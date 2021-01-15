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В фильме «Москва слезам не верит» Меньшов собирался сам сыграть Гошу. Но ему объяснили, почему это делать нельзя

В фильме «Москва слезам не верит» Меньшов собирался сам сыграть Гошу. Но ему объяснили, почему это делать нельзя (5 фото)

Автор:
15 января 2021 18:10
Метки: актеры   история фильма   кино   
913
5

Владимир Меньшов вошел в историю нашего кино в первую очередь, как режиссер двух легендарных кинокартин – это оскароносный фильм «Москва слезам не верит», и не менее популярный в нашей стране киношлягер «Любовь и голуби»

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Метки: актеры   история фильма   кино   
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4k
Дмитрий 3 часа назад
Без Баталова этот фильм стал бы во многом еще одной простой мелодрамой о Золушке. А так его роль - самая выдающаяся. Идеальное попадание. У чиновника было чутье (если все так и произошло на самом деле, конечно).
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47k
alertol 3 часа назад
Смешно читать эти сопли... Типа ты не подходишь на роль, у тебя лицо не научное, итд... Даже звери и грудные дети могут играть роли в кино !!! Если актёр выглядит не к месту, это не вина актёра, а только недостаточное количество дублей, хреновый гримёр или оператор.

Это не театр, тут есть право на ошибку, если облажался просто снять заново. Можно легко взять слесаря с завода, напялить ему очки, и он сыграет вам учёного. Да из 100 дублей получится 3-4, но для тех кто не в курсе, даже профессиональные актёры которые могут изобразить роль с первого раза, всё равно снимают 100 дублей и режиссёр тупо выбирает какой оставить (хотя 100 из 100 могут быть идеальными)
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670
Gayrat 3 часа назад
Ну, не знаю, в чем то Сизов прав насчёт внешности. Вон, из Меньшова Гессер получился так же противоречивый - да, властный, да, жёсткий, но всё равно внешне не то.
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47k
alertol Gayrat 3 часа назад
Внешне это вина только гримёров и собственно самого режиссёра (не тот дубль подобрал)
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218
Олег alertol 45 минут назад
Что-то не складывается в Ваших рассуждениях. Сегодня и аппаратура не чета советской и компьютерная графика что тогда и не снилась и актеров выбирай не хочу а вот все равно советский кинематограф покрывает нынешний что бык овцу.
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32k
kalinser 3 часа назад
Гоша-главный герой всей этой истории
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2k
Hallo FreeSpace kalinser 3 часа назад
Да он настолько наглый и самовлюбленный ... что аж мерзко . Мне кажется что в последствии он бы начал ее бить , вот не удивился бы ...
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9k
Андрей Ватрушкин kalinser 3 часа назад
Главный герой - Сизов.
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32k
kalinser Hallo FreeSpace 2 часа назад
Короля играет окружение.
А окружение у него,весьма достойное!
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2k
Hallo FreeSpace kalinser 2 часа назад
а он король ?
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kalinser Hallo FreeSpace Час назад
окружение из докторов и кандидатов наук...
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7k
Караганда 4 часа назад
это была и будет основная проблема-Сизовых -их надо пристраивать и они учат,как надо жить.
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79k
Taras Kozalupko Караганда 2 часа назад
Проблема нынешнего кинематографа, что нет нынче Сизовых
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Караганда Taras Kozalupko 58 минут назад
вы очень заблуждаетесь-у нас фильмы за свой счёт не снимают.
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