Какие вкусности я мог купить в 1970-е годы, если в кармане оставался всего 1 рубль

Лидер детских предпочтений - мороженое. В чудесном пошарпанном ящике-холодильнике мороженщика скрывались сокровища.

Пломбир - внушительный брикет между подмякшими вафлями - по 19 копеек, хватило бы на 5 порций. Эскимо мне казалось не таким вкусным, но шоколадная глазурь была выше всяких похвал.

На рубль выходило 9 штук (по 11 коп). Простенькие фруктовые стаканчики я даже не рассматривал. Лимонное по 6 коп.? Фу, лучше пломбир. Сливочный вкус и нежный ванильный аромат - что может быть лучше. Тратил ли я целый рубль именно на мороженое? Конечно. Потом ангиной болел.

Сейчас название "пломбир" подразумевает нечто совершенно другое. Говорю по недавнему печальному опыту. Купил брикет известной фирмы за 95 р. Съел, конечно. Или я стал стар, или мороженое подменили. Ничего общего.

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