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Масштабы сталинских репрессий: миф и правда

Масштабы сталинских репрессий: миф и правда (12 фото)

Автор:
16 января 2021 04:11
Метки: СССР   сталинские репрессии   страницы истории   
530
12
На поиски реальных цифр меня натолкнула одна цитата. Как это ни странно звучит, но это были слова ни кого-нибудь, а главного демона репрессий – Адольфа Гитлера. В одном из своих интервью накануне финала его последней битвы с Россией, этот откровенно вражеский персонаж отметил: «Вермахт просто предал меня, я гибну от рук собственных генералов. Сталин совершил гениальный поступок, устроив чистку в Красной Армии и избавившись от прогнившей аристократии».
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Метки: СССР   сталинские репрессии   страницы истории   
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580
Alexander 4 часа назад
У всех первых лиц были ошибки, но Сталин страну не прое... как его последователи, сперва Хрущ, потом Горбатый, а Дедушке Вове приходится теперь потихоньку возвращать русские земли.
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[email protected] Alexander 2 часа назад
Горбатый не прое..бал, а просто сдал. Прое..бал - это случайно, а сдал - злонамеренно!!..
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34k
parallax 24 минуты назад
Постановление на арест Королёва писал Жуковский. Основания для ареста: показания И. Т. Клеймёнова (расстрелян), Г. Э. Лангемака (расстрелян), В. П. Глушко все трое называли С. П. Королёва соучастником контрреволюционной троцкистской организации внутри РНИИ, «ставящей своей целью ослабление оборонной мощи в угоду фашизму». 25 сентября 1938 года Королёв был включён в список лиц, подлежащих суду Военной коллегии Верховного суда СССР. В списке он шёл по первой (расстрельной) категории. Список был завизирован Сталиным, Молотовым, Ворошиловым и Кагановичем."
Благодара Сталину и его реппессиям, мы отстали от мира в кибернетике, генетике и чуть не остались без космоса.

Постановление на арест Королёва писал Жуковский. Основания для ареста: показания И. Т. Клеймёнова (расстрелян), Г. Э. Лангемака (расстрелян), В. П. Глушко все трое называли С. П. Королёва соучастником контрреволюционной троцкистской организации внутри РНИИ, «ставящей своей целью ослабление оборонной мощи в угоду фашизму». 25 сентября 1938 года Королёв был включён в список лиц, подлежащих суду Военной коллегии Верховного суда СССР. В списке он шёл по первой (расстрельной) категории. Список был завизирован Сталиным, Молотовым, Ворошиловым и Кагановичем." Благодара Сталину и его реппессиям, мы отстали от мира в кибернетике, генетике и чуть не остались без космоса.
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8k
Иван Акимов 55 минут назад
количество осужденных за 32 года составило 3 777 380 человек.

Как раз столько сейчас содержатся в пиндосских тюрьмах.
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4k
Fishki_surfer 58 минут назад
Ну если сам Гитлер похвалил Сталина, то это в корне меняет дело!
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178
Andrey Час назад
Как только умер Ленин, оказалось, что второй человек в партии, товарищ Троцкий предатель.

Каменев, Зиновьев, Бухарин и Сталин свергли Троцкого и изгнали из СССР.

Но через пару лет оказалось, что Каменев, Зиновьев и Бухарин тоже враги и вредители.
Тогда доблестный товарищ Генрих Ягода их арестовал.

Чуть позже Ягоду как вражеского агента арестовал Ежов.

Но через пару лет оказалось, что и Ежов не товарищ, а обычный предатель и вражеский агент.
И Ежова арестовал Берия.

После смерти Сталина, все поняли, что и Берия тоже предатель. Тогда Жуков арестовал Берию.

Но вскоре Хрущев узнал, что Жуков враг и заговорщик. И сослал Жукова на Урал.

А чуть позже вскрылось что и Сталин–то был врагом, вредителем и предателем. А вместе с ним и большая часть политбюро. Тогда Сталина вынесли из мавзолея, а политбюро и примкнувшего к ним Шепилова разогнали честные партийцы во главе с Хрущевым.

Прошло несколько лет и выяснилось, что Хрущев был волюнтаристом, проходимцем, авантюристом и врагом. Тогда Брежнев отправил Хрущева на пенсию.

После смерти Брежнева, выяснилось, что и он был вредителем и причиной застоя.

Потом было еще двое, которых никто и запомнить-то не успел.

Но тут пришел к власти молодой, энергичный Горбачев. И оказалось, что вся партия была партией вредителей и врагов, но он–то сейчас все исправит.

Тут–то СССР и развалился. А Горбачев оказался врагом и предателем.

Вы ознакомились с кратким курсом истории КПСС.
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23k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
бывало всякое
бывало всякое
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8k
Павел ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 41 минуту назад
Хватит нести чушь в массы
Красноармеец ведёт на допрос предателя Токарева, служившего при немцах бургомистром, 1942. Автор - Евгений Халдей и Пётр Мехизев
Хватит нести чушь в массы Красноармеец ведёт на допрос предателя Токарева, служившего при немцах бургомистром, 1942. Автор - Евгений Халдей и Пётр Мехизев
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12k
seller-k 3 часа назад
Представляю себе как Гитлер, укрывшийся в бункере, приказывает разыскать и доставить к нему журналиста, готового взять у него интервью. Фюрер поставил условие: его последние слова должен объективно и непредвзято донести журналист, представляющий нейтральное государство. В бункере появляется гражданин Швейцарии Курт Шпейдель.
На рубеже веков (из книги Б. Скляревского, 2017г) в хранилище музея Вооруженных сил неким любознательным, и безусловно везучим сотрудником, был обнаружен сенсационный документ. Этой находкой стал блокнот швейцарского журналиста Курта Шпейделя, который погиб в Берлине при штурме Рейхсканцелярии в 1945 году. Блокнот содержал стенографическую запись разговора журналиста с Гитлером буквально за несколько часов до самоубийства последнего.
Вопрос: почему столь важное свидетельство последних часов жизни фюрера не было обнаружено за столь долгое и пристальное изучение событий того времени?
Почему о подобной беседе не рассказывали участники тех событий, бывшие рядом с Гитлером до последних минут его жизни?
Как мог рассуждать столь последовательно и логично, а главное долго и обстоятельно Гитлер, который в последние дни существования агонизирующего Третьего рейха, по словам его же соратников, доживших до Нюрнбергского Международного трибунала, находился в неадекватном состоянии граничащим с полной деградацией личности?

Вообщем если искать правду, то только правдивыми методами - такое моё мнение.
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71k
Aстановитесь.. 3 часа назад
Я знал что Сталин святой!..
Не Было архипелага!..
Гулаг был а архипелага не было..
Я знал что Сталин святой!.. Не Было архипелага!.. Гулаг был а архипелага не было..
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