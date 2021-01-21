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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (23 фото)

Автор:
21 января 2021 11:41
Метки: вопросы   находки   ответы   
2644
23

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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599
Обратная сторона Луны 5 часов назад
"Это один из старых аппаратов для передачи сигнала азбукой Морзе"

Сука! Радиопередатчик!
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4k
Дядя Вова Обратная сторона Луны 5 часов назад
Столько эмоций...Но всё же это именно радиотелеграф.

Все радиотелеграфы являются радиопередатчиками, но не все радиопередатчики являются радиотелеграфами.
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1k
Domax3000 6 минут назад
Нашли с товарищем в заброшенном доме, в подвале. Все уровни кубика подвижные. Кто-нибудь знает для чего она предназначена?
Нашли с товарищем в заброшенном доме, в подвале. Все уровни кубика подвижные. Кто-нибудь знает для чего она предназначена?
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5k
z0_0b 3 часа назад
Захотелось тако
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28k
KiploksAKS 4 часа назад
"Медный кларнет" называется "саксофон-сопрано".
А "мороженщица" - это женщина, продающая мороженное. Аппарат называется "мороженница".
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59k
Доктор Джонс 6 часов назад
"Моя подруга недавно купила это себе домой. Чем это может быть и для чего?"
Почему об этом не спросить у подруги?
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599
Обратная сторона Луны Доктор Джонс 6 часов назад
Видимо, залез в её вещи без спроса
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1k
zenon Обратная сторона Луны 10 минут назад
Стесняется, будто бы всё знает.
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