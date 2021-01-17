×

- Вы кто будете, молодой человек? - скрипучим голосом поинтересовалась она, - И по какому праву вы оскорбляете моего сына?- Так я этот, как его, - растерялся Богатырь, - Ну, Богатырь я. Сражаться пришёл, это, так сказать…- Богатырь? - в голосе Мамы послышал искреннее недоумение, - Сражаться? Разве Кощеюнька не одолел всех ваших и не скормил их Величайшему Дракону?Богатырь, было, думал захохотать, но заметил в одном из окон замка Кощея, который отчаянно размахивал руками и кивал.- Ну, да, наверное, - протянул Богатырь, не особо понимая знаков Кощея, - Одолел. Скормил.- Интересно, - протянула Мама, - Зайдите в дом, молодой человек. Я хочу с вами поговорить.Богатырь взглянул на окно с чуть не плачущим Кощеем, подумал и пошёл к дверям. Мама уже ждала его внизу.- Позвольте представиться, - она гордо подняла подбородок, - Я - Мать вашего Царя и Господина, Повелителя всего Тридевятого Царства, держащего в страхе весь мир и населяющих его созданий.Она повернулась к покрасневшему Кощею.- Я правильно произнесла твой титул, ничего не забыла?- Всё правильно, Мама, - ответил Кощей, стараясь не смотреть Богатырю в глаза, - Из твоих уст это звучит так величественно.- Я знаю, - ответила Мама, - Ты посуду помыл?Кощей молча кивнул. Богатырь еле сдерживал смех.- Так вы говорите, что пришли сражаться? - напомнила Мама Кощея, - Как это понимать?- А я это, как его, - Богатырь почесал затылок, - Дурачок я местный, во! Хожу, брожу, что говорю, не понимаю.Мама удовлетворённо кивнула.- Я так и подумала. А скажите, молодой человек, как вам живётся при правлении моего сыночка?- Хорошо, - ответил Богатырь и поймал просящий взгляд Кощея, - То есть, в вечном страхе и ожидании неминуемого.- Замечательная новость, - Мама на секунду изобразила подобие улыбки, - Все остальные Злодеи по-прежнему безропотно служат моему сыну?- Разумеется! - Богатырь не выдержал и заулыбался.- А почему вы смеётесь?- Он же дурачок, Мама, - вмешался Кощей, - Ему простительно.- Я разве с тобой говорю? - строго спросила Мама, - Ты почему в чужие разговоры вмешиваешься? Не посмотрю, что главный Злодей всего мира - так розгами тебя отхожу, что месяц стоя спать будешь!Кощей покраснел и опустил глаза в пол. Богатырь смеялся, держась за живот.- И вас тоже, молодой человек, - сказала Мама таким тоном, что Богатырь ещё два месяца смеяться боялся, - Проявите уважение к своему Повелителю.Богатырь кивнул и вытянулся по стойке смирно.- Змея Горыныча оседлал, а Водяной, Леший, Тугарин, Соловей-разбойник и Баба-Яга к нему на поклон ходят и творят злодеяния в его честь!- Яга? - презрительно фыркнула Мама, - Кощеюнька! Разве я не велела тебе не общаться с этой девушкой?- Я не общаюсь, Мама! - испуганно оправдывался Кощей, - Исключительно по делу и не чаще раза в год, честное слово!- Узнаю, что обманул, будешь месяц под домашним арестом сидеть, понял?Кощей кивнул. Богатырь откашлялся.- Я, с вашего позволения, пойду, - попросил он, - Если, конечно, Царь и Господин позволит. Мне ещё в болоте искупаться нужно, да за дворовыми собаками побегать.- Я провожу, - засуетился Кощей, - Гостей всегда нужно провожать, так ведь ты говоришь, Мама?Мама одобрительно кивнула. Кощей подтолкнул Богатыря к выходу и закрыл за собой дверь.- Соболезную, Повелитель, - ехидно сказал Богатырь, - Надолго?- На две недели, - дрожащим голосом ответил Кощей, - Остальным не говори, а? Ну не мог я ей правду рассказать, она ж меня тогда розгами! А я за твою помощь в долгу не останусь, честное слово!