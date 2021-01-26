10 портативных радиоприемников СССР 1980-х

В восьмидесятых годах прошлого века радиозаводы в Советском Союзе, можно сказать, старались быть на острие технического прогресса.
В силу своих возможностей они разрабатывали весьма интересные модели приемников, далеко не все из которых были копиями западных образцов. Некоторые же продолжали совершенствовать удачные конструкции прошлых поколений.
Дополнения с фото, приветствуются! (только год начала производства не забывайте).
В силу своих возможностей они разрабатывали весьма интересные модели приемников, далеко не все из которых были копиями западных образцов. Некоторые же продолжали совершенствовать удачные конструкции прошлых поколений.
Дополнения с фото, приветствуются! (только год начала производства не забывайте).
1.
Электроника Р-403
Данный радиоприемник с таймером и часами с 1982 года выпускал Новосибирский опытный завод при НИИ «Восток».
Он работал в диапазонах ДВ и СВ, вел счет текущего времени, а также мог выступать в качестве будильника, включавшего передачи на заранее настроенной частоте.
Питание модель получала от сети либо от двух батарей типа 3336.
Диапазон воспроизводимых встроенной акустической системой частот был от 180 до 3550 Гц.
При работе от батарей номинальная выходная мощность составляла 0,2 Ватта, при работе от сети – 0,4 Ватта.
Габариты приемника были 280 х 70 х 180 мм, весил он 1,8 килограмма.
Розничная цена была 100 рублей.
Данный радиоприемник с таймером и часами с 1982 года выпускал Новосибирский опытный завод при НИИ «Восток».
Он работал в диапазонах ДВ и СВ, вел счет текущего времени, а также мог выступать в качестве будильника, включавшего передачи на заранее настроенной частоте.
Питание модель получала от сети либо от двух батарей типа 3336.
Диапазон воспроизводимых встроенной акустической системой частот был от 180 до 3550 Гц.
При работе от батарей номинальная выходная мощность составляла 0,2 Ватта, при работе от сети – 0,4 Ватта.
Габариты приемника были 280 х 70 х 180 мм, весил он 1,8 килограмма.
Розничная цена была 100 рублей.
2.
Меридиан-235
Эту модель с 1983 года производил Киевский завод «Радиоприбор», она работала в диапазонах ДВ, СВ, KB и УКВ. Для приема в ДВ и СВ применялась магнитная антенна, для в KB и УКВ использовалась уже телескопическая.
Функциональное оснащение включало фиксированную настройку на одну из трех станций, регулировку тембра по ВЧ и НЧ, разъемы для подключения внешней антенны, магнитофона и наушников.
Полоса воспроизводимых частот в АМ тракте была 125 - 4000 Гц, в ЧМ тракте – 125 - 10000 Гц.
Максимальная выходная мощность при работе от батарей составляла 0,8 Ватта, от сети 1,5 Ватта. Питание приемник получал от 6 элементов 343 или электросети. Размеры – 280 х 250 х 90 мм, вес – 2,8 килограмма. Цена – 135 рублей.
Эту модель с 1983 года производил Киевский завод «Радиоприбор», она работала в диапазонах ДВ, СВ, KB и УКВ. Для приема в ДВ и СВ применялась магнитная антенна, для в KB и УКВ использовалась уже телескопическая.
Функциональное оснащение включало фиксированную настройку на одну из трех станций, регулировку тембра по ВЧ и НЧ, разъемы для подключения внешней антенны, магнитофона и наушников.
Полоса воспроизводимых частот в АМ тракте была 125 - 4000 Гц, в ЧМ тракте – 125 - 10000 Гц.
Максимальная выходная мощность при работе от батарей составляла 0,8 Ватта, от сети 1,5 Ватта. Питание приемник получал от 6 элементов 343 или электросети. Размеры – 280 х 250 х 90 мм, вес – 2,8 килограмма. Цена – 135 рублей.
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3.
Альпинист-320
Очередное поколение портативного радиоприемника с 1984 года производил Воронежский радиозавод.
Модель выпускалась в нескольких цветовых вариантах и вела прием в диапазонах ДВ и СВ и имела универсальное питание от батарей А-343 или КБС-Л-05, равно как и от электрической сети через встроенный блок питания.
Номинальная выходная мощность составляла 0,5 Ватта, максимальная - 0,9 Ватта. Диапазон воспроизводимых встроенным громкоговорителем 1ГД-50 частот был от 200 до 3550 Гц. Размеры модели – 261 х 166 х 71 мм, вес - 1,5 килограмма.
Очередное поколение портативного радиоприемника с 1984 года производил Воронежский радиозавод.
Модель выпускалась в нескольких цветовых вариантах и вела прием в диапазонах ДВ и СВ и имела универсальное питание от батарей А-343 или КБС-Л-05, равно как и от электрической сети через встроенный блок питания.
Номинальная выходная мощность составляла 0,5 Ватта, максимальная - 0,9 Ватта. Диапазон воспроизводимых встроенным громкоговорителем 1ГД-50 частот был от 200 до 3550 Гц. Размеры модели – 261 х 166 х 71 мм, вес - 1,5 килограмма.
4.
Меридиан-2
Этот радиоприемник был выпущен в 1984 году Киевским заводом «Радиоприбор» к 40-летию победы в Великой отечественной войне.
Модель была собрана по супергетеродинной схеме на микросхеме К174ХА10, работала она в диапазонах ДВ и СВ.
Чувствительность на длинных волнах составляла 2 мВ/м, в диапазоне средних волн - 1,5 мВ/м. Полоса воспроизводимых встроенным динамиком частот была от 315 до 3150 Гц. Максимальная выходная мощность достигала 80 мВт. Размеры приемника были 38 х 80 х 140 мм, вес – 0,26 килограмма.
Этот радиоприемник был выпущен в 1984 году Киевским заводом «Радиоприбор» к 40-летию победы в Великой отечественной войне.
Модель была собрана по супергетеродинной схеме на микросхеме К174ХА10, работала она в диапазонах ДВ и СВ.
Чувствительность на длинных волнах составляла 2 мВ/м, в диапазоне средних волн - 1,5 мВ/м. Полоса воспроизводимых встроенным динамиком частот была от 315 до 3150 Гц. Максимальная выходная мощность достигала 80 мВт. Размеры приемника были 38 х 80 х 140 мм, вес – 0,26 килограмма.
5.
Вега-341
Маленький портативный приемник производства Бердского радиозавода, выпускавшийся с 1984 года.
Он принимал программы радиостанций в диапазонах ДВ и СВ на магнитную антенну. Также было возможно подключение наружной антенны и наушников, с автоматическим отключением встроенного динамика.
Питался аппарат от четырех элементов типа 316, допускалось также подключение внешнего источника питания с напряжением 6-9 вольт.
Диапазон воспроизводимых частот был от 315 до 3550 Гц.
Максимальная выходная мощность при работе от батареек была 200 мВт, от внешнего БП – 500 мВт. Габариты – 188 х 85 х 38 мм, вес - 0,5 килограмма.
Маленький портативный приемник производства Бердского радиозавода, выпускавшийся с 1984 года.
Он принимал программы радиостанций в диапазонах ДВ и СВ на магнитную антенну. Также было возможно подключение наружной антенны и наушников, с автоматическим отключением встроенного динамика.
Питался аппарат от четырех элементов типа 316, допускалось также подключение внешнего источника питания с напряжением 6-9 вольт.
Диапазон воспроизводимых частот был от 315 до 3550 Гц.
Максимальная выходная мощность при работе от батареек была 200 мВт, от внешнего БП – 500 мВт. Габариты – 188 х 85 х 38 мм, вес - 0,5 килограмма.
6.
Электроника 26-01
Оригинальный радиоприемник с часами и будильником, производившийся с 1984 года Московским НИИ Микроэлектроники и Нанотехнологии «Дельта».
Устройство включало в себя приемник с микропроцессорным управлением и синтезатором частоты, а также часы-будильник, в которых была функция включения вещания в заданное время и автоматического его выключения через полчаса. Работала модель в диапазонах СВ и УКВ, на средних волнах прием шел на магнитную антенну, а в УКВ - на электрическую в виде металлического шнура. Возможен автоматический и ручной поиск станций, которые можно записать в память – по 7 для каждого диапазона.
Прослушивание велось через громкоговоритель или наушники.
Для питания приемника были нужны 3 элемента А-316, плюс еще один элемент РЦ-32 для часов. Максимальная выходная мощность была 100 мВт, габариты 142 х 72 х 22 мм, весила модель 230 граммов. Стоила она чуть больше 90 рублей.
Оригинальный радиоприемник с часами и будильником, производившийся с 1984 года Московским НИИ Микроэлектроники и Нанотехнологии «Дельта».
Устройство включало в себя приемник с микропроцессорным управлением и синтезатором частоты, а также часы-будильник, в которых была функция включения вещания в заданное время и автоматического его выключения через полчаса. Работала модель в диапазонах СВ и УКВ, на средних волнах прием шел на магнитную антенну, а в УКВ - на электрическую в виде металлического шнура. Возможен автоматический и ручной поиск станций, которые можно записать в память – по 7 для каждого диапазона.
Прослушивание велось через громкоговоритель или наушники.
Для питания приемника были нужны 3 элемента А-316, плюс еще один элемент РЦ-32 для часов. Максимальная выходная мощность была 100 мВт, габариты 142 х 72 х 22 мм, весила модель 230 граммов. Стоила она чуть больше 90 рублей.
7.
Эхо-601-стерео
Необычный стереофонический приемник, встроенный в большие наушники, с 1984 года производил Сарапульский радиозавод.
Работал он на прием монофонических и стереофонических передач радиостанций в УКВ диапазоне от 65,8 до 73 МГц, прием велся на штыревую антенну.
Оснащение модели включало плавную настройку, автоматическую подстройку частоты, раздельную регулировку громкости.
Для питания модели нужна была батарейка «Крона-ВЦ».
Максимальная выходная мощность встроенных усилителей была 2 х 2 мВт, номинальная - 1 мВт. Диапазон частот на линейном выходе был от 50 до 12500 Гц, диапазон частот самих наушников – от 20 до 20000 Гц. Размеры модели – 220 х 185 х 100 мм, вес - 0, 7 кг.
Необычный стереофонический приемник, встроенный в большие наушники, с 1984 года производил Сарапульский радиозавод.
Работал он на прием монофонических и стереофонических передач радиостанций в УКВ диапазоне от 65,8 до 73 МГц, прием велся на штыревую антенну.
Оснащение модели включало плавную настройку, автоматическую подстройку частоты, раздельную регулировку громкости.
Для питания модели нужна была батарейка «Крона-ВЦ».
Максимальная выходная мощность встроенных усилителей была 2 х 2 мВт, номинальная - 1 мВт. Диапазон частот на линейном выходе был от 50 до 12500 Гц, диапазон частот самих наушников – от 20 до 20000 Гц. Размеры модели – 220 х 185 х 100 мм, вес - 0, 7 кг.
8.
ВЭФ-214
Данную модель с 1985 года выпускало Рижское производственное объединение «ВЭФ».
Радиоприемник работал в диапазонах ДВ, СВ, КВ (три поддиапазона) и УКВ. Функции модели включали в себя автоматическую подстройку частоты (АПЧ), автоматический регулятор уровня (АРУ), светодиодную индикацию настройки.
Для подключения внешних устройств были предусмотрены гнезда для наружной антенны, магнитофона и наушников.
Питался приемник от электросети или шести элементов А-373.
Диапазон воспроизводимых звуковых частот в ЧМ был от 150 до 10 000 Гц. Номинальная выходная мощность составляла 0,25 Ватта.
Габариты радиоприёмника – 247 х 297 х 80 мм, вес - 2,3 килограмма. Цена модели - 110 рублей.
Данную модель с 1985 года выпускало Рижское производственное объединение «ВЭФ».
Радиоприемник работал в диапазонах ДВ, СВ, КВ (три поддиапазона) и УКВ. Функции модели включали в себя автоматическую подстройку частоты (АПЧ), автоматический регулятор уровня (АРУ), светодиодную индикацию настройки.
Для подключения внешних устройств были предусмотрены гнезда для наружной антенны, магнитофона и наушников.
Питался приемник от электросети или шести элементов А-373.
Диапазон воспроизводимых звуковых частот в ЧМ был от 150 до 10 000 Гц. Номинальная выходная мощность составляла 0,25 Ватта.
Габариты радиоприёмника – 247 х 297 х 80 мм, вес - 2,3 килограмма. Цена модели - 110 рублей.
9.
Вега-340
Портативный радиоприемник выпускался с 1986 года Бердским радиозаводом и вел прием в диапазонах ДВ и СВ на встроенную магнитную антенну, а в диапазоне УКВ-ЧМ - на встроенную телескопическую.
Допускалось подключение наушников, питание требовало установки 5 элементов 316.
Диапазон воспроизводимых частот в ДВ и СВ диапазонах был стандартным – от 315 до 3550 Гц, в УКВ диапазоне - 315 - 7100 Гц.
Номинальная выходная мощность встроенного усилителя была 0,2 Ватта.
Габариты – 230 х 95 х 45,5 мм, вес – 0,7 кг.
Портативный радиоприемник выпускался с 1986 года Бердским радиозаводом и вел прием в диапазонах ДВ и СВ на встроенную магнитную антенну, а в диапазоне УКВ-ЧМ - на встроенную телескопическую.
Допускалось подключение наушников, питание требовало установки 5 элементов 316.
Диапазон воспроизводимых частот в ДВ и СВ диапазонах был стандартным – от 315 до 3550 Гц, в УКВ диапазоне - 315 - 7100 Гц.
Номинальная выходная мощность встроенного усилителя была 0,2 Ватта.
Габариты – 230 х 95 х 45,5 мм, вес – 0,7 кг.
10.
Свирель РП-306
Эту интересную модель выпускал Оршанский завод «Красный Октябрь» с 1989 года. Она представляет собой малогабаритный супергетеродин для диапазонов СВ и ДВ, собранный на одной многофункциональной микросхеме типа К174ХА10, полевом транзисторе КП-303 и нескольких радиодеталях.
Оригинальность конструкции заключалось в том, что для повышения качества и громкости звучания в комплект входит акустический блок, состоявший из большего по диаметру громкоговорителя и отдельного 6-ти вольтового блока питания (батарей и внешнего источника).
Диапазон воспроизводимых звуковых частот в автономном режиме - 450...3550 Гц, при подключении акустического блока - от 250 до 4000 Гц.
Номинальная выходная мощность приемника при работе в автономном режиме составляла 100 мВт, с акустическим блоком - 200 мВт.
Эту интересную модель выпускал Оршанский завод «Красный Октябрь» с 1989 года. Она представляет собой малогабаритный супергетеродин для диапазонов СВ и ДВ, собранный на одной многофункциональной микросхеме типа К174ХА10, полевом транзисторе КП-303 и нескольких радиодеталях.
Оригинальность конструкции заключалось в том, что для повышения качества и громкости звучания в комплект входит акустический блок, состоявший из большего по диаметру громкоговорителя и отдельного 6-ти вольтового блока питания (батарей и внешнего источника).
Диапазон воспроизводимых звуковых частот в автономном режиме - 450...3550 Гц, при подключении акустического блока - от 250 до 4000 Гц.
Номинальная выходная мощность приемника при работе в автономном режиме составляла 100 мВт, с акустическим блоком - 200 мВт.
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Метки: Радиприёмники СССР Фотографии. интересно
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Цинк: http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p3/hohol.htmlhttp://rw6ase.narod.ru/00/rp_p3/hohol.html
Помню, я в подростковом возрасте ставила его к стенке возле подушки, включала радио "Маяк" и под передачу "Театр у микрофона" засыпала)) "Читала" Мр3-книги, когда это ещё не было мейнстримом)))))
Потом, когда стали появляться магнитофоны, но кассет с зарубежной музыкой ещё не было (а по радио их уже крутили), записывала с него себе сборники.
Может, где-то лежит ещё, надо посмотреть "на антресолях"...