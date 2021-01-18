В Германии нашли окаменелость огромный акулы возрастом 150 миллионов лет

Палеонтологи обнаружили в Германии невероятную окаменелость двух с половиной метровой акулы, которая бороздила земные океаны примерно 150 миллионов лет назад.
Эксперты Венского университета обнаружили удивительно хорошо сохранившийся скелет древней акулы астеракант (Asteracanthus) в Зольнхофенском известняке в Баварии. Знаменитое месторождение образовалось среди тропических и субтропических лагун в позднеюрской эпохе, около 150 миллионов лет назад.
Практически целый скелет показывает, что астеракант достигал восьми футов в длину (примерно 2,4 метра), что делает его одной из самых больших акул своего времени — максимальная зарегистрированная длина составляет 10 футов. В скелете сохранилось более 150 зубов, из чего ведущий исследователь Себастьяна Штумпф сделал вывод, что это, похоже, была одна из самых впечатляющих акул своего периода.
Венские ученые объяснили, что хрящевые рыбы, среди которых акулы и скаты, являются одной из самых «успешных» групп позвоночных, сохранившихся до сих пор. Из-за того, что зубы хрящевой рыбы продолжают меняться на протяжении всей жизни, именно их по сравнению с другими ископаемыми позвоночных наиболее часто находят палеонтологи. Однако низкий потенциал сохранности их скелетов предотвращает окаменение целого образца — именно это делает находку такой редкой. Для сохранения окаменелого скелета акулы или ската необходимы особые условия, и Зольнхофенский известняк как раз обеспечивает подходящую для них среду. За последние 150 лет раскопок в нем уже находили небольшого пернатого динозавра археоптерикса и многочисленные скелеты акул и скатов.
Астераканта более 180 лет назад описал американский натуралист швейцарского происхождения Луи Агассис, основываясь на отдельных окаменелостях шипов спинного плавника. Однако сочлененный скелет так ни разу и не нашли — до сегодняшнего дня.
Исследование опубликовали в журнале Papers in Palaeontology.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Что-то опять с "миллионами - миллионами - лет" лоханулись