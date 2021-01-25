Топ 10 постсоветских телевизоров

Вместе с новыми экономическими реалиями на рынок пришли настоящие конкуренты, а именно – те самые японские и европейские телевизоры, владельцами которых всегда мечтали стать жители СССР.
Давайте вспомним, как бывшие советские заводы пытались противостоять девятому валу импорта в 1990-е годы.
Давайте вспомним, как бывшие советские заводы пытались противостоять девятому валу импорта в 1990-е годы.
1.
Рубин 51ТЦ-465ДИ-1
Эту модель выпускало Московское производственное объединение «Рубин» с 1992 года.
Она представляла собой унифицированный цветной телевизор 4-го поколения и могла принимать телевизионные программы в диапазонах МВ и ДМВ в системах цветности PAL/SECAM.
Разрешающая способность 51-см кинескопа составляла 325 линий, номинальная выходная мощность встроенной акустической системы не превышала 1 Ватта. Диапазон воспроизводимых частот – от 100 до 10000 Гц. Габариты телевизора были 515 х 530 х 475 мм, весил он 27 кг.
Эту модель выпускало Московское производственное объединение «Рубин» с 1992 года.
Она представляла собой унифицированный цветной телевизор 4-го поколения и могла принимать телевизионные программы в диапазонах МВ и ДМВ в системах цветности PAL/SECAM.
Разрешающая способность 51-см кинескопа составляла 325 линий, номинальная выходная мощность встроенной акустической системы не превышала 1 Ватта. Диапазон воспроизводимых частот – от 100 до 10000 Гц. Габариты телевизора были 515 х 530 х 475 мм, весил он 27 кг.
2.
Оризон 51ТЦ-507Д
Данный телевизор производился с 1992 года Смелянским радиоприборным заводом «Оризон».
Аппарат работал в диапазонах МВ и ДМВ по системам PAL/SECAM/NTSC.
Кинескоп с самосведением имел размер 51 см по диагонали.
Присутствовала возможность дистанционного управления всеми функциями телевизора, а все традиционные органы управления были расположены в нижней части корпуса.
Разрешающая способность кинескопа была 450 линий, выходная мощность АС - 2 Ватта в диапазоне частот от 150 до 10 000 Гц. Размеры телевизора были 500 х 490 х 475 мм, вес составлял 24 килограмма.
Данный телевизор производился с 1992 года Смелянским радиоприборным заводом «Оризон».
Аппарат работал в диапазонах МВ и ДМВ по системам PAL/SECAM/NTSC.
Кинескоп с самосведением имел размер 51 см по диагонали.
Присутствовала возможность дистанционного управления всеми функциями телевизора, а все традиционные органы управления были расположены в нижней части корпуса.
Разрешающая способность кинескопа была 450 линий, выходная мощность АС - 2 Ватта в диапазоне частот от 150 до 10 000 Гц. Размеры телевизора были 500 х 490 х 475 мм, вес составлял 24 килограмма.
×
3.
ВЭЛС 51ТЦ-492
Продукция Воронежского завода «Рекорд», производившаяся с 1993 года.
В этом телевизоре применен кинескоп 51ЛК2Ц с размером экрана по диагонали 51 см, в отдельных партиях устанавливались импортные кинескопы.
Поддерживаемые системы цветности – PAL/SECAM.
В поздних версиях модели появился пульт ДУ.
Схема автоматического размагничивания кинескопа при включении обеспечивала отсутствие на экране цветных пятен.
Телевизор поддерживал автоматический выбор системы цветного телевидения.
С 1995 года завод выпускал также модернизированную модель, принимавшую до 55 каналов.
Продукция Воронежского завода «Рекорд», производившаяся с 1993 года.
В этом телевизоре применен кинескоп 51ЛК2Ц с размером экрана по диагонали 51 см, в отдельных партиях устанавливались импортные кинескопы.
Поддерживаемые системы цветности – PAL/SECAM.
В поздних версиях модели появился пульт ДУ.
Схема автоматического размагничивания кинескопа при включении обеспечивала отсутствие на экране цветных пятен.
Телевизор поддерживал автоматический выбор системы цветного телевидения.
С 1995 года завод выпускал также модернизированную модель, принимавшую до 55 каналов.
4.
Электрон 51ТЦ-462Д
Данная модель производилась с начала 1993 года во Львове Производственным объединением «Электрон».
В телевизоре устанавливался кинескоп с диагональю экрана 51 см, поддерживались системы цветности PAL/SECAM.
Выбор программ производился восьмипрограммным электронным устройством со световой индикацией.
К аппарату можно было подключить наушники, а также видеомагнитофон. Номинальная выходная мощность встроенной акустической системы составляла 1 Ватт в диапазоне от 10 до 10000 Гц. Весил телевизор 24 килограмма.
Данная модель производилась с начала 1993 года во Львове Производственным объединением «Электрон».
В телевизоре устанавливался кинескоп с диагональю экрана 51 см, поддерживались системы цветности PAL/SECAM.
Выбор программ производился восьмипрограммным электронным устройством со световой индикацией.
К аппарату можно было подключить наушники, а также видеомагнитофон. Номинальная выходная мощность встроенной акустической системы составляла 1 Ватт в диапазоне от 10 до 10000 Гц. Весил телевизор 24 килограмма.
5.
Кварц 51ТЦ-343Д
Этот «телевизионный приемник цветного изображения» выпускало Омское производственное объединение «Иртыш» с 1994 года.
Он был рассчитан на прием программ в диапазонах МВ и ДМВ, в нем устанавливался селектор каналов с псевдосенсорным устройством переключения со световой индикацией выбранной программы.
К телевизору можно было подключить головные телефоны и магнитофон для записи звука.
Размер диагонали экрана составлял 51 см, разрешающая способность – 450 линий. Встроенная АС выдавала 1 Ватт мощности, габариты телевизора составляли 455 х 633 х 515 мм, вес - 24,5 килограмма.
Этот «телевизионный приемник цветного изображения» выпускало Омское производственное объединение «Иртыш» с 1994 года.
Он был рассчитан на прием программ в диапазонах МВ и ДМВ, в нем устанавливался селектор каналов с псевдосенсорным устройством переключения со световой индикацией выбранной программы.
К телевизору можно было подключить головные телефоны и магнитофон для записи звука.
Размер диагонали экрана составлял 51 см, разрешающая способность – 450 линий. Встроенная АС выдавала 1 Ватт мощности, габариты телевизора составляли 455 х 633 х 515 мм, вес - 24,5 килограмма.
6.
Электрон 51ТЦ-4303Д
Телевизор 4 поколения производился с 1994 года Львовским телевизионным заводом и поддерживал системы SECAM и PAL.
Модель комплектовалась пультом дистанционного управления, в ней применялись как отечественные, так и импортные ЭЛТ.
Тюнер обладал высокой чувствительностью и эффективной системой АРУ, количество запоминаемых программ – до 55.
Максимальная выходная мощность акустической системы составляла 2 Ватта.
Телевизор 4 поколения производился с 1994 года Львовским телевизионным заводом и поддерживал системы SECAM и PAL.
Модель комплектовалась пультом дистанционного управления, в ней применялись как отечественные, так и импортные ЭЛТ.
Тюнер обладал высокой чувствительностью и эффективной системой АРУ, количество запоминаемых программ – до 55.
Максимальная выходная мощность акустической системы составляла 2 Ватта.
7.
Витязь 51ТЦ-6020/21
Модель 1998 года, выпускавшаяся Витебским телевизионным заводом имени 60-летия БССР.
Аппарат имел пульт дистанционного управления с индикацией функций на экране телевизора.
Поддерживались системы цветности PAL/SECAM, в тюнере применялась предварительная настройка на программы с автоматическим поиском.
Панель управления обеспечивала индикацию номера программы, дежурного режима, диапазонов, приема команд с пульта ДУ.
Функциональное оснащение телевизора включало таймер отключения.
Модель 1998 года, выпускавшаяся Витебским телевизионным заводом имени 60-летия БССР.
Аппарат имел пульт дистанционного управления с индикацией функций на экране телевизора.
Поддерживались системы цветности PAL/SECAM, в тюнере применялась предварительная настройка на программы с автоматическим поиском.
Панель управления обеспечивала индикацию номера программы, дежурного режима, диапазонов, приема команд с пульта ДУ.
Функциональное оснащение телевизора включало таймер отключения.
8.
Сапфир 54ТЦ-6211F
Модель выпускалась Рязанским ОАО Завод «Красное Знамя» c 1997 года для работы в диапазонах МВ, ДМВ и кабельном диапазоне в системах PAL/SECAM. Разрешающая способность 51-см кинескопа была 400 линий.
Встроенная аудиосистема была стереофонической и выдавала 2х2 Ватта в диапазоне частот от 250 до 10000 Гц. Габариты телевизора были 470 х 620 х 490 мм, вес - 21 килограмм.
Модель выпускалась Рязанским ОАО Завод «Красное Знамя» c 1997 года для работы в диапазонах МВ, ДМВ и кабельном диапазоне в системах PAL/SECAM. Разрешающая способность 51-см кинескопа была 400 линий.
Встроенная аудиосистема была стереофонической и выдавала 2х2 Ватта в диапазоне частот от 250 до 10000 Гц. Габариты телевизора были 470 х 620 х 490 мм, вес - 21 килограмм.
9.
Полар-5400
Данный цветной телевизор производился с 1995 года НПФ «ПолАрф» (Московский телевизионный завод).
Он принимал программы в диапазонах МВ и ДМВ и мог воспроизводить сигнал в системах цветного телевидения PAL/SECAM/NTSC.
В нем была стереоакустика мощностью 2 х 2 Ватта, а также пульт дистанционного управления.
Размер кинескопа составлял 54 см по диагонали, весил аппарат 20,5 кг, подключение внешних источников сигнала осуществлялось через разъем SCART.
Данный цветной телевизор производился с 1995 года НПФ «ПолАрф» (Московский телевизионный завод).
Он принимал программы в диапазонах МВ и ДМВ и мог воспроизводить сигнал в системах цветного телевидения PAL/SECAM/NTSC.
В нем была стереоакустика мощностью 2 х 2 Ватта, а также пульт дистанционного управления.
Размер кинескопа составлял 54 см по диагонали, весил аппарат 20,5 кг, подключение внешних источников сигнала осуществлялось через разъем SCART.
10.
Horizont 54 CTV-655-2
Этот телевизор выпускался с 1995 года Минским ПО «Горизонт», он был построен на кинескопе с диагональю экрана 54 см и обеспечивал прием программ в МВ, ДМВ и кабельном диапазонах частот в системах PAL и SECAM.
Тюнер поддерживал 90 программируемых каналов, присутствовала возможность дистанционного управления всеми режимами.
Разрешающая способность по горизонтали составляла 400 линий, выходная мощность канала звукового сопровождения – 2 Ватта.
Размеры аппарата были 500 х 490 х 475 мм, весил он 24 килограмма.
Этот телевизор выпускался с 1995 года Минским ПО «Горизонт», он был построен на кинескопе с диагональю экрана 54 см и обеспечивал прием программ в МВ, ДМВ и кабельном диапазонах частот в системах PAL и SECAM.
Тюнер поддерживал 90 программируемых каналов, присутствовала возможность дистанционного управления всеми режимами.
Разрешающая способность по горизонтали составляла 400 линий, выходная мощность канала звукового сопровождения – 2 Ватта.
Размеры аппарата были 500 х 490 х 475 мм, весил он 24 килограмма.
Источник:
Ссылки по теме:
- 7 способов подключения ноутбука к телевизору
- Вымирающие города России: как живут люди в поселке-призраке Северной Осетии
- Интересные факты о Храме Василия Блаженного
- Оригинальные памятники России, посвящённые неожиданным персонажам
- Новости о погодных аномалиях в России от твиттер-пользователя Кирилла Баканова
Метки: 90-е Россия Фотографии. интересно снг телевизоры
30
Понравилось30
Новости партнёров
Загрузка...
У Соньки была дистанционка, стереоаккустика, разём для видео, скарт и обалденно яркая картинка на почти плоском экране.
После этого я стал смотреть на свой телевизор как на древний артефакт.
выходные данные стандартные , поэтому описывать их не впопад не было смысла в статье .
Сам работал на Телевизионном заводе лет 5 (конец-80-= начало 90-х)
Завод Альфа , Кишинёв .
Плюсы могли быть только появившийся первые ,,дистанции,, и импортные кинескопы .
Ну а в "Электрон 51ТЦ-462Д" это классика, сколько слышал от родителей "Выключи Денди! Трубку посадишь!")))))))))))
Посадил ему кинескоп СинклеромСпектрумом... Хотел поменять "трубу", но денег не было ))). В подвале валялись NTSC`ёвые телики из Японии. Выдрал из одного "трубу" размера на 1,5 меньше, повесил в корпусе на проволоку и подключил чрез самоспаяный переходник контактную площадку. Позже сделал из фанеры закрывашку между "трубой" и корпусом. Проработал еще лет 5... Прикольное было время.
В детстве слышал. Думал это про телевизор)