В Германии нашли окаменелость огромный акулы возрастом 150 миллионов лет

Венские ученые объяснили, что хрящевые рыбы, среди которых акулы и скаты, являются одной из самых «успешных» групп позвоночных, сохранившихся до сих пор. Из-за того, что зубы хрящевой рыбы продолжают меняться на протяжении всей жизни, именно их по сравнению с другими ископаемыми позвоночных наиболее часто находят палеонтологи. Однако низкий потенциал сохранности их скелетов предотвращает окаменение целого образца — именно это делает находку такой редкой. Для сохранения окаменелого скелета акулы или ската необходимы особые условия, и Зольнхофенский известняк как раз обеспечивает подходящую для них среду. За последние 150 лет раскопок в нем уже находили небольшого пернатого динозавра археоптерикса и многочисленные скелеты акул и скатов.