Как японцы ловко скопировали Арзамасскую радиокассету

У нас только ленивый не обвиняет СССР в копировании иностранной аппаратуры, а я Вам приведу обратный пример. Потомки самураев тоже внимательно следили за интересными разработками советских инженеров и при случае шустренько копировали удачные разработки.
История этой разработки началась в 1971 году. В конструкторском бюро Арзамасского приборостроительного завода шла подготовка к запуску в производство кассетного магнитофона "Легенда 401". Инженеры предложили оригинальное решение: сделать из магнитофона магнитолу, но радиоприемную часть изготовить съемной, в виде компакт-кассеты.
Ни размеры, ни цена магнитофона не изменилась, но при желании , купив такую радиокассету, можно было быстро превратить магнитофон в магнитолу. (Подробнее о магнитофоне "Легенда 401" статья здесь )
В 1979 году, с легкой руки фирмы Sony, началось массовое увлечение компактными кассетными плеерами. Вот тут и вспомнили японские инженеры фирмы Toshiba про разработку Арзамасских конструкторов.
В маленьком кассетном плеере места просто в обрез, а Арзамасская радиокассета позволят без проблем добавить еще приличную схему радиоприемника.
На магнитофоне "Легенда-401" хватило 4х контактов для подключения радиокассеты, а вот разработке Toshiba понадобилось целых 6 контактов.
Новинка очень понравилась покупателям и вскоре ассортимент радиокассет расширился: выпускали отдельно для ФМ диапазона и отдельно для СВ (АМ) диапазона.
Позже была разработана радиокассета на два диапазона.
Разъем подключения поменялся на 5 контактный.
Что на этот факт скажут любители "СССР все копировал.."?
Источник:
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Погугли, к примеру Julian Cassette Tuner Pack
Тошиба - стерео/моно, легенда моно.
И не только японцы делали такое.
В архивах изобретений чего только не пылится.
Если поискать, давно уже бы жили бы по другому.
Только вот это надо ли сильным мира сего? Вопрос...