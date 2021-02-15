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15 февраля 2021 21:12
В подборке фотографии со съёмочных площадок легендарных фильмов
2.
Роберт Инглунд в гримерной
3.
Уивер, Гигер, Ксеноморф, 1979 год
4.
Дэвид Линч на съемках фильма «Малхолланд Драйв», 2001 год
5.
Харрисон Форд, Марк Хэмилл и Кэрри Фишер во время съёмок фильма «Звездные войны»
6.
Вайнона Райдер и Кристина Риччи на съемках фильма «Русалки», 1990 год
7.
Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет дурачаться во время съемок фильма «Титаник»
8.
Тим Карри в образе клоуна Пеннивайза на съемках фильма «Оно», 1990 год
9.
Джонни Депп на съёмках «Мертвеца», 1995 год
10.
Одед Фер и сокол балобан по кличке Гор на съёмках «Мумия возвращается», 2001 год
11.
Художник по свету Ефим Зарх и Элизабет Тейлор на съёмках советско-американского фильма «Синяя птица», 1976 год
12.
Рассел Кроу на съёмках «Гладиатора», 2000 год
13.
Киану Ривз, «На гребне волны», 1991 год
14.
Наоми Уоттс и Том Холланд на съёмках «Невозможное», 2012 год
15.
Вивьен Ли, «Унесённые ветром», 1939 год
16.
Стивен Спилберг и Джуд Лоу на съёмках «Искусственного разума», 2001 год
17.
Режиссёр Гэвин О'Коннор и Том Харди, «Воин», 2011 год
18.
На съёмочной площадке «Хозяин морей: На краю земли», 2003 год
19.
Тони Кёртис, «В джазе только девушки», 1959 год
20.
Стивен Спилберг и Одри Хепберн на съёмках «Всегда», 1989 год. Этот фильм - последняя работа Одри в кино
21.
Мишель Пфайффер и продюсер Дениз Ди Нови на съёмках «Бэтмен возвращается», 1992 год
22.
На съёмках «Кто подставил кролика Роджера», 1988 год
23.
Альфред Хичкок режиссирует фильм «Птицы», 1963 год
24.
Майкл Дуглас и Гленн Клоуз на съёмках «Роковое влечение», 1987 год
25.
Брюс Уиллис, «Крепкий орешек», 1988 год
26.
Леонардо Ди Каприо и Дэниэл Дэй-Льюис, «Банды Нью-Йорка», 2002 год
27.
Сигурни Уивер и её дублёрша Лесли Алеттер, «Чужой: Воскрешение», 1997 год
28.
Сигурни Уивер и дублёрша Луиз Хед дурачатся на съёмках фильма «Чужие», 1986 год
29.
Леонардо Ди Каприо на съёмках фильма «Пляж», 2000 год
30.
Венсан Кассель на съёмках фильма Люка Бессона «Жанна д’Арк», 1999 год
31.
Арнольд Шварценеггер, Свен-Оле Торсен и Майкл Марковина на съёмочной площадке фильма «Красная жара», 1988 год
32.
На съемках «Хищника», 1987 год
33.
За кадром «Темного рыцаря», 2008 год
34.
Пол Уокер на съемках фильма «Форсаж», 2001 год
35.
«Люди в черном», 1997 год
36.
Съемочная группа, «Доспехи бога», 1986 год
37.
Квентин Тарантино за кадром «Бешенных псов», 1991 год
38.
Нанесение грима перед съемками сцены, «Выживший», 2015 год
39.
За кадром «Последнего киногероя», 1993 год
40.
Режиссёр Джонатан Демме и Джоди Фостер на съёмках фильма «Молчание ягнят», 1990 год
41.
Сандра Буллок и Киану Ривз на съёмках фильма «Скорость», 1994 год
42.
Режиссер Пол Майкл Глейзер и Арнольд Шварценеггер на съёмках фильма «Бегущий человек», 1987 год
43.
Чарльз Гродин,режиссер Артур Хиллер и Джеймс Белуши на съёмках фильма «Красивая жизнь», 1990 год
44.
За кадром «Терминатора», 1984 год
45.
«Большой куш», 2000 год
46.
Сценарист Бэрри Морроу и Ким Пик, прототип персонажа, которого блистательно сыграл Дастин Хоффман, «Человек дождя», 1988 год
47.
«Охотники за приведениями», 1984 год
49.
За кадром «Матрицы», 1999 год
50.
На съемках «Шоу Трумана», 1998 год
51.
Тиль Швайгер и Томас Ян в перерыве съемок фильма «Достучаться до небес», 1997 год
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