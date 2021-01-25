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Топ 10 постсоветских телевизоров

Топ 10 постсоветских телевизоров (10 фото)

Автор:
25 января 2021 20:22
Метки: 90-е   Россия   Фотографии.   интересно   снг   телевизоры   
1382
10
Вместе с новыми экономическими реалиями на рынок пришли настоящие конкуренты, а именно – те самые японские и европейские телевизоры, владельцами которых всегда мечтали стать жители СССР.
Давайте вспомним, как бывшие советские заводы пытались противостоять девятому валу импорта в 1990-е годы.
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Метки: 90-е   Россия   Фотографии.   интересно   снг   телевизоры   
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22  комментария
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35k
parallax 6 часов назад
В начале 80-х у меня тоже был топовый советский цветной телевизор Электрон. Я радовался этой технике, пока мой знакомый не привёз из Владивостока японский Sony.
У Соньки была дистанционка, стереоаккустика, разём для видео, скарт и обалденно яркая картинка на почти плоском экране.
После этого я стал смотреть на свой телевизор как на древний артефакт.
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3k
TirAn 3 часа назад
Витязь-51. Отличный аппарат. Прослужил больше 15 лет
Витязь-51. Отличный аппарат. Прослужил больше 15 лет
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218
andrey 3 часа назад
телевизоры которые на момент выхода из завода отставали лет на 10 !
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7k
diman02 4 часа назад
Не сильно они отличаются от 3го поколения (конец80-х) .
выходные данные стандартные , поэтому описывать их не впопад не было смысла в статье .
Сам работал на Телевизионном заводе лет 5 (конец-80-= начало 90-х)
Завод Альфа , Кишинёв .
Плюсы могли быть только появившийся первые ,,дистанции,, и импортные кинескопы .
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1k
Игорь Иванович 4 часа назад
эх,сколько я таких перелопатил в то время.
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9k
Seledochnik 4 часа назад
"Рубин" с пультом еще был, экран которого накладкой стеклянной накрывался (типа фальш под плоский экран)... вроде "Рубин" это был.
Ну а в "Электрон 51ТЦ-462Д" это классика, сколько слышал от родителей "Выключи Денди! Трубку посадишь!")))))))))))
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8k
Агент Безопасной Национальности 4 часа назад
А Александровский "Рекорд"? Похожий на "Рубин" с первой картинки.
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6
Sten 5 часов назад
Электрон Ц - 380 Д
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4k
yahaomsk 5 часов назад
кварц не с 94 года выпускался,а раньше. я осенью 91го дембельнулся у матери уже такой был...
кварц не с 94 года выпускался,а раньше. я осенью 91го дембельнулся у матери уже такой был...
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225
Joe yahaomsk 5 часов назад
У меня такой был. В то время работал в ТТЦ "Орбита" в Магадане.
Посадил ему кинескоп СинклеромСпектрумом... Хотел поменять "трубу", но денег не было ))). В подвале валялись NTSC`ёвые телики из Японии. Выдрал из одного "трубу" размера на 1,5 меньше, повесил в корпусе на проволоку и подключил чрез самоспаяный переходник контактную площадку. Позже сделал из фанеры закрывашку между "трубой" и корпусом. Проработал еще лет 5... Прикольное было время.
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6k
klop 5 часов назад
Вот такую чайку родители купили в начале 90-х, через какое-то время началась зебра только не черно-белая, а цветная приходилось на пульте уменьшать цветность переводя телек в черно-белый. Из плюсов пульт мог переключать из другой комнаты, больше я таких дальнобойных не встречал. В 1997 родители купили настоящий японский Panasonic который прослужил им до 2013г.
Вот такую чайку родители купили в начале 90-х, через какое-то время началась зебра только не черно-белая, а цветная приходилось на пульте уменьшать цветность переводя телек в черно-белый. Из плюсов пульт мог переключать из другой комнаты, больше я таких дальнобойных не встречал. В 1997 родители купили настоящий японский Panasonic который прослужил им до 2013г.
Вот такую чайку родители купили в начале 90-х, через какое-то время началась зебра только не черно-белая, а цветная приходилось на пульте уменьшать цветность переводя телек в черно-белый. Из плюсов пульт мог переключать из другой комнаты, больше я таких дальнобойных не встречал. В 1997 родители купили настоящий японский Panasonic который прослужил им до 2013г.
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7k
kaboza klop 5 часов назад
в 95-м панасоник 29 дюймов, акустика top dome, впереди панелька на лифте выезжала, демо режим был когда телек все функции крутил, и плюс к нему видак тоже панас, с джог крутилкой, и функцией наложения звука на вхс, пулт дикий с таблицей штрих кодов для програмирования...автомобиль меньше стоил)))) лихо черметом банчили)
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692
Весельчак У 6 часов назад
а как же"твой вечно телевизор" который ярмольник рекламировал?
а как же"твой вечно телевизор" который ярмольник рекламировал?
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33
Квантовый_Слесарь_82 6 часов назад
Система "Витязь": один сделал, а вы е**тесь.
В детстве слышал. Думал это про телевизор)
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7k
Караганда 6 часов назад
чё там ещё осталось-пылесосы-утюги-стиральные машины.
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12
Genrih 6 часов назад
Ниакие это не постсоветские телевизора, а последние советские - 1988-1991 годы.
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1k
lekha-fil 6 часов назад
Самый надёжный и качественный это горизонт.
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1k
lekha-fil 6 часов назад
На них стояли импортные кинескопы.
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3k
Ыукп lekha-fil 5 часов назад
Не у всех. Наши быстрее садились.
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1k
lekha-fil Ыукп 4 часа назад
На моём был импортный, отличная цветопередача, яркость и контрастность. пользовался им больше десяти лет. Ничего не ломалось. Только пульт сын "случайно" положил в детский горшок с его же мочой.
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578
Куролесов 6 часов назад
Березка где????
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39k
doker Куролесов 6 часов назад
Это уже Харьков. Да и ваяли их в основном студенты ХИРЭ.
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