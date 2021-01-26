Легкий способ научиться слепому десятипальцевому набору

Традиционно рекомендации по обучению десятипальцевой печати сводятся к двум советам:
- тратить нервы на клавиатурные тренажеры вроде пресловутого «Соло на клавиатуре»;
- заклеить подписи на клавишах.
Научиться печатать на клавиатуре вслепую при помощи этих способов — издевательство над собой. Каждый, кто пробовал «Соло», хотя бы раз в ярости бил по клавиатуре кулаком, и практически никто не дошел до конца. А кто пробовал заклеивать надписи на клавишах, вскоре отрывал наклейки обратно, потому что без навыка и без подписей печатать невозможно, а жить дальше как-то надо.
Что если я скажу вам, что есть абсурдно простой, состоящий из одного пункта способ научиться слепой печати без этих дурацких органичений?
Подготовка
Распечатайте и положите рядом с клавиатурой схему, показывающую, каким пальцем положено нажимать какую клавишу.
Способ
Запретите себе нажимать клавиши неправильными пальцами.
Всё!
Вам не нужно доводить себя до нервного срыва, снова и снова пытаясь сто раз без ошибок напечатать на скорость буквосочетания вроде «ололо ллолоо» и фразы вроде «Владимир Владимирович Шахиджанян — мой наставник и учитель».
Вам не нужно ничего специально заучивать.
Вам можно смотреть на клавитуру сколько угодно.
Вам не нужно тратить время на упражнения.
Просто начните печатать этим способом всё, что вам приходится печатать в повседневной жизни и работе — и через некоторое время вы будете печатать вслепую.
Как и почему это работает
Всё, что вам нужно для обучения слепой печати — это приучиться нажимать клавиши соответствующими им пальцами. Когда этот навык еще не закреплен, у вас появляется желание тыкать указательными пальцами — так быстрее и привычнее. Пока вы позволяете себе это — навык нажимать правильными пальцами никогда не закрепится.
Если же не делать исключений и нажимать каждую клавишу строго соответствующим пальцем, навык закрепится сам собой за сравнительно небольшое время. Это закрепление происходит на уровне моторики, поэтому зазубривание схемы не требуется и большой пользы, скорее всего, не принесет.
Поначалу скорость печати значительно упадет. Появится мучительное желание тыкать указательным пальцем и, возможно, раздражение. Боритесь с ними и не делайте исключений.
В зависимости от того, как много вы печатаете ежедневно, вам потребуется от нескольких дней до нескольких недель, чтобы выйти на прежнюю скорость печати, и дальше пойдет ее постепенное увеличение.
Вы далеко не сразу и не единомоментно перестанете поглядывать на клавиатуру, но это не главное. Главное, что навык будет закрепляться и скорость набора будет расти. А потребность смотреть на клавиатуру со временем будут все меньше и меньше, пока не пропадет совсем.
Выбор схемы соответствия между пальцами и клавишами
Все схемы в интернете предлагают такое соответствие:
При этом руки, как ни странно, предлагается ставить нормально:
Очевидно, что такую схему (да и саму несимметричную клавиатуру со сдвигом рядов клавиш) изобрел человек с переломом левого запястья.
Начав печатать, я быстро понял, что подсовывать левый мизинец под безымянный — противоестественно и вообще унизительно, поэтому я выбрал соответствия между пальцами и клавишами так, как было удобно мне:
Подсказки
Каждый раз, когда вы приступаете к набору текста, нащупывайте указательными пальцами риски на клавишах F/А и J/О. Эти риски предназначены для того, чтобы помогать вам правильно класть пальцы на клавиатуру, не глядя на нее.
Расположите клавиатуру так, чтобы руки на ней располагались симметрично относительно вашего тела, а не смещены влево. Центр основной части клавиатуры находится между клавишами G/П и H/Р.
Источник:
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Проблема решилась небольшой нарисованной копией клавиатуры, где были нанесены требуемые знаки. Когда печатал, сверялся поначалу с картинкой.
Через некоторое время (очень небольшое, месяц, например, или два) картинку выкинул за ненадобностью. Теперь мне, в принципе, без разницы, есть обозначение букв кириллицы на клавиатуре или нет. К тому же и кодировки кириллицы устаканились и обусловленное ими расположение букв на клавиатуре тоже стало стандартным.
Были не разработаны мизинцы и безымянные пальцы, поэтому потом сделал "свои" упражнения для стамины, где за неделю довёл до хорошего уровня. Но и без этого Соло хватит 99% людей.
Это самый простой способ.
Спасибо Соло на клавиатуре, что я научился печатать слепым методом.
Работая переводчиком мне больше приходилось набирать текст на английском, поэтому печатать не глядя на клавиатуре я начал без всякий специальный занятий и не совсем по нужной по правилам. Потом захотел подтянуть скорость набора текста на русской раскладке и использовал для этого Stamina. Когда добился результата, заметил, что на русском набирать текст получается проще и точнее, и переучился печатать на английском по той же системе. Теперь для меня нет никакой разницы на каком языке я набираю текст. Пальцы сами все делают.
>>Я вот например разработкой ПО занимаюсь. Иногда довольно много >>печатать приходится, не все мышкой да конструкторами соберешь.
я вот специально посмотрел ну какой максимальный модуль программы
у меня
5340 строк (в каждой ну не более 100 символов)
ну и куда спешить?
зачем навык быстрой печати?
нет английские буквы я нажимаю не глядя, но я специально это не тренировал
по английски могу печатать не глядя, по русски если то одним паольцем тыкаю
это моя работа но 10 пальцовый метод печати ну вообще не нужен
даже здесь большую часть времени я не печатаю как сумашедший,
а раскачиваюсь в кресле и пытаюсь понять... что не так,
почему эта хрень не работает, где ошибка? :)
ну могу предположить что есть люди, которые например набирают тексты со сканов ну там это пригодиться... а так... ну зачем этот навык?
что вы хотите быстро печатать?
нет это полезный навык если вы секретарь у писателя к примеру
а так... ну какой профит? ну где это пригодиться?
Никогда специально не учился слепому методу, просто в какой-то момент понял, что на клавиатуру не смотрю.
Сейчас я работаю на компьютере и мне ничуть не мешает, что я так и не научилась печатать "правильно". Скорость набора текста в моей профессии не дает никаких бонусов.