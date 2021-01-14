Шесть жен, один срок и уважение Шукшина: яркая судьба актера Алексея Ванина

Главных ролей актеру не давали, но снимался он постоянно. Даже в 90-е и «нулевые». Хотя в эти годы Ванин получал роли криминальных авторитетов. К примеру, в 1996 году в фильме Евгения Матвеева «Любить по-русски 2» он сыграл заключенного «президента», а в сериале «Next 2» - криминального авторитета Касаткина. Последняя роль Алексея Ванина пришлась на фильм «Карнавальная ночь 2, или Пятьдесят лет спустя», где он сыграл эпизодическую роль гостя в зале.



Ушел актер в 2012 году в возрасте 87 лет. За свою жизнь он был женат шесть раз. В последний раз в ЗАГС с возлюбленной он отправился в 71 год.