Самый долгоиграющий сериал СССР - "Кабачок "13 стульев"

Как известно, Коля Герасимов из легендарного телефильма, попав в будущее, всегда думал о кефире, который ему нужно было купить. А вот Коля из книги Кира Булычёва "Сто лет тому вперёд" 1978 года, по которой сняли ту самую "Гостью из будущего" (фильм и книга сильно отличаются, даже фамилия героя Наумов, а не Герасимов), думал о том, что надо бы вернуться домой к вечеру, ведь в восемь часов начнётся "Кабачок".
И даже убегая от пиратов с миелофоном, мысли Коли были о том, что они его "могут укокошить. И прости-прощай тогда "Кабачок "13 стульев"...
Даже по этим ремаркам можно сделать вывод, насколько популярен был телевизионный "Кабачок" в СССР 60-70-х гг., причём у разных возрастных категорий. Говорят, что сам Брежнев был его поклонником.
Я родился почти сразу после закрытия "Кабачка", поэтому в детстве его не видел. Но поскольку рано начал интересоваться актёрами того периода, то много знал об этой передаче, читая о Вицине, Селезнёвой, Аросевой, Мишулине... Впервые посмотрел, когда некоторые выпуски показали по ТВ, в конце 90-х. И отдельные короткие фрагменты пересмотрел сейчас, перед подготовкой публикации. Поэтому моё мнение о "Кабачке" — не предвзятое, за меня не говорят ностальгические чувства детства или юности.
А мнение моё такое — передача была милая и добрая, уютная.
Конечно, она — продукт своего времени. По сути, это телесериал, причём самый долгоиграющий в СССР — 133 серии! Правда, сохранилось совсем мало...
Шутки разные, есть как примитивные, так и отличные. В основном они на вечную тему, поэтому ко временным и возрастным рамкам не очень привязаны, и могут восприниматься и сегодня. Чаще всего — бытовые. Такие, как в миниподборках на следующих видеороликах:
Но ведь были и острые шутки, а некоторые до сих пор цитируются! Почему-то снова вспомнилась "Гостья из будущего" — хоть закрытый к тому времени "Кабачок" там не упоминался, но зато фраза Фимы Королёва "доказывай, что ты не верблюд", пошла в народ именно из "Кабачка". Разве не актуальная сценка?
Вот что мне резко не понравилось, так это песни. Точнее, не сами песни, а то, как персонажи делают вид, что поют.
Но объяснить это можно. Зрителей на ТВ музыкой тогда не очень баловали, и уж тем более зарубежной. А в "Кабачке", действие которого происходит в Польше, звучали импортные хиты, и не только польские. Причём имена оригинальных исполнителей назывались. Можно сказать, "Кабачок" нёс и просветительную функцию.
Несмотря на популярность, противников у "Кабачка" тоже хватало. Валентин Плучек, главный режиссёр театра Сатиры (большинство актёров "Кабачка" было именно оттуда) терпеть его не мог. Критиковали его и люди, считавшие себя интеллектуалами — процитирую Глеба Капустина из рассказа Василия Шукшина 1970 года "Срезал":
И телевизор даже смотрим. И, можете себе представить, не приходим в бурный восторг ни от КВН, ни от "Кабачка "13 стульев". Спросите, почему? Потому что там -- та же самонадеянность. Ничего, мол, все съедят. И едят, конечно, ничего не сделаешь.
Доля правды в словах Глеба есть. Действительно, тогда "съели" бы любую развлекательную передачу — ведь большого выбора у телезрителей не было.
Но, с другой стороны, если бы всё было так уж примитивно, продержалась бы передача четырнадцать лет?
Стали бы забавные польские персонажи такими родными для зрителей?
Получили бы советские актёры звание Заслуженный деятель культуры Польши?
И спешил бы на "Кабачок" мальчик Коля из повести Булычёва, убегая от космических пиратов?
Как думаете?
P.S. Я не просто так вспоминал "Кабачок" - ведь сегодня 55 лет со дня премьеры первого выпуска!
Источник:
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