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Доставщики пиццы: лучшая работа в 2021 году

Доставщики пиццы: лучшая работа в 2021 году (18 фото)

Автор:
21 января 2021 10:56
Сообщество : Юмор
Метки: доставка еды   доставка пиццы   доставщики пиццы   пицца   подборка   прикол   юмор из соцсетей   
1106
18

В любом случае... голодным не останешься )))

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Метки: доставка еды   доставка пиццы   доставщики пиццы   пицца   подборка   прикол   юмор из соцсетей   
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RomaXz 56 минут назад
Властелин пицц порадовал
Так можно всю историю переписать.
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Виталий Касандров 46 минут назад
Старшая пока учится в Худакадемии Штиглица ,подрабатывала карвингом в каком то ресторане из-за пандемими устроилась там же в доставку .
Сама девченка стройная ,мать ей иногда скрашивает что мол ела сегодня .Она и отвечает мраморную говядину под соусом с кротоном, дефлопе (я знаю что такого блюда нет если что)и проч .
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