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Самый долгоиграющий сериал СССР - "Кабачок "13 стульев"

Самый долгоиграющий сериал СССР - "Кабачок "13 стульев" (5 фото + 5 видео)

Автор:
16 января 2021 14:31
Метки: СССР   интересно   телевидение   
792
5
5

Как известно, Коля Герасимов из легендарного телефильма, попав в будущее, всегда думал о кефире, который ему нужно было купить. А вот Коля из книги Кира Булычёва "Сто лет тому вперёд" 1978 года, по которой сняли ту самую "Гостью из будущего" (фильм и книга сильно отличаются, даже фамилия героя Наумов, а не Герасимов), думал о том, что надо бы вернуться домой к вечеру, ведь в восемь часов начнётся "Кабачок".

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Метки: СССР   интересно   телевидение   
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2k
Александр 6 часов назад
Любил его в детстве смотреть
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Alexandr 11 минут назад
А я его смотрел иногда, но совсем не понимал. Малой был.
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10k
Сибирячка 2 часа назад
Только там и можно было послушать хоть не совсем западные бойкие мелодии .Да и фасончик присмотреть.
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Миха 2 часа назад
Блин, а кто еще зашел в этот пост из-за воспоминаний о книге "100 лет тому вперед", как и я? :)
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Алекс Крайчек 3 часа назад
Ну, помнится, и "пан директор" в первом кабачке был не такой. :)
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9k
Schandmaul 6 часов назад
я кабачка не помню, поэтому судить о качестве шуток не могу, но в то время передача могла продержаться 14 и более лет только потому, что она нравится определённому человеку, да и выбора, что посмотреть было мало, да и сейчас примеров найти тоже не составит труда
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71k
Aстановитесь.. 6 часов назад
Здорово надо пересмотреть
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