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Как японцы ловко скопировали Арзамасскую радиокассету

Как японцы ловко скопировали Арзамасскую радиокассету (8 фото)

Автор:
25 января 2021 16:17
Метки: СССР   интересно   радиотехника   
3873
8

У нас только ленивый не обвиняет СССР в копировании иностранной аппаратуры, а я Вам приведу обратный пример. Потомки самураев тоже внимательно следили за интересными разработками советских инженеров и при случае шустренько копировали удачные разработки.

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Метки: СССР   интересно   радиотехника   
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11  комментариев
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8k
Kostick 10 часов назад
полно там места было. но фишка прикольная.

полно там места было. но фишка прикольная.
полно там места было. но фишка прикольная.
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4k
Fishki_surfer 2 часа назад
Да ладно врать-то, японцы радио в кассете еще с середины 60х делали.
Погугли, к примеру Julian Cassette Tuner Pack
Да ладно врать-то, японцы радио в кассете еще с середины 60х делали. Погугли, к примеру Julian Cassette Tuner Pack
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35k
parallax 3 часа назад
"На магнитофоне "Легенда-401" хватило 4х контактов для подключения радиокассеты, а вот разработке Toshiba понадобилось целых 6 контактов."

Тошиба - стерео/моно, легенда моно.
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18
Максим Скребнев 3 часа назад
Изобретали много в ссср, но наладить производство, сделать вещь удобной, надежной и доступной не могли.
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12k
_delphin_ 3 часа назад
Китайцы ещё дальше пошли)
Китайцы ещё дальше пошли)
Китайцы ещё дальше пошли)
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85k
Nobby 6 часов назад
А вы уверены, что японцы вообще знали о существовании "арзамасской радиокассеты"?
Это достаточно очевидная мысль...
И не только японцы делали такое.

А вы уверены, что японцы вообще знали о существовании "арзамасской радиокассеты"? Это достаточно очевидная мысль... И не только японцы делали такое.
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37k
Сергей 6 часов назад
Димон, ты меня радуешь. Где ты это всё выкапываешь.
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2k
Allmaster 8 часов назад
Выигрывает не тот кто изобретет, а тот, кто вовремя в дело пустит.
В архивах изобретений чего только не пылится.
Если поискать, давно уже бы жили бы по другому.
Только вот это надо ли сильным мира сего? Вопрос...
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35k
parallax 8 часов назад
Исполнение у япошек конечно аккуратнее и качество наверняка в разы лучше.
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1k
Я. parallax 5 часов назад
Это потому, что японцы делали для продажи, а у нас- подарок к очердному съезду КПСС.
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