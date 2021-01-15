В фильме «Москва слезам не верит» Меньшов собирался сам сыграть Гошу. Но ему объяснили, почему это делать нельзя

Владимир Меньшов вошел в историю нашего кино в первую очередь, как режиссер двух легендарных кинокартин – это оскароносный фильм «Москва слезам не верит», и не менее популярный в нашей стране киношлягер «Любовь и голуби»
Недавно Владимир Валентинович признался журналистам, что когда только утверждался сценарий фильма «Москва слезам не верит», он вынашивал мысль, что роль Гоши, будущего возлюбленного Екатерины, он с успехом сможет сыграть сам. Но в самом начале истории создания картины, эти планы сломал директор «Мосфильма» Николай Тимофеевич Сизов.
По рассказам Меньшова, после того, как Сизов прочитал сценарий и остался им доволен, он сразу задал ему вопрос – а кого тот планирует на роль Гоши?
И тут впервые Меньшов попытался поделиться своими планами сыграть в фильме и как актёр: «Вообще-то его образ писался с моей биографии – я тоже бывший слесарь, в Школу-студию МХАТ пришел из научно-технического центра, к тому же имею актёрский опыт…». Но Сизов даже не дал Меньшову закончить свою мысль: «Ты посмотри в зеркало на свою крестьянскую рожу, ну разве тут наукой пахнет? Даже зеркало не нужно, посмотри на меня – ну разве мы с тобой, с такими рожами «от сохи», способны пробудить сильные и возвышенные чувства у красивой и образованной женщины, как Катерина Тихомирова? Зрители, а особенно зрительницы, в такое никогда не поверят!»
Меньшов был ошарашен такой оценкой своей внешности, но перед начальством промолчал. А Николай Трофимович продолжал: «Бери Басилашвили, а еще лучше – Баталова!»
«Но ведь они по возрасту не проходят, вон Баталову уже за пятьдесят, а Гоше по сценарию еще и сорока нет» - пытался осторожно возразить Меньшов.
Но Сизов уверенно закончил этот спор: «Решено - Баталов! И поверь, мы не прогадаем!»
Николай Трофимович Сизов пришел на киностудию из МВД, где был генералом и занимал пост начальника управления, затем зампреда Мосгорисполкома. Слыл как властный и бескомпромиссный человек, но с приходом нового министра МВД Щёлокова, попал под кадровую ротацию и был переведен в Мосгорисполком, по сути, с повышением. А там, ходили слухи, что у него случился рабочий конфликт с самим Промысловым, который слыл жёстким руководителем. И Сизова быстро отправили на понижение в «Мосфильм».
Но он не опустил руки, и с энтузиазмом занялся новым для себя делом, правда применяя привычные методы властного руководства. Хотя позже, коллеги по кино были вынуждены признать, что Сизов оказался достаточно грамотным человеком, с хорошим чувством вкуса и интуицией. Недаром он и в новой для себя области опять сделал успешную карьеру, дослужившись до первого заместителя председателя Госкино СССР.
А Меньшов в 1978 году был вынужден отказаться от своей мечты сыграть в этом фильме вместе с женой, так как спорить с Сизовым было не только бесполезно, но и опасно для своей будущей карьеры.
Баталов был утвержден на роль без проб, ну а позже пророчество Сизова сбылось – помимо того, что сам фильм взял высшую мировую кинонаграду, еще и Алексей Баталов за роль Георгия Ивановича был удостоен Государственной премии СССР.
Источник:
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Это не театр, тут есть право на ошибку, если облажался просто снять заново. Можно легко взять слесаря с завода, напялить ему очки, и он сыграет вам учёного. Да из 100 дублей получится 3-4, но для тех кто не в курсе, даже профессиональные актёры которые могут изобразить роль с первого раза, всё равно снимают 100 дублей и режиссёр тупо выбирает какой оставить (хотя 100 из 100 могут быть идеальными)
А окружение у него,весьма достойное!