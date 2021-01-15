В фильме «Москва слезам не верит» Меньшов собирался сам сыграть Гошу. Но ему объяснили, почему это делать нельзя

Недавно Владимир Валентинович признался журналистам, что когда только утверждался сценарий фильма «Москва слезам не верит», он вынашивал мысль, что роль Гоши, будущего возлюбленного Екатерины, он с успехом сможет сыграть сам. Но в самом начале истории создания картины, эти планы сломал директор «Мосфильма» Николай Тимофеевич Сизов.

По рассказам Меньшова, после того, как Сизов прочитал сценарий и остался им доволен, он сразу задал ему вопрос – а кого тот планирует на роль Гоши?

И тут впервые Меньшов попытался поделиться своими планами сыграть в фильме и как актёр: «Вообще-то его образ писался с моей биографии – я тоже бывший слесарь, в Школу-студию МХАТ пришел из научно-технического центра, к тому же имею актёрский опыт…». Но Сизов даже не дал Меньшову закончить свою мысль: «Ты посмотри в зеркало на свою крестьянскую рожу, ну разве тут наукой пахнет? Даже зеркало не нужно, посмотри на меня – ну разве мы с тобой, с такими рожами «от сохи», способны пробудить сильные и возвышенные чувства у красивой и образованной женщины, как Катерина Тихомирова? Зрители, а особенно зрительницы, в такое никогда не поверят!»

Меньшов был ошарашен такой оценкой своей внешности, но перед начальством промолчал. А Николай Трофимович продолжал: «Бери Басилашвили, а еще лучше – Баталова!»

«Но ведь они по возрасту не проходят, вон Баталову уже за пятьдесят, а Гоше по сценарию еще и сорока нет» - пытался осторожно возразить Меньшов.

Но Сизов уверенно закончил этот спор: «Решено - Баталов! И поверь, мы не прогадаем!»