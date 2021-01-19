Сериал «Острые козырьки» закроют после последнего сезона

Сериал «Острые козырьки» с Киллианом Мёрфи в главной роли стал невероятно популярен. Криминальная жизнь Бирмингема 20-х годов захватила миллионы зрителей с 2013 года. Сейчас заканчиваются съёмки шестого сезона, который станет для сериала последним.
Создатели британского сериала «Острые козырьки» наконец объявили о съёмках шестого сезона, но вместе с этим расстроили своих поклонников, заявив, что он станет последним.
«"Козырьки" вернулись и эффектно! После вынужденной задержки съемок из-за пандемии коронавируса, мы обнаружили, что наша семья подвергается крайней опасности, ставки еще никогда не были так высоки. Мы уверены, что это будет лучший сезон из всех, и он понравится нашим фанатам», — цитирует слова сценариста сериала Стивена Найта Hollywood Reporter.
После выхода шестого сезона сериал продолжит существовать, но уже в другом формате. Есть мнение, что сценарист намекал на спин-офф.
Смотрели сериал? Как он вам?
Источник:
- Слесарь из Зеленограда заплатил за проститутку 200 тысяч
- Когда отчаялся и не видишь выхода
- У фильма «Джокер» всё же будет продолжение
- В 2021 году выйдет целых два фильма с Киану Ривзом
- 15 загадок и интересных фактов о логотипах кинокомпаний: что это и как сюда попало
Понравилось21
Ну либо второй сезон снимать в духе первого, без замашек вплести бандитские разборки в королевские круги и вообще затеять какой то маразм в котором уличная банда никак не могла участвовать.
Ну то моё личное мнение, многим зашло.
Очень сочный язык в оригинале.