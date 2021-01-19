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Сериал «Острые козырьки» закроют после последнего сезона

Сериал «Острые козырьки» закроют после последнего сезона (1 фото)

Автор:
19 января 2021 14:59
Сообщество : Кино
Метки: Острые козырьки   Спин-офф   интересное   кинофишки   окончание   продолжение   сериал   шестой сезон   
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Сериал «Острые козырьки» с Киллианом Мёрфи в главной роли стал невероятно популярен. Криминальная жизнь Бирмингема 20-х годов захватила миллионы зрителей с 2013 года. Сейчас заканчиваются съёмки шестого сезона, который станет для сериала последним.

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Метки: Острые козырьки   Спин-офф   интересное   кинофишки   окончание   продолжение   сериал   шестой сезон   
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7  комментариев
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4k
Серега 2 часа назад
"закроют после последнего сезона" - так про любой сериал можно сказать. Он потому и последний, что после него сериал закрыли.
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34k
Example 6.2.6 47 минут назад
Если честно, его после первого сезона следовало закрыть. Первый сезон был хорош, дальше уже какая-то мура пошла с правительственными заговорами и прочим бредом в стиле битвы престолов. А вот первый сезон был хорошей криминальной драмой.
Ну либо второй сезон снимать в духе первого, без замашек вплести бандитские разборки в королевские круги и вообще затеять какой то маразм в котором уличная банда никак не могла участвовать.
Ну то моё личное мнение, многим зашло.
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8k
владимир 2 часа назад
Первые сезоны очень смахивают на ремейк " Бригады "
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5k
Rus77 владимир 2 часа назад
Вы в своём уме, cравнивать Острые козырьки с этой блевотиной?
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54k
Racer777 2 часа назад
Хорошая новость. Сериал - супер!
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1k
satra 2 часа назад
Сериал имеет смысл смотреть в оригинальной озвучке с субтитрами.
Очень сочный язык в оригинале.
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