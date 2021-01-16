Масштабы сталинских репрессий: миф и правда

Причины увольнения указывались следующие:

- по возрасту;

- по состоянию здоровья;

- за дисциплинарные проступки;

- за моральную неустойчивость;

- по политическим мотивам.

Из общего числа всех уволенных офицеров (36 898) по политическим мотивам «убрали» из кабинетов 19 106. То есть политических среди уволенных было много – 51,7 %.

При этом в опубликованном документе составителем также открыто указывается, что большинство из этих увольнений были некорректными:

«В общем числе уволенных как за 1936–37 гг., так и за 1938–39 гг. было большое количество арестовано и уволено несправедливо. Поэтому много поступало жалоб в Наркомат Обороны, в ЦК ВКП(б) и на имя тов. Сталина.

Мною (Е.А. Щаденко) в августе 1938 года была создана специальная комиссия для разбора жалоб уволенных командиров, которая тщательно проверяла материалы уволенных путем личного вызова их, выезда на места работников Управления, запросов парторганизаций, отдельных коммунистов и командиров, знающих уволенных, через органы НКВД и т.д.

Комиссией было рассмотрено около 30 тыс. жалоб, ходатайств и заявлений».

Поэтому в 1938–1939 из указанных выше 19 106 «политических» (благодаря поданным прошениям и жалобам, а также в ходе инициированных проверок) были восстановлены в правах 9 247 офицеров. В процентном отношении это 48,4 % или почти половина. И это очень важно.

Так как по политическим мотивам было уволено сначала почти 50 %, но затем почти половина из них (25%) были восстановлены в правах.

Таким образом, из всех уволенных по политическим мотивам и не восстановленных остаётся только 25% или только четверть. Что уже далеко не исходно обсуждаемые 40 тысяч человек, согласитесь.

А теперь самое главное.

В прямом смысле было репрессировано или конкретно арестовано, согласно данному обнародованному документу, из всех уволенных военачальников – 9 579 человек. Это 25% (от 36 898).

При этом задокументировано, что тогда же в 1938–1939 годах из этих арестованных офицеров были восстановлены в правах – 1 457 (или 15 % из 9 579).

И самое грустное.

К расстрелу из всех арестованных военачальников было приговорено всего 70 офицеров.

А расстреляли только 17.

Как правило, это были самые высокопоставленные. Из пяти маршалов – 2. Это Тухачевский, как организатор троцкистского военного заговора. И Егоров, который обвинялся за контрреволюционность как участник в шпионаже, а также за подготовку терактов.

Маршала Блюхера арестовали с формулировкой как участника военно-фашистского заговора, последствием которого стали необоснованные потери и умышленный провал операции на озера Хасан. В тюрьме он скончался.

Еще пятерых из девяти командармов 1-го ранга (Белов, Уборевич, Федько, Фриновский, Якир) расстреляли за аналогичные особо опасные преступления.