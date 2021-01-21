Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Этот предмет остался в столярной мастерской от предыдущих работников. Очень тяжелый и сделан из металла. Что это?
Ответ: "Это кузнечный обжимной блок"
2. "Что это интересное я нашел на распродаже?"
Ответ: "Судя по всему, это курильница - колба, в которой сжигают различные ароматические вещества"
3. "Что это за колбы? Когда я сжимаю их в руке, вверх начинает подниматься некое вещество, как в градуснике, когда меряешь температуру"
Ответ: "Это ртутные "столбики" термостата"
4. "Для чего нужна эта штуковина? Кто знает?"
Ответ: "Ремешки часов состоящие из звеньев скрепляют между собой тонкие штырьки. Данный предмет позволяет их аккуратно вынимать, чтобы сужать или удлинять ремешок с помощью новых звеньев"
5. "Это какой-то амулет? Никак не могу понять"
Ответ: "Это зажим для волос, у которого отсутствует центральная дуга, зажимающая локоны"
6. "Среди вещей в комнате, которую мы снимаем, я увидел эту штуковину. Что это такое?"
Ответ: "Это портативная ручка-массажер"
7. "Что за странный инструмент?"
Ответ: "Этот предмет позволяет без труда вынимать оливки из банки"
8. "Среди старых вещей в доме бабушки и дедушки, я нашел это. Чем это могло быть?"
Ответ: "Это лопасти от маслобойного ведра. Выглядело оно так:"
9. "Что это за штуковина?"
Ответ: "С помощью данного инструмента делают отверстия в винных бочках"
10. "Нашел это у себя в гараже. Чем это может быть?"
Ответ: "Это бигуди для волос. Вы накручиваете волосы вокруг латунной детали, а медный стержень с деревянной ручкой нагреваете, после чего вставляете его внутрь латунной детали. Настоящий антиквариат"
11. "Что за странная деталь попала ко мне в руки?"
Ответ: "Это часть ручки от электрической мороженщицы"
12. "Среди вещей своего деда я обнаружил это. Чем это может быть?"
Ответ: "Это штамп для тиснения изображения на глиняных горшках"
13. "Увидел среди антиквариата интересную вещь. Что это такое?"
Ответ: "Так ранее выглядели кошельки или же портмоне состоятельных жителей Индии"
14. "Моя подруга недавно купила это себе домой. Чем это может быть и для чего?"
Ответ: "Это держатель для тако - мексиканского блюда. На деле он выглядит так:"
15. "Что это за приспособление я видел сегодня на причале?"
Ответ: "Это конструкция обеспечивает пришвартованные лодки питьевой водой и электрикой"
16. "Что за странный аппарат я нашел на барахолке"
Ответ: "Это один из старых аппаратов для передачи сигнала азбукой Морзе"
17. "Что это за музыкальный инструмент. Я знаю, что в общем это труба, но как он правильно называется?"
Ответ: "Это медный кларнет"
18. "Что это за мелкую штуковину я обнаружил в прачечной?"
Ответ: "Это отмычка для определенных видов замков"
19. "Что это за устройства, установленные на линиях электропередач?"
Ответ: "Это "умные датчики", они определяют напряжение, нагрев и другие моменты связанные с линиями электропередач. Все данные они передают беспроводным путем, а также быстро сообщают о неисправностях"
20. "Что это за странный постамент я заметил во время прогулки?"
Ответ: "Это многогранные солнечные часы"
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Сука! Радиопередатчик!
Все радиотелеграфы являются радиопередатчиками, но не все радиопередатчики являются радиотелеграфами.
А "мороженщица" - это женщина, продающая мороженное. Аппарат называется "мороженница".
Почему об этом не спросить у подруги?