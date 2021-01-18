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В Германии нашли окаменелость огромный акулы возрастом 150 миллионов лет

В Германии нашли окаменелость огромный акулы возрастом 150 миллионов лет (4 фото)

Автор:
18 января 2021 17:50
Сообщество : Лагуна акул
Метки: Германия   акулы   бавария   окаменелости   палеонтологические находки   палеонтология   
688
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Палеонтологи обнаружили в Германии невероятную окаменелость двух с половиной метровой акулы, которая бороздила земные океаны примерно 150 миллионов лет назад.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Германия   акулы   бавария   окаменелости   палеонтологические находки   палеонтология   
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3  комментария
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2k
Агасфер 6 минут назад
Сейчас отпишется турок с заявлением, что его предки в далекие времена в Мюнхене из этой рыбы готовили шуарму
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43k
SAndre Полчаса назад
на рисунке-снимке имеется не только отпечаток скелета, но и мягких тканей существа - того же грудного плавника. Вопрос: как могла целиком окаменеть туша без трупного разложения, если для обычного процесса требуется чрезвычайно громадный отрезок времени? Осадочные породы, в которых это могло бы произойти, д.б. бы покрыть ее практически мгновенно. Плюс в них д.б. отсутствовать гнилостные бактерии.
Что-то опять с "миллионами - миллионами - лет" лоханулись
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632
Alexander Час назад
прародитель арийцев?)))
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