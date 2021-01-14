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Шесть жен, один срок и уважение Шукшина: яркая судьба актера Алексея Ванина

Шесть жен, один срок и уважение Шукшина: яркая судьба актера Алексея Ванина (7 фото)

Автор:
14 января 2021 03:41
Метки: Алексей Ванин   Шукшин   актер   судьба   
719
7
На счету советского актера Алексея Ванина множество запоминающихся ролей в известных фильмах. Снимали его постоянно по одной причине – талантлив! Зритель Ванина быстро запомнил и на протяжении многих лет искреннее любил: статный атлет с выразительным лицом и доброй улыбкой.
Среди самых известных фильмов, в которых снялся Алексей Ванин – «Джентльмены удачи», «Они сражались за Родину», «Вечный зов», «Калина красная».
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Источник:

Метки: Алексей Ванин   Шукшин   актер   судьба   
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14k
Юрий 2 часа назад
В фильме "Карьера Димы Горина" снимался вместе с Владимиром Высоцким.
В фильме "Карьера Димы Горина" снимался вместе с Владимиром Высоцким.
В фильме "Карьера Димы Горина" снимался вместе с Владимиром Высоцким.
В фильме "Карьера Димы Горина" снимался вместе с Владимиром Высоцким.
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9k
portmen77 2 часа назад
Хороший актер. Но про секундомеры не понял. С каких пор секундомеры стали запрещены к ввозу в СССР?
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rezus_44 VikCom Час назад
Скорее всего что было что то серьёзнее , но в дань уважения к ветерану и хорошему актёру сменили статью.
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Herr Mannelig portmen77 Час назад
И сколько штук он пытался ввезти, 4 штуки в подарок друзьям-спортсменам или 400? Мне кажется там что то недоговаривают
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9k
portmen77 Herr Mannelig 55 минут назад
30 штук. И скорее всего тренер их не купил... Не помню стоимость, но никак не меньше 25-30р. По итогу имеем хищение должностным лицом соц.собственности в крупном размере. Это он ещё легко отделался.
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krivsan rezus_44 Полчаса назад
почитайте википедию, В начале 1960-х годов был арестован и осуждён за контрабанду (взял с собой в служебную командировку в Венгрию 30 секундомеров для продажи)да и то мне кажется,что это ерунда,соц страна Венгрия,вез ерунду,что то не договаривают,мое мнение
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Ligov portmen77 Полчаса назад
В СССР были очень хорошие секундомеры. В близлежащем спорт. магазине в Ленинграде были всегда. Помню, все просил родителей что бы купили, но так и смог им объяснить зачем...)
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TirAn 3 часа назад
Здоровый мужик.
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