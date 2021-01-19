Сериал «Острые козырьки» закроют после последнего сезона

Создатели британского сериала «Острые козырьки» наконец объявили о съёмках шестого сезона, но вместе с этим расстроили своих поклонников, заявив, что он станет последним.

«"Козырьки" вернулись и эффектно! После вынужденной задержки съемок из-за пандемии коронавируса, мы обнаружили, что наша семья подвергается крайней опасности, ставки еще никогда не были так высоки. Мы уверены, что это будет лучший сезон из всех, и он понравится нашим фанатам», — цитирует слова сценариста сериала Стивена Найта Hollywood Reporter.

После выхода шестого сезона сериал продолжит существовать, но уже в другом формате. Есть мнение, что сценарист намекал на спин-офф.

Смотрели сериал? Как он вам?