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Рудольф Дизель."В неустанной погоне за целью..."

Рудольф Дизель."В неустанной погоне за целью..." (3 фото)

Автор:
17 января 2021 17:30
Метки: истории   история изобретения   судьба изобретателя   техника   
567
3
Заслуженный триумф и страшная судьба изобретателя...

Источник:

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Метки: истории   история изобретения   судьба изобретателя   техника   
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6  комментариев
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28k
Минчанин 3 часа назад
О, молодец, топикстартер. Статью исправил, критику учёл. Теперь хоть читать можно.
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KiploksAKS 24 минуты назад
Если не секрет, где в двигателе Дизеля воздушный компрессор?
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Александр Ткаченко KiploksAKS Минуту назад
На рисунке этого двигателя его не видно, он находится напротив генератора.
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3k
TirAn 3 часа назад
Зря он самоликвидировался. Надо было сначала доработать дизель, что бы зимой нормально заводился.
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Yasen_Perec TirAn 3 часа назад
Может ему помогли недоброжелатели и конкуренты. Очевидцев нет.
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TruckerOrphan TirAn 14 минут назад
Нормально он заводится. Содержать двигатель надо в порядке, оснащать допоборудованием под конкретные условия эксплуатации. Вчера -25, двое суток стояла, завелась с полпинка.
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