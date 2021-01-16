Самый долгоиграющий сериал СССР - "Кабачок "13 стульев"

Несмотря на популярность, противников у "Кабачка" тоже хватало. Валентин Плучек, главный режиссёр театра Сатиры (большинство актёров "Кабачка" было именно оттуда) терпеть его не мог. Критиковали его и люди, считавшие себя интеллектуалами — процитирую Глеба Капустина из рассказа Василия Шукшина 1970 года "Срезал":

И телевизор даже смотрим. И, можете себе представить, не приходим в бурный восторг ни от КВН, ни от "Кабачка "13 стульев". Спросите, почему? Потому что там -- та же самонадеянность. Ничего, мол, все съедят. И едят, конечно, ничего не сделаешь.

Доля правды в словах Глеба есть. Действительно, тогда "съели" бы любую развлекательную передачу — ведь большого выбора у телезрителей не было.