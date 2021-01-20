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Москвичка продала квартиру за 12 млн. рублей, и получила штраф 18 млн. рублей

Москвичка продала квартиру за 12 млн. рублей, и получила штраф 18 млн. рублей (1 фото)

Автор:
20 января 2021 17:48
Метки: налоги   факты   финансы   
2093
1

В конце 2018 года жительница Москвы Маргарита приняла решение продать свою квартиру и переехать в загородный дом. С помощью риелтора покупатель нашелся быстро. Стороной договора стала семья из Китая, которая несколько лет назад перебралась в Москву и занимается здесь спа-бизнесом. Стоимость квартиры по договору купли-продажи составила 12 млн рублей, цена всех устроила

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Метки: налоги   факты   финансы   
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27  комментариев
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8k
Vacony 2 часа назад
спасибо нашему законодательству, нотариусу и прочему....
почему то все законы призваны наказать, оштрафовать и т.д... а не защитить и поощрить...
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6k
Алексей 20 минут назад
Не, ребята. В стране, где вот так можно попасть, абсолютно без умысла и без собственно преступления (просто до беспредела дурацкий закон) можно, конечно работать (продажными женщинами) при власти, но надо помнить, что к тебе тоже придут...
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2k
VL 54 минуты назад
пистец какой-то, наипалово конкретное. что за ёпань такая!? эй, мля, законотворцы, мля, вы охренели?
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1k
Нудник Шпилкес Час назад
сказочная страна
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4k
Станислав Нудник Шпилкес Полчаса назад
если реально имеется место такой прецедент .... Это не страна плохая, а юридическая безграмотность! Нарушая закон, нех пинать на страну с аргументами "а я не знал!!! ...."
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4k
fin4all Станислав 22 минуты назад
А Вы уверены, что знаете ВСЕ нормативные акты, которые так или иначе касаются Вас и Вашей жизни? Готов поспорить, что нет. Даже юристы не всё знают. А то что Вы не попадали на штрафы и прочие наказания, так это просто везло. В данной ситуации, КМК, должен отвечать тот, кто составлял договор купли-продажи. По логике, если я обращаюсь за составлением ДКП, то я обращаюсь за консультацией юриста, который должен мне составить договор так, чтобы я не пострадал. И если в результате неправильно составленного договора на меня наложили штраф, то в суд на того, кто составлял.
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74
Алиса Час назад
Пока у власти пуйло с еврейским отребьем жизнь россиян не изменится и не улучшится
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19k
Слепой Пью Алиса Час назад
Алиса, школу окончи, научись думать хоть одной извилиной и не будешь подмахивать Анальному. Если научишься.
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2k
VL Алиса 52 минуты назад
Мля, ага, Путин опять виновен. Лёшка Овальный получше будет. Кристальной чистоты гнидёныш.
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4k
Станислав Алиса Полчаса назад
Ещё одна тупая П@зда!!!! Расскажи нам как Вам тяжело живется!!!! Как Путин лично Вас обокрал! Вынес последнюю косметику из Вашей холупы! Вам вообще сколько годиков????
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29k
Korolev 2 часа назад
Это какое-то нае#алово, ящитаю!
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2k
Voland 2 часа назад
а признать сделку недействительной не вариант? Тогда и штрафа не будет...
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10k
Taximaxi 3 часа назад
Хотели всех ньебть ,но времена чёрного нала и серых зарплат видимо проходят.
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8k
*Сергей* Taximaxi 2 часа назад
А в чем собственно они хотели обмануть?
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10k
Taximaxi *Сергей* 2 часа назад
Нигде в мире не покупают и не продают квартиры за наличку. Это нонсенс. И явный признак ухода от налогов. Это только в России возможно. И то-пока.
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17k
kamanch *Сергей* 2 часа назад
нууу... продали квартиру за 12 лямов...
А еще 10 им китайцы подарили в конвертике на Новый Год.
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1k
ALEX Taximaxi Час назад
©Нигде в мире не покупают и не продают квартиры за наличку.
.
Везде кроме России можно купить жилье за наличку! Особенно в США и в странах бывшего СССР!
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19k
Слепой Пью *Сергей* Час назад
Налоговая может посчитать, что сделку проводили за наличную валюту, и попробуй докажи, что ты не верблюд... да, аккредитив помог бы в этом случае.
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33k
figny 3 часа назад
блин, во попали люди!
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16k
Марина 3 часа назад
«Несмотря на то что договор купли-продажи недвижимости был в рублях, все сделки, заключённые между гражданином РФ и иностранными гражданами, по закону считаются валютной операцией"
Охренеть.
Лучше бы она им эту квартиру подарила.
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8k
Vacony Марина 2 часа назад
и получила бы еще какой то штраф за дарение имущества иностранным гражданам ) уверен где то штраф найдется и такой...
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4k
Станислав Vacony 37 минут назад
можно вообще приписать - посягательство на территориальную целостность РФ... "кусочек" страны продан иноземцам....
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358
arcush 3 часа назад
Такr денег надо на достройку путинского дворца! И уточка скучает!
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10k
Taximaxi arcush 2 часа назад
Кто о чём,а дурачок про уточку.
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1k
DrKlizmi Taximaxi 2 часа назад
А жополиз-про попочку.
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2k
VL arcush 49 минут назад
Так и вспоминается: Дядя Петя, вы дурак??!
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