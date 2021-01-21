Ответ: "Это бигуди для волос. Вы накручиваете волосы вокруг латунной детали, а медный стержень с деревянной ручкой нагреваете, после чего вставляете его внутрь латунной детали. Настоящий антиквариат"

11. "Что за странная деталь попала ко мне в руки?"