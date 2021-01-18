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Крипта капуцинов в Риме: дизайн на костях

Крипта капуцинов в Риме: дизайн на костях (7 фото)

Автор:
18 января 2021 08:30
Сообщество : Путешествия
Метки: интересно   крипта капуцинов   невероятно   путсшествия. история. Италия   рим   церковь на костях   
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Римская крипта капуцинов - один из интереснейших памятников истории. Она была построена в 1630 году и на протяжении столетий служила усыпальницей для монахов капуцинского ордена. Впоследствии черепа и кости примерно 4000 человек, ззахороненных здесь, погли на украшение крипты. Лишь в XIX веке обычные люди смогли попасть туда - и были шокированы!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   крипта капуцинов   невероятно   путсшествия. история. Италия   рим   церковь на костях   
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6  комментариев
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12k
Dobryi_KOT 2 часа назад
Крипта капуцинов в Риме: дизайн на костях
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11k
Денис 15 минут назад
Был в Брно в сентябре прошлого года.
Там есть аналогичная тема в паре мест. Тоже места капуциновские.
Это у капуцинов была такая заморочка, что мол аскеты при жизни и после смерти тоже.
Был в Брно в сентябре прошлого года. Там есть аналогичная тема в паре мест. Тоже места капуциновские. Это у капуцинов была такая заморочка, что мол аскеты при жизни и после смерти тоже.
Был в Брно в сентябре прошлого года. Там есть аналогичная тема в паре мест. Тоже места капуциновские. Это у капуцинов была такая заморочка, что мол аскеты при жизни и после смерти тоже.
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85
Roman Sh 20 минут назад
Эти католики больны на всю голову.
То крестовый поход во славу бога организуют, то индульгенции продают, то инквизиция сжигает людей.
Какому богу эти твари поклоняются?
Ничего общего с Христом они не имеют!!!
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54
Chaim Kushnir Полчаса назад
истинная сущность христианства
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118k
DeOrio Полчаса назад
Крипта капуцинов в Риме: дизайн на костях
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13k
vikklu 47 минут назад
Хороший архитектор и интерьерчик такой весёлый...
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