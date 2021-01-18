Крипта капуцинов в Риме: дизайн на костях

Римская крипта капуцинов - один из интереснейших памятников истории. Она была построена в 1630 году и на протяжении столетий служила усыпальницей для монахов капуцинского ордена. Впоследствии черепа и кости примерно 4000 человек, ззахороненных здесь, погли на украшение крипты. Лишь в XIX веке обычные люди смогли попасть туда - и были шокированы!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Там есть аналогичная тема в паре мест. Тоже места капуциновские.
Это у капуцинов была такая заморочка, что мол аскеты при жизни и после смерти тоже.
То крестовый поход во славу бога организуют, то индульгенции продают, то инквизиция сжигает людей.
Какому богу эти твари поклоняются?
Ничего общего с Христом они не имеют!!!