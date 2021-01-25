Как японцы ловко скопировали Арзамасскую радиокассету

Ни размеры, ни цена магнитофона не изменилась, но при желании , купив такую радиокассету, можно было быстро превратить магнитофон в магнитолу. (Подробнее о магнитофоне "Легенда 401" статья здесь )

В 1979 году, с легкой руки фирмы Sony, началось массовое увлечение компактными кассетными плеерами. Вот тут и вспомнили японские инженеры фирмы Toshiba про разработку Арзамасских конструкторов.