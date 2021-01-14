Шесть жен, один срок и уважение Шукшина: яркая судьба актера Алексея Ванина

На счету советского актера Алексея Ванина множество запоминающихся ролей в известных фильмах. Снимали его постоянно по одной причине – талантлив! Зритель Ванина быстро запомнил и на протяжении многих лет искреннее любил: статный атлет с выразительным лицом и доброй улыбкой.
Среди самых известных фильмов, в которых снялся Алексей Ванин – «Джентльмены удачи», «Они сражались за Родину», «Вечный зов», «Калина красная».
Среди самых известных фильмов, в которых снялся Алексей Ванин – «Джентльмены удачи», «Они сражались за Родину», «Вечный зов», «Калина красная».
На пути к народной славе актер пережил немало суровых испытаний, поэтому жизненная закалка у него была отменная. Ванин воевал в Великой Отечественной войне, отбыл срок в тюрьме, активно занимался спортом, рисовал, и, конечно, играл в театре и снимался в кино.
Родился будущий актер в поселке Благовещенка, в Сибири в 1925 году. Рос здоровым парнем – с ранних лет много плавал, умел ездить верхом, а по вечерам рисовал. После школы намеревался связать свою жизнь со спортом.
Алексей Ванин приписал в документах себе лишний год и отправился на фронт, где получил три ранения, но выжил. На войне был снайпером, потому что в части он стрелял лучше всех. Воевал в Прибалтике в составе Сталинской Сибирской дивизии. За участие в войне получил несколько наград, включая медаль «За оборону Сталинграда» и орден Красной Звезды.
Алексей Ванин приписал в документах себе лишний год и отправился на фронт, где получил три ранения, но выжил. На войне был снайпером, потому что в части он стрелял лучше всех. Воевал в Прибалтике в составе Сталинской Сибирской дивизии. За участие в войне получил несколько наград, включая медаль «За оборону Сталинграда» и орден Красной Звезды.
×
С фронта вернулся в возрасте 20-ти лет, продолжив тренироваться и в итоге получил звание мастера спорта, стал Чемпионом Москвы по борьбе и попал в сборную. Но жил молодой Ванин не только спортом – после войны он работал художником в театре города Киселевск Кемеровской области.
В конце 40-х будущего актера пригласили работать тренером в Москву, где он и остался жить постоянно. В кино Ванин попал случайно в 1953 году – его заметил ассистент режиссера фильма «Чемпион мира». И 28-летний спортсмен успешно прошел кастинг на роль чемпиона СССР, заслуженного мастера спорта по классической борьбе Ильи Громова. Эта роль сделала актера популярным – спортивное телосложение, яркая внешность и харизма сделали свое дело. Хороший старт в кинокарьере – за всю жизнь Ванин снялся в 80 фильмах.
В конце 40-х будущего актера пригласили работать тренером в Москву, где он и остался жить постоянно. В кино Ванин попал случайно в 1953 году – его заметил ассистент режиссера фильма «Чемпион мира». И 28-летний спортсмен успешно прошел кастинг на роль чемпиона СССР, заслуженного мастера спорта по классической борьбе Ильи Громова. Эта роль сделала актера популярным – спортивное телосложение, яркая внешность и харизма сделали свое дело. Хороший старт в кинокарьере – за всю жизнь Ванин снялся в 80 фильмах.
Но, несмотря на все заслуги перед Родиной, в самом начале 60-х годов Алексей Ванин получил реальный тюремный срок за контрабанду. Во время командировки в Венгрию актер привез оттуда партию секундомеров, чтобы снабдить ими советских спортсменов.
Но по пути в Советский Союз его «сдали», и получил актер три года тюрьмы по статье УК СССР «Контрабанда». За примерное поведение вышел осужденный на свободу раньше, но партбилет у него забрали, а о работе тренером и вовсе пришлось забыть.
Но по пути в Советский Союз его «сдали», и получил актер три года тюрьмы по статье УК СССР «Контрабанда». За примерное поведение вышел осужденный на свободу раньше, но партбилет у него забрали, а о работе тренером и вовсе пришлось забыть.
Этот период был самым непростым в жизни Алексея Захаровича. Но неожиданно на помощь пришел писатель, актер и режиссер Василий Шукшин. Он позвал Ванина в свой фильм «Ваш сын и брат», который вышел на экраны в 1966 году. Позже Василий Макарович дал роль брата Любы в своем самом знаменитом фильме «Калина красная».
Шукшин не скрывал, что относится в Ванину с уважением, а тот был благодарен за протянутую в трудную минуту руку. Именно крепкая рука товарища, который не осудил и не отвернулся, была нужна в тот момент.
Шукшин не скрывал, что относится в Ванину с уважением, а тот был благодарен за протянутую в трудную минуту руку. Именно крепкая рука товарища, который не осудил и не отвернулся, была нужна в тот момент.
Главных ролей актеру не давали, но снимался он постоянно. Даже в 90-е и «нулевые». Хотя в эти годы Ванин получал роли криминальных авторитетов. К примеру, в 1996 году в фильме Евгения Матвеева «Любить по-русски 2» он сыграл заключенного «президента», а в сериале «Next 2» - криминального авторитета Касаткина. Последняя роль Алексея Ванина пришлась на фильм «Карнавальная ночь 2, или Пятьдесят лет спустя», где он сыграл эпизодическую роль гостя в зале.
Ушел актер в 2012 году в возрасте 87 лет. За свою жизнь он был женат шесть раз. В последний раз в ЗАГС с возлюбленной он отправился в 71 год.
Ушел актер в 2012 году в возрасте 87 лет. За свою жизнь он был женат шесть раз. В последний раз в ЗАГС с возлюбленной он отправился в 71 год.
Источник:
Метки: Алексей Ванин Шукшин актер судьба
46
Понравилось46
Новости партнёров
Загрузка...