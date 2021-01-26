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Легкий способ научиться слепому десятипальцевому набору

Легкий способ научиться слепому десятипальцевому набору (2 фото)

Автор:
26 января 2021 09:12
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: обучение   пальцы   печатать   текст   фото   
3453
2

Традиционно рекомендации по обучению десятипальцевой печати сводятся к двум советам:

  • тратить нервы на клавиатурные тренажеры вроде пресловутого «Соло на клавиатуре»;
  • заклеить подписи на клавишах.


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Метки: обучение   пальцы   печатать   текст   фото   
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17k
kamanch 3 часа назад
А ногти лаком обязательно красить? Коллеги на работе начали странно смотреть.

А ногти лаком обязательно красить? Коллеги на работе начали странно смотреть.
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2k
VPJ 2 часа назад
Личный опыт показал: Если не печатаешь каждый день, каждую ночь и даже в полу сне, то печатать в "слепую" не совсем получается. Нет-нет, да и взглянешь на переключение с язык на язык . Только клавишы "С" , пробел, ентер, delete и т.д. молодцы))) Да и то ентер на разных клавиатурах разный. Понравилась шутка про покраску ногтей. Смешно.
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446
Атомный Крот 2 часа назад
Когда стал работать за рубежом, естественно, никаких обозначений русских букв на клавиатурах не было в наличии. А набирать тексты на русском языке приходилось постоянно.

Проблема решилась небольшой нарисованной копией клавиатуры, где были нанесены требуемые знаки. Когда печатал, сверялся поначалу с картинкой.

Через некоторое время (очень небольшое, месяц, например, или два) картинку выкинул за ненадобностью. Теперь мне, в принципе, без разницы, есть обозначение букв кириллицы на клавиатуре или нет. К тому же и кодировки кириллицы устаканились и обусловленное ими расположение букв на клавиатуре тоже стало стандартным.
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−1
Sergei Smirnoff 2 часа назад
СССР, армия, специальность телеграфист -слепая печать, 50 летней давности инструкция по обучению печати, от 600 знаков в минуту. Новое это хорошо забытое старое.
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2k
tessio 2 часа назад
Соло на клавиатуре одна из лучших прог. Сделана была (проходил лет 15 назад) с душой, очень грамотно, что бы не кипятитрься во время прохождения. Прошел сначала ломанную, потом был в МСК и специально поехал и купил лицензию, в знак благодарности.
Были не разработаны мизинцы и безымянные пальцы, поэтому потом сделал "свои" упражнения для стамины, где за неделю довёл до хорошего уровня. Но и без этого Соло хватит 99% людей.
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1k
Basket 2 часа назад
- Я делаю 1200 ударов в минуту. Правда. такая фигня получается...
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7k
Puans-on 3 часа назад
Чтобы зарабатывать миллион рублей в месяц, достаточно всего лишь зарабатывать по 50 тысяч в день.
Это самый простой способ.

Спасибо Соло на клавиатуре, что я научился печатать слепым методом.
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2k
Outcast 3 часа назад
Я учился примерно так aspirine, aspirine, aspirine nuttertools.
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10k
Джон Уик 3 часа назад
Ага, особенного кода пишешь на трёх языках и ещё используешь все три языка в одном документе.
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166
Алексей 3 часа назад
Владимир Владимирович Шахиджанян мой наставник и учитель
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5k
инопланетный гость 3 часа назад
Легкий способ научиться слепому десятипальцевому набору
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7k
Puans-on инопланетный гость 3 часа назад
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532
Дмитрий 3 часа назад
Что-то я не испытывал сложностей во время обучения слепой печати с программой "Stamina" Там не было ни одного вредного совета из указанных в статье. По 10 минут в день занимаешься и результат приходить сам по себе. Торопиться только не нужно.
Работая переводчиком мне больше приходилось набирать текст на английском, поэтому печатать не глядя на клавиатуре я начал без всякий специальный занятий и не совсем по нужной по правилам. Потом захотел подтянуть скорость набора текста на русской раскладке и использовал для этого Stamina. Когда добился результата, заметил, что на русском набирать текст получается проще и точнее, и переучился печатать на английском по той же системе. Теперь для меня нет никакой разницы на каком языке я набираю текст. Пальцы сами все делают.
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11k
Oleg 3 часа назад
ну ж блин не скажите... лёгкий... надо сидеть и насиловать себя. долго нудно. недели две или три. дошёл вроде до 67 уровня в своё время по аглицкому и русскому. Вполне хватает для спокойной работы за пека ...
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−136
Vova1979 3 часа назад
>>aranoid Vova1979 11 секунд назад Про то кому может пригодиться.
>>Я вот например разработкой ПО занимаюсь. Иногда довольно много >>печатать приходится, не все мышкой да конструкторами соберешь.

я вот специально посмотрел ну какой максимальный модуль программы
у меня

5340 строк (в каждой ну не более 100 символов)
ну и куда спешить?
зачем навык быстрой печати?

нет английские буквы я нажимаю не глядя, но я специально это не тренировал
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−136
Vova1979 3 часа назад
>>Ты его вот прямо сейчас применил, когда этот комментарий набирал :)

по английски могу печатать не глядя, по русски если то одним паольцем тыкаю
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−5
Ник Лу 4 часа назад
Человек хорошо делает то, что он делает часто. Я люблю писать тексты, я не проходил никаких обучений или программ, но без проблем печатаю почти в слепую. Когда делаешь то, что тебе нравиться рано или поздно научишься делать это хорошо.
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−136
Vova1979 4 часа назад
ну вот пример я например почти 24 / 7 сижу за компом,
это моя работа но 10 пальцовый метод печати ну вообще не нужен
даже здесь большую часть времени я не печатаю как сумашедший,
а раскачиваюсь в кресле и пытаюсь понять... что не так,
почему эта хрень не работает, где ошибка? :)

ну могу предположить что есть люди, которые например набирают тексты со сканов ну там это пригодиться... а так... ну зачем этот навык?
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10k
paranoid Vova1979 3 часа назад
Ты его вот прямо сейчас применил, когда этот комментарий набирал :)
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19k
Надежда 4 часа назад
Каждому - своё. Прошла "Соло на клавиатуре" кириллицу до конца лет 15 назад - очень довольна. Сейчас хочу латиницу пройти, потому что бесит на английском печатать медленно.
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−136
Vova1979 4 часа назад
а зачем вам это?
что вы хотите быстро печатать?

нет это полезный навык если вы секретарь у писателя к примеру

а так... ну какой профит? ну где это пригодиться?
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10k
paranoid Vova1979 3 часа назад
Просто ради интереса прикинь сколько текста вроде вот этого вот коммента ты за свою жизнь набрал и еще наберешь. А ускорение раза эдак в два (в моем случае)
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10k
paranoid Vova1979 3 часа назад
Про то кому может пригодиться. Я вот например разработкой ПО занимаюсь. Иногда довольно много печатать приходится, не все мышкой да конструкторами соберешь.
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1k
Maxim 4 часа назад
Есть и другой простой способ... Просто 20 лет стажа программистом :-)
Никогда специально не учился слепому методу, просто в какой-то момент понял, что на клавиатуру не смотрю.
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31k
Nefrion 4 часа назад
У нас в школе год перед аттестатом ввели машинопись вместо труда. В отличие от нескольких счастливчиков, ни своего ни хотя бы семейного компа у меня тогда не было. Печатать вообще, а в особенности вслепую было для меня адским адом. Я сидела весь сдвоенный урок без перемены, что бы успеть как можно больше и не успевала. В то же время те у кого уже был комп, быстро набирали текст (не в слепую ясен пень) и со второго урока уходили.
Сейчас я работаю на компьютере и мне ничуть не мешает, что я так и не научилась печатать "правильно". Скорость набора текста в моей профессии не дает никаких бонусов.
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