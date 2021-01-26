Легкий способ научиться слепому десятипальцевому набору

Научиться печатать на клавиатуре вслепую при помощи этих способов — издевательство над собой. Каждый, кто пробовал «Соло», хотя бы раз в ярости бил по клавиатуре кулаком, и практически никто не дошел до конца. А кто пробовал заклеивать надписи на клавишах, вскоре отрывал наклейки обратно, потому что без навыка и без подписей печатать невозможно, а жить дальше как-то надо.



Что если я скажу вам, что есть абсурдно простой, состоящий из одного пункта способ научиться слепой печати без этих дурацких органичений?







Подготовка



Распечатайте и положите рядом с клавиатурой схему, показывающую, каким пальцем положено нажимать какую клавишу.







Способ



Запретите себе нажимать клавиши неправильными пальцами.



Всё!



Вам не нужно доводить себя до нервного срыва, снова и снова пытаясь сто раз без ошибок напечатать на скорость буквосочетания вроде «ололо ллолоо» и фразы вроде «Владимир Владимирович Шахиджанян — мой наставник и учитель».



Вам не нужно ничего специально заучивать.



Вам можно смотреть на клавитуру сколько угодно.



Вам не нужно тратить время на упражнения.



Просто начните печатать этим способом всё, что вам приходится печатать в повседневной жизни и работе — и через некоторое время вы будете печатать вслепую.







Как и почему это работает



Всё, что вам нужно для обучения слепой печати — это приучиться нажимать клавиши соответствующими им пальцами. Когда этот навык еще не закреплен, у вас появляется желание тыкать указательными пальцами — так быстрее и привычнее. Пока вы позволяете себе это — навык нажимать правильными пальцами никогда не закрепится.



Если же не делать исключений и нажимать каждую клавишу строго соответствующим пальцем, навык закрепится сам собой за сравнительно небольшое время. Это закрепление происходит на уровне моторики, поэтому зазубривание схемы не требуется и большой пользы, скорее всего, не принесет.



Поначалу скорость печати значительно упадет. Появится мучительное желание тыкать указательным пальцем и, возможно, раздражение. Боритесь с ними и не делайте исключений.



В зависимости от того, как много вы печатаете ежедневно, вам потребуется от нескольких дней до нескольких недель, чтобы выйти на прежнюю скорость печати, и дальше пойдет ее постепенное увеличение.



Вы далеко не сразу и не единомоментно перестанете поглядывать на клавиатуру, но это не главное. Главное, что навык будет закрепляться и скорость набора будет расти. А потребность смотреть на клавиатуру со временем будут все меньше и меньше, пока не пропадет совсем.







Выбор схемы соответствия между пальцами и клавишами



