Какие вкусности я мог купить в 1970-е годы, если в кармане оставался всего 1 рубль

Чем меньше денег остаётся, тем бережнее их тратишь. Вы это тоже замечали. А когда ты ребёнок и остался всего 1 рубль, колебания будут долгими и мучительными.
Да, во времена моего детства рубль был средством оплаты многих прекрасных вещей.
Много мороженого
Лидер детских предпочтений - мороженое. В чудесном пошарпанном ящике-холодильнике мороженщика скрывались сокровища.
Пломбир - внушительный брикет между подмякшими вафлями - по 19 копеек, хватило бы на 5 порций. Эскимо мне казалось не таким вкусным, но шоколадная глазурь была выше всяких похвал.
На рубль выходило 9 штук (по 11 коп). Простенькие фруктовые стаканчики я даже не рассматривал. Лимонное по 6 коп.? Фу, лучше пломбир. Сливочный вкус и нежный ванильный аромат - что может быть лучше. Тратил ли я целый рубль именно на мороженое? Конечно. Потом ангиной болел.
Сейчас название "пломбир" подразумевает нечто совершенно другое. Говорю по недавнему печальному опыту. Купил брикет известной фирмы за 95 р. Съел, конечно. Или я стал стар, или мороженое подменили. Ничего общего.
11 коржиков
Коржики назывались "Молочные". Видимо, делали их на молоке. Светло-жёлтые, рассыпчатые, а сверху - прозрачные сахарные кристаллы. Такие коржики в школьной столовой были в форме звёздочки.
Каждый из нас прекрасно знал, что на 1 р. можно купить 11 коржиков по 9 коп. Есть ли сейчас в продаже такие коржики, не знаю, не видел.
4 пирожных
4 пирожных - это именно столько, чтобы хватило на нашу компанию. 22 коп. стоил эклер. Или безе. Я всегда выбирал "Картошку". И до сих пор её люблю.
Жена сама делает мои любимые пирожные, по домашнему рецепту. Получается вкуснее и экономнее, чем в кондитерском магазине покупать по 95 р за штучку. И ещё неизвестно, что за продукты туда положили.
20 жареных пирожков
Жареные пирожки - уличная еда моего детства. Иногда мы делали оптовые закупки, собираясь по выходным за город.
На рубль покупали 20 пирожков - по 5 коп. Были с капустой, с картошкой, с повидлом. А с мясом - уже дороже. Рубля хватало только на 10 штук.
1 плитку шоколада
Плитку шоколада я покупал за 80 копеек. И каждый раз колебался - "Алёнка" или "Спорт"?. Мягкий молочный шоколад нравился мне, а тёмный - девочке, для которой я его покупал. Ели-то мы его вместе. Галантность побеждала.
От обилия шоколада в нашем супермаркете глаза разбегаются. По скидке можно набрать той же "Алёнки" по 90 руб. Но это уже совсем не тот шоколад - те так тает, нет насыщенного маслянистого вкуса.
4 бутылки ситро
Ситро было покупать выгодно. На означенную сумму приобретали 4 бутылки "шипучки" - по числу членов нашей компании. Стоила эта красота 22-24 коп, а ещё можно было сдавать бутылки по 10 копеек.
Со сдачей возникали проблемы. Считалось, что это - промысел для асоциальных элементов, и к ларьку "Приём стеклотары" мы прокрадывались, как шпионы.
Получился хит-парад любимых мной в детстве сладостей.
А у вас были такие мучительные колебания - на что потратить рубль? И на что же вы его тратили, друзья?
Источник:
- По волнам памяти: 15 предметов быта времен СССР, которым давно нашли замену
- Интернет-пользователи назвали самые депрессивные мультики и фильмы своего детства
- Туалетная бумага в СССР: как жителей Советского Союза отучали пользоваться "газеткой"
- Советские грампластинки, которые мы с удовольствием слушали в детстве
- Теплые фотографии времен СССР, которые пробивают на ностальгию
Понравилось43
ХВАТИТ, это никому не интересно!
...нырните уже обратно в своё СССР, там хорошо было, вот там и оставайтесь, а порядочный сайт хватит засирать спамом
Обменял бы на "юбилейный"!!!
Ну... или бы...
Съел бы мороженое!!!!
10 стаканов томатного сока – 10 коп./ст.
4 бутылки ситро – 22-24 коп./шт.
4 маленькие шоколадные медальки – 25 коп./шт.
3 шоколадных батончика «Бабаевский» – 33 коп./шт.
Плитку шоколада («Алёнка», «Спорт») –80 коп./шт.
10 пирожков с мясом – 10 коп./шт.
20 жареных пирожков с капустой, с картошкой, с рисом и яйцом и с повидлом – 5 коп./шт.
4 пирожных эклер, безе, бисквитное –22 коп./шт.
6 кексов «Школьный» с изюмом 16 коп./шт.
11 коржиков – 9 коп./шт.
20 булочек-рогаликов к чаю – 5 коп./шт.
8 молочных коктейлей – 12 коп./шт.
5 пломбиров – 19 коп./шт., 9 эскимо – 11 коп./шт., 16 стаканчиков лимонного – 6 коп.
Автор, это мечта всех пацанов была - получить 1 руб!!
Кино дневной сеанс - 10 коп, вечерний - 30 коп.
Мороженное - 11, 19 или 22 коп.
Лимонад в бутылке - 39 коп (бутылку можно сдать назад и вернуть 20 коп).
Лимонад в автомате с сиропом - 3 коп.
Слоеный язык - 7 коп, коржик - 8 коп, сочник - 11 коп.
Автобус, метро - 5 коп, трамвай - 3 коп, троллейбус - 4 коп.
Аттракционы на ВДНХ - от 30 коп.
Теперь понимаете, что если у меня "Оставался всего 1 руб", то я был королем города и мог позволить себе практически всё?
)))
А в то время как то ещё было у людей желание ходит в кино,покупать журнал юный техник, польский матимоделяж , ровестник,ну на крайняк мурзилку. А то ещё и моделированием увлеклись - и тут уже выручал магазин Юнный техник.
Мне давали с утра 10 копеек, чтобы после школы можно было в магаз по пути зайти :)
4 копейки булочка с обсыпкой и 6 копеек стакан тархуна. Либо 6 копеек бублик и 4 копейки стакан дюшеса.
В пятницу давал 20 копеек и я вообще банковал :)
Так как детство было в Воркуте, то мороженое как-то не очень елось. И так не слишком жарко было :)
А один раз нашёл трёшку, как сейчас помню на пл.Металлистов на остановке.
Вот тогда-то я оторвался. :)
Правильно наверное нарезанные.
Позднее, уже студентом - рубль, это плотный обед в столовой самообслуживания. Иногда удавалось уложиться копеек в 60.
Были долгие и мучительные раздумья: сьесть 9 морожен или 11 коржиков. А может не мелочиться как остальным неудачникам и ударить по эклерам по 22 копейки? Нет, рубль - то последний, надо потратить с большей пользой, тогда 20 пирожков по 5 копеек или одна шоколадка, а за попить - 4 бутылки ситро.
А вы бы мучительно колебались на какую жрачку потратить последний рубль если бы он у вас вообще был?
1. Хочешь государственное регулирование экономики? Забудь про лозунги типа "Государство гнобит предпринимателей!", "Руки прочь от частного бизнеса" и им подобные. Тогда за цены на сахар и масло спасибо уйдет государству и лично Владимиру Владимировичу.
2. Хочешь частную собственность и свободу предпринимательства? Спасибо сам знаешь кому (см. мой предыдущий коммент).
А поглумиться над убогеньким?
Е.Гайдар
Напоминаю. 1кг сахара стоил от 90 копеек т.е. "подорожал" меньше чем в 50 раз.