Пестрая фотоподборка девушек в лосинах
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"лосиные жопы"
Данный заголовок - "Девушки в лосинах" не отражает смысл поста. Правильный заголовок в данном случае - "Жопы, айфон, и лосины".
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