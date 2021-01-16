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Какие вкусности я мог купить в 1970-е годы, если в кармане оставался всего 1 рубль

Какие вкусности я мог купить в 1970-е годы, если в кармане оставался всего 1 рубль (7 фото)

Автор:
16 января 2021 14:44
Метки: СССР   детство   интересно   
1046
7

Чем меньше денег остаётся, тем бережнее их тратишь. Вы это тоже замечали. А когда ты ребёнок и остался всего 1 рубль, колебания будут долгими и мучительными.

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Метки: СССР   детство   интересно   
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55
Дон Де-Пупре 3 часа назад
Нихренасе, мажор: "остался всего рубль"!
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14k
Игорь Хомченко 43 секунды назад
Вам бы все пожрать. 1 руб. 28 коп. стоила "Золотая осень". 1 руб. 14 коп. стоило "Яблочное крепкое". И это было яблочное, а не химия со вкусом яблока.
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135
В. Л. 3 минуты назад
рубль не оставался. он был!
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6k
Славон 14 минут назад
Мля, откуда вы берётесь? Ну стабильно раз в пол года кто то да высирает такие посты то про рубль, то про 10, то про 100....
ХВАТИТ, это никому не интересно!
...нырните уже обратно в своё СССР, там хорошо было, вот там и оставайтесь, а порядочный сайт хватит засирать спамом
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5k
Горец Ю Час назад
Целый Рубль!!!!!!
Обменял бы на "юбилейный"!!!
Ну... или бы...
Съел бы мороженое!!!!
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3k
ezhik Час назад
В 1970-1980 годах на 1 рубль можно было купить:

10 стаканов томатного сока – 10 коп./ст.
4 бутылки ситро – 22-24 коп./шт.
4 маленькие шоколадные медальки – 25 коп./шт.
3 шоколадных батончика «Бабаевский» – 33 коп./шт.
Плитку шоколада («Алёнка», «Спорт») –80 коп./шт.
10 пирожков с мясом – 10 коп./шт.
20 жареных пирожков с капустой, с картошкой, с рисом и яйцом и с повидлом – 5 коп./шт.
4 пирожных эклер, безе, бисквитное –22 коп./шт.
6 кексов «Школьный» с изюмом 16 коп./шт.
11 коржиков – 9 коп./шт.
20 булочек-рогаликов к чаю – 5 коп./шт.
8 молочных коктейлей – 12 коп./шт.
5 пломбиров – 19 коп./шт., 9 эскимо – 11 коп./шт., 16 стаканчиков лимонного – 6 коп.
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3k
ron Час назад
"Оставался всего 1 руб"?
Автор, это мечта всех пацанов была - получить 1 руб!!
Кино дневной сеанс - 10 коп, вечерний - 30 коп.
Мороженное - 11, 19 или 22 коп.
Лимонад в бутылке - 39 коп (бутылку можно сдать назад и вернуть 20 коп).
Лимонад в автомате с сиропом - 3 коп.
Слоеный язык - 7 коп, коржик - 8 коп, сочник - 11 коп.
Автобус, метро - 5 коп, трамвай - 3 коп, троллейбус - 4 коп.
Аттракционы на ВДНХ - от 30 коп.

Теперь понимаете, что если у меня "Оставался всего 1 руб", то я был королем города и мог позволить себе практически всё?
)))
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3k
AlekseiTFS 2 часа назад
Всё сравнение в сторону пожрать
А в то время как то ещё было у людей желание ходит в кино,покупать журнал юный техник, польский матимоделяж , ровестник,ну на крайняк мурзилку. А то ещё и моделированием увлеклись - и тут уже выручал магазин Юнный техник.
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33k
Гёз Уленшпигель 2 часа назад
Буду краток. На 1 РУПЬ, в 70-е можно было купить до хера чего!
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8k
Kostick 2 часа назад
пломбир 20 коп, сливочное и крем-брюле 15, молочное (пакость редкостная) 10 коп. фруктовое не ел, вроде 8 стоило.
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32k
kalinser Kostick 2 часа назад
фруктовое мороженое(кисель с водой) 6 коп.
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34k
parallax 2 часа назад
Цену не помню, но рубль потратил бы на них.

Цену не помню, но рубль потратил бы на них.
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3k
AlekseiTFS parallax 2 часа назад
Пирожные все по 22 коп были
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34k
parallax AlekseiTFS Час назад
Помойму трубочки дешевле были. Но для меня самые вкусные.
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11k
Денис 2 часа назад
Ппц, чувак. Цельный рубль
Мне давали с утра 10 копеек, чтобы после школы можно было в магаз по пути зайти :)
4 копейки булочка с обсыпкой и 6 копеек стакан тархуна. Либо 6 копеек бублик и 4 копейки стакан дюшеса.
В пятницу давал 20 копеек и я вообще банковал :)
Так как детство было в Воркуте, то мороженое как-то не очень елось. И так не слишком жарко было :)
А один раз нашёл трёшку, как сейчас помню на пл.Металлистов на остановке.
Вот тогда-то я оторвался. :)
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87k
сапер Водичка 2 часа назад
Какие вкусности я мог купить в 1970-е годы, если в кармане оставался всего 1 рубль
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9k
Антон Семёныч сапер Водичка 2 часа назад
Кабачки нарезные....кабачки гладкоствольные!

Правильно наверное нарезанные.
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14k
Игорь Хомченко сапер Водичка 2 минуты назад
Вот прямо так в СССР в 68 году шрифтом Arial и строчили меню. Да. Так и было.
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4k
Echo 2 часа назад
про рубль не скажу, но как собирал весь год монетки по 15 копеек помню, все проигрывалось в автоматах когда в отпуск выезжали
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28k
KiploksAKS 2 часа назад
Не помню, чтобы мне в детстве давали "на мороженное" больше 20 копеек...
Позднее, уже студентом - рубль, это плотный обед в столовой самообслуживания. Иногда удавалось уложиться копеек в 60.
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9k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Автор в младенческой молодости был крутым мажором, вел разгульную жизнь и ни в чем себе не отказывал. Причиной вернуться на грешную землю могло быть то, что в кармане оставался последний рубль.
Были долгие и мучительные раздумья: сьесть 9 морожен или 11 коржиков. А может не мелочиться как остальным неудачникам и ударить по эклерам по 22 копейки? Нет, рубль - то последний, надо потратить с большей пользой, тогда 20 пирожков по 5 копеек или одна шоколадка, а за попить - 4 бутылки ситро.
А вы бы мучительно колебались на какую жрачку потратить последний рубль если бы он у вас вообще был?
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71k
Aстановитесь.. 3 часа назад
100 коробков спичек..
100 коробков спичек..
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34k
parallax Aстановитесь.. 2 часа назад
Они не очень вкусные.
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11k
aman90 Aстановитесь.. 2 часа назад
Это же КЦ
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7k
Вася 3 часа назад
Ссылка coub.com
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605
Alexander 3 часа назад
Да за один рубль жопа просто от сладостей слипнится в то время, мне мать каждый раз давала на обед 15-20копеек и только с получки своей дарила рубль, 50 копеек это практически сытый день, а если учесть сколько мы сжигали калориев, в виду отсутствия компов и айфонов, то 50 коп. на еду в день покрывали все калории, да и еда была раньше не из пластмассы.
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5k
citrus1 3 часа назад
У меня это БИР СУМ , БИР СОМ , БИР МАНАТ застряла в голове как и таблица умножения
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4k
Иван 3 часа назад
Сейчас ты на рубль даже спичек не купить, ведь экономика вон как растёт. Спасибо Владимиру Владимировичу.
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8k
Агент Безопасной Национальности Иван 2 часа назад
А вот тут ты определись с желаниями:
1. Хочешь государственное регулирование экономики? Забудь про лозунги типа "Государство гнобит предпринимателей!", "Руки прочь от частного бизнеса" и им подобные. Тогда за цены на сахар и масло спасибо уйдет государству и лично Владимиру Владимировичу.
2. Хочешь частную собственность и свободу предпринимательства? Спасибо сам знаешь кому (см. мой предыдущий коммент).
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8k
Агент Безопасной Национальности zloykoyot 2 часа назад
Да я в курсе...
А поглумиться над убогеньким?
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32k
kalinser Иван 2 часа назад
"Рынок все сам отрегулирует!"
Е.Гайдар
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32k
kalinser Иван 2 часа назад
Какие вкусности я мог купить в 1970-е годы, если в кармане оставался всего 1 рубль
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2k
Алекс Крайчек Иван Полчаса назад
Хых. Именно сахар и подсолнечное масло существенно подешевели с тех времен, когда ходили описываемые рубли...
Напоминаю. 1кг сахара стоил от 90 копеек т.е. "подорожал" меньше чем в 50 раз.
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