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Как к Кощею мама приезжала

Как к Кощею мама приезжала (1 фото)

Автор:
17 января 2021 13:18
Метки: Кощей   Юмор   богатырь   мама   сказка   
389
1
- Эй, огрызок старый! - крикнул Богатырь в сторону замка Кощея, - Выходи, сейчас новую дубину к твоей лысине примерять будем!
Через минуту на балконе появилась аккуратная женщина лет девятиста, со строгим лицом и с выражением презрения ко всему сущему.
- Мам, это ко мне, - попытался остановить её Кощей.
Мама жестом велела ему вернуться в комнату и прищурилась, разглядывая Богатыря.

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Метки: Кощей   Юмор   богатырь   мама   сказка   
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4k
CruelAsm 2 часа назад
Иллюстрация намного лучше байки
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26k
Acu900 CruelAsm Час назад
Иллюстрация - кадр из фильма "там на неведомых дорожках"
Там еще прикольная песенка была
Ссылка youtu.be
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18k
Alf 2 минуты назад
Хороший сценарий мультика для взрослых, а дети кажись не поймут.
Хороший сценарий мультика для взрослых, а дети кажись не поймут.
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748
Oldman 11 минут назад
Улыбнуло )))
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9k
Андрей Ватрушкин 36 минут назад
Как к Кощею мама приезжала
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