своих возможностей они разрабатывали весьма интересные модели приемников, далеко не все из которых были копиями западных образцов. Некоторые же продолжали совершенствовать удачные конструкции прошлых поколений.
Дополнения с фото, приветствуются! (только год начала производства не забывайте).
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Метки: Радиприёмники   СССР   Фотографии.   интересно   
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Похабыч 11 часов назад
В начале 80-х такой собрал
В начале 80-х такой собрал
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2k
Анонимный Трезвенник 7 часов назад
Портативный радиоприёмник "Меридиан РП-348" с начала 1988 года выпускал Киевский завод "Радиоприбор". Радиоприёмник рассчитан на приём радиостанций в диапазонах: ДВ, СВ, КВ-1 9,5...9,8 МГц; КВ-2 11,7...12,1 МГц и в диапазоне УКВ. Основные характеристики РП: Чувствительность в диапазонах: ДВ 2,0, СВ 1,2, КВ-1, КВ-2 0,5 мВ/м, УКВ 100 мкВ. Односигнальная избирательность по соседнему каналу, при расстройке на 9 кГц - 26 дБ. Коэффициент гармоник в тракте: AM - 5%, в ЧМ - 3%. Диапазон воспроизводимых звуковых по звуковому давлению тракта: AM - 315...3150 Гц, ЧМ - 315...6300 Гц. Потребляемый ток без сигнала 30 мА. Максимальная выходная мощность ЗЧ 0,45 Вт. Габариты приёмника 210х41х116 мм. Масса без батареи - 500 гр. С 1991 года завод выпускал радиоприёмник "Меридиан РП-248" полный аналог предыдущего радиоприёмника "Меридиан РП-348".
Портативный радиоприёмник "Меридиан РП-348" с начала 1988 года выпускал Киевский завод "Радиоприбор". Радиоприёмник рассчитан на приём радиостанций в диапазонах: ДВ, СВ, КВ-1 9,5...9,8 МГц; КВ-2 11,7...12,1 МГц и в диапазоне УКВ. Основные характеристики РП: Чувствительность в диапазонах: ДВ 2,0, СВ 1,2, КВ-1, КВ-2 0,5 мВ/м, УКВ 100 мкВ. Односигнальная избирательность по соседнему каналу, при расстройке на 9 кГц - 26 дБ. Коэффициент гармоник в тракте: AM - 5%, в ЧМ - 3%. Диапазон воспроизводимых звуковых по звуковому давлению тракта: AM - 315...3150 Гц, ЧМ - 315...6300 Гц. Потребляемый ток без сигнала 30 мА. Максимальная выходная мощность ЗЧ 0,45 Вт. Габариты приёмника 210х41х116 мм. Масса без батареи - 500 гр. С 1991 года завод выпускал радиоприёмник "Меридиан РП-248" полный аналог предыдущего радиоприёмника "Меридиан РП-348".
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2k
Анонимный Трезвенник 7 часов назад
Сувенир "Ручка-приёмник" предположительно с 1986 года выпускалась Минским ПО "Горизонт". Сувенир - это радиоприёмник прямого усиления собранный в шариковой, несколько утолщённой ручке. Работает приёмник в диапазоне ДВ на встроенную магнитную антенну. Питание от одного аккумулятора Д-0,06. В качестве головного телефона используется капсуль "ТМ-2" со шнуром и вкладышем крепления. Чувствительность приёмника 20 мВ/м, селективность 10 дБ.
Сувенир "Ручка-приёмник" предположительно с 1986 года выпускалась Минским ПО "Горизонт". Сувенир - это радиоприёмник прямого усиления собранный в шариковой, несколько утолщённой ручке. Работает приёмник в диапазоне ДВ на встроенную магнитную антенну. Питание от одного аккумулятора Д-0,06. В качестве головного телефона используется капсуль "ТМ-2" со шнуром и вкладышем крепления. Чувствительность приёмника 20 мВ/м, селективность 10 дБ.
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2k
Анонимный Трезвенник 7 часов назад
Сувенирный настольный радиоприёмник "Хохол" выпускался с 1985 года. Изготовитель не установлен. Диапазон АМ - неполный диапазон средних волн. Перестройка по частоте - изменением напряжения на стабилитроне и соответствующее изменение его ёмкости. Питание - 9 вольт, от батареи типа "Крона". Технических характеристик радиоприёмника нет, но что-то необходимое можно узнать из приведённой фото и видеоинформации.
Цинк: http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p3/hohol.htmlhttp://rw6ase.narod.ru/00/rp_p3/hohol.html

Сувенирный настольный радиоприёмник "Хохол" выпускался с 1985 года. Изготовитель не установлен. Диапазон АМ - неполный диапазон средних волн. Перестройка по частоте - изменением напряжения на стабилитроне и соответствующее изменение его ёмкости. Питание - 9 вольт, от батареи типа "Крона". Технических характеристик радиоприёмника нет, но что-то необходимое можно узнать из приведённой фото и видеоинформации. Цинк:
Ссылка www.youtube.com
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2k
Анонимный Трезвенник 7 часов назад
Портативный радиоприёмник "Salena-215" (Абава РП-8332) с I-кв 1987 года выпускал Кандавский радиозавод. Первоначально радиоприёмник именовался как ''Abava-8332'', затем модель была переработана, усложнена и стала именоваться ''Salena-215'' в экспортном ваварианте. Приёмник выпускался и как ''Aбава-8332'', но с 2-мя КВ диапазонами. Приёмник работает в диапазонах: ДВ, СВ, 4х (bkb 2- 8332) поддиапазонах КВ, от 5,9 МГц до 12,1 МГц и в одном из УКВ диапазонов ЧМ - 65,8...74 МГц или же FM 87,5...108 МГц. Габариты приёмника 337х102х84 мм, его вес 1,4 кг.
Портативный радиоприёмник "Salena-215" (Абава РП-8332) с I-кв 1987 года выпускал Кандавский радиозавод. Первоначально радиоприёмник именовался как ''Abava-8332'', затем модель была переработана, усложнена и стала именоваться ''Salena-215'' в экспортном ваварианте. Приёмник выпускался и как ''Aбава-8332'', но с 2-мя КВ диапазонами. Приёмник работает в диапазонах: ДВ, СВ, 4х (bkb 2- 8332) поддиапазонах КВ, от 5,9 МГц до 12,1 МГц и в одном из УКВ диапазонов ЧМ - 65,8...74 МГц или же FM 87,5...108 МГц. Габариты приёмника 337х102х84 мм, его вес 1,4 кг.
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5k
Leo Sun 10 часов назад
У нас "Меридиан-235" был.


Помню, я в подростковом возрасте ставила его к стенке возле подушки, включала радио "Маяк" и под передачу "Театр у микрофона" засыпала)) "Читала" Мр3-книги, когда это ещё не было мейнстримом)))))

Потом, когда стали появляться магнитофоны, но кассет с зарубежной музыкой ещё не было (а по радио их уже крутили), записывала с него себе сборники.

Может, где-то лежит ещё, надо посмотреть "на антресолях"...
У нас "Меридиан-235" был. Помню, я в подростковом возрасте ставила его к стенке возле подушки, включала радио "Маяк" и под передачу "Театр у микрофона" засыпала)) "Читала" Мр3-книги, когда это ещё не было мейнстримом))))) Потом, когда стали появляться магнитофоны, но кассет с зарубежной музыкой ещё не было (а по радио их уже крутили), записывала с него себе сборники. Может, где-то лежит ещё, надо посмотреть "на антресолях"...
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73k
Броненосец Потелкам Leo Sun 10 часов назад
Очень современный дизайн для того времени
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30k
Mamin Sibiriak Броненосец Потелкам 9 часов назад
И четыре фиксированные настройки. Удобно - не нужно ручку крутить.
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5k
Leo Sun Броненосец Потелкам 9 часов назад
Он классный!
У меня, наверное, благодаря нему появилась любовь нажимать на кнопочки))
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2k
Мефодий Leo Sun 9 часов назад
подозрительно корпус похож на магнитофонный...типа весны или романтика...
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5k
Leo Sun Мефодий 8 часов назад
Ничего не знаю!
Не было ни "Весны", ни "Романтики". Был он и "Театр у микрофона"!
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3k
TirAn 11 часов назад
ФМ-радиоприёмник "Ирень-401". прекрасный аппарат, только внтенна в шнурке со временем отрывалась
ФМ-радиоприёмник "Ирень-401". прекрасный аппарат, только внтенна в шнурке со временем отрывалась
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14k
Lynx 12 часов назад
Все антенны так или иначе магнитные. Здесь - с ферромагнитным сердечником и без - штыревые (телескопические)
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